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Доха дождалась выдоха. США и талибы договариваются о мире в Афганистане, - С.Строкань
00:05 11.10.2021

Высокопоставленная делегация движения "Талибан", захватившего власть в Кабуле, провела в Дохе переговоры с представителями США, темой которых стало будущее Афганистана. Первый официальный контакт Вашингтона с новыми афганскими властями стал их главной дипломатической победой после формирования правительства талибов, которое пока не признают не только США, но и ни одна другая страна. В то время как талибы призывают "открыть новую страницу" в двусторонних отношениях, США не намерены форсировать сближение, давая понять: Кабулу еще предстоит сделать многое, чтобы доказать свое право стать легитимным членом мирового сообщества.

Делегация временного правительства Афганистана ведет переговоры с делегацией КатараДелегация временного правительства Афганистана ведет переговоры с делегацией Катара
Делегация временного правительства Афганистана ведет переговоры с делегацией Катара

Завершившиеся в воскресенье в Дохе двухдневные переговоры делегации временного правительства Афганистана и представителей администрации США возобновили прямой диалог Вашингтона с движением "Талибан" (запрещено в РФ), начатый при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Принципиальное отличие нового этапа переговоров состояло в том, что теперь за их столом была представлена сила, уже не борющаяся за власть в Кабуле, а захватившая ее силовым путем и месяц назад сформировавшая свое правительство.

В состав прибывшей в столицу Катара делегации талибов, возглавляемой новым главой МИД Афганистана Амир Ханом Моттаки, вошли глава разведывательного управления Абдул Хак Васик, заместитель главы МВД Нур Джалал, министр информации и культуры Хайрулла Хайрхва, а также член политического крыла "Талибана" Шахабуддин Делавар.

В Кабуле укрепляется власть талибов
В американскую делегацию в Дохе, которую возглавил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, вошли заместитель спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Том Уэст и другие официальные лица. Один из архитекторов подписанного в Дохе в феврале прошлого года мирного соглашения между талибами и Вашингтоном, спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах отсутствовал.

Возобновление диалога с Вашингтоном, практически совпавшее с 20-летней годовщиной начала американской военной операции в Афганистане, стало первой дипломатической победой талибов после их возвращения к власти.

В связи с памятной датой, отмечавшейся 7 октября, руководство "Талибана" выступило с заявлением, смысл которого сводился к тому, что в историческом споре правда оказалась на стороне талибов.

По их версии, сегодня США необходимо как можно скорее признать их режим и начать заглаживать вину перед страной. "Попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы",- предупредил глава афганской делегации Амир Хан Моттаки. Он призвал США и другие внешние силы уважать суверенитет Афганистана, перестать вмешиваться в его внутренние дела, что, по словам главного дипломата талибов, позволит "открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном".

Однако американская сторона вкладывает в возобновившийся переговорный процесс совсем другой смысл, давая понять: говорить о признании режима талибов преждевременно. "Эта встреча не посвящена признанию легитимности талибов. Мы по-прежнему исходим из того, что любая легитимность должна быть завоевана действиями самих талибов",- разъяснил задачи американской делегации в Дохе представитель Госдепа США. Как сообщили в американском дипломатическом ведомстве, на данном этапе один из самых острых вопросов - обеспечение условий для безопасного выезда из Афганистана оставшихся там американцев, а также афганцев и иностранцев, которые сотрудничали с Вашингтоном.

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Кроме того, список американских требований к талибам включает в себя "уважение прав всех афганцев, включая женщин", обеспечение гуманитарным миссиям доступа к тем, кто нуждается в помощи, а также недопущение использования афганской территории международными террористами.

Борьба с действующей на территории Афганистана террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остается, пожалуй, единственным требованием США, которое талибы вынуждены выполнять в связи с резкой активизацией ИГ, бросившего вызов их власти.

Последний масштабный теракт был совершен боевиками ИГ в шиитской мечети провинции Кундуз, где в результате взрыва не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения. Впрочем, как уточнил представитель талибов Сухейль Шахин, в борьбе с ИГ они не намерены сотрудничать с США.

На этом фоне пропагандистская риторика талибов о готовности "открыть новую страницу" пока не вызывает особого энтузиазма не только у США, но и в исламском мире.

Критические заявления в их адрес были сделаны МИД Катара - страны, предоставившей площадку для переговоров в Дохе. Там заявили, что разочарованы действиями талибов и с признанием их правительства торопиться не будут.

На этом фоне главным международным лоббистом нового режима в Кабуле остается Пакистан. В конце прошлой недели в Исламабаде побывала первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, убеждавшая пакистанскую сторону содействовать смягчению режима в Афганистане. Ей ответил глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад. "Они наши братья и соседи. Мы будем продолжать помогать им, не уступая давлению со стороны остального мира",- заявил он. "Как только мир будет продвигаться к признанию Афганистана, Пакистан последует этому примеру",- пообещал пакистанский министр. Тем самым он подтвердил и то, что к односторонним действиям по легитимации режима талибов Исламабад все же пока не готов.

Сергей Строкань
10.10.21

Источник - kommersant.ru
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