 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Собчак выжило в лобовом таране авто. Погибли две женщины
23:00 10.10.2021

Собчак попала в ДТП с жертвами
Вечером 9 октября в Краснодарском крае произошло ДТП с участием арендованного Mercedes S500, на пассажирском сидении которого была Ксения Собчак. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате инцидента погибли две женщины, которые находились во втором автомобиле. Сама Собчак написала в соцсетях, что при столкновении потеряла сознание. Когда журналистка пришла в себя, ассистентка отвела ее в другую машину.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными, - пообещала Собчак. - Я не подгоняла водителя, конечно же. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретно личное решение водителя, это правда".

Против водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Свою вину он признал.

Источник - gazeta.ru
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