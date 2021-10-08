Собчак выжило в лобовом таране авто. Погибли две женщины

23:00 10.10.2021

Собчак попала в ДТП с жертвами

Вечером 9 октября в Краснодарском крае произошло ДТП с участием арендованного Mercedes S500, на пассажирском сидении которого была Ксения Собчак. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате инцидента погибли две женщины, которые находились во втором автомобиле. Сама Собчак написала в соцсетях, что при столкновении потеряла сознание. Когда журналистка пришла в себя, ассистентка отвела ее в другую машину.



"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными, - пообещала Собчак. - Я не подгоняла водителя, конечно же. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретно личное решение водителя, это правда".



Против водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Свою вину он признал.