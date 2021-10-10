Безнадежное голосование. В Ираке в условиях разочарования и апатии прошли парламентские выборы, - "Къ"

00:07 11.10.2021 ...

В воскресенье в Ираке при беспрецедентных мерах безопасности состоялись парламентские выборы. Они прошли за полгода до установленного конституцией срока. Решение об этом было принято на фоне массовых протестов, вспыхнувших осенью 2019 года. Ради того, чтобы парламент в большей степени отражал интересы населения, в прошлом году был принят новый закон о выборах, однако иракцы в перемены не верят.



"Слава богу, мы выполнили свой долг. Мы обещали провести справедливые и безопасные выборы, и мы сделали все возможное для их успеха",- заявил премьер Ирака Мустафа Каземи после закрытия участков"Слава богу, мы выполнили свой долг. Мы обещали провести справедливые и безопасные выборы, и мы сделали все возможное для их успеха",- заявил премьер Ирака Мустафа Каземи после закрытия участков

"Слава богу, мы выполнили свой долг. Мы обещали провести справедливые и безопасные выборы, и мы сделали все возможное для их успеха",- заявил премьер Ирака Мустафа Каземи после закрытия участков



Почему досрочные

"Слава богу, мы выполнили свой долг. Мы обещали провести справедливые и безопасные выборы, и мы сделали все возможное для их успеха",- заявил премьер-министр Ирака Мустафа Каземи после закрытия участков.



В день выборов в Совет представителей (парламент) Ирака страна оказалась на осадном положении: было ограничено передвижение между провинциями, закрыты все пограничные пункты, включая аэропорты, а также рестораны и магазины, кроме аптек, продуктовых лавок и пекарен, запрещены все массовые мероприятия. Представители силовых структур проголосовали на пару дней раньше, чтобы ничто не отвлекало их от исполнения служебных обязанностей. В итоге обошлось без серьезных инцидентов. Было задержано 77 человек за нарушение избирательного процесса, в том числе подкуп избирателей. Для страны, которая живет как на пороховой бочке, это немного. Правда, премьер-министр пообещал сделать важное заявление, касающееся безопасности в понедельник.



"Голосование на фоне отчаяния и апатии" - так характеризуют ситуацию в Ираке работающие в стране журналисты.



Особый драматизм выборам придает то, что в них впервые участвуют избиратели, не заставшие эпоху Саддама Хусейна, свергнутого в результате американского вторжения в 2003 году. Это поколение не видело диктатуры, но также не знало стабильности.



Оно стало свидетелем гражданской войны, грызни новых политических элит и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). И именно молодежь в первую очередь бойкотировала выборы. Явку после закрытия избирательных участков сразу не сообщили, однако агентство Reuters написало со ссылкой на местных чиновников, что она была одной из самых низких.



Выборы состоялись примерно за полгода до отведенного конституцией срока. Напомним, что в октябре 2019 года в Ираке вспыхнули протесты под лозунгами борьбы с коррупцией и безработицей. После того как одна из первых акций была жестко разогнана силами правопорядка, эти требования сменились призывами к отставке правительства, роспуску парламента и наказанию виновных в гибели демонстрантов. По данным иракских властей, в первые месяцы протестов погибло свыше 600 человек, около 50 тыс. пострадали. Страна вновь оказалась расколота.



Как прошел визит премьер-министра Ирака в Тегеран

1 декабря 2019 года парламент утвердил отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди, который пробыл на своем посту чуть более года. Нового главу правительства удалось утвердить только с третьей попытки, в мае 2020 года, когда нашлась кандидатура, устраивающая все политические силы. Премьером стал глава национальной разведки, бывший журналист и правозащитник Мустафа Каземи, почти 30 лет проживший в эмиграции в Великобритании и США. На своем посту он смог соблюсти баланс между внешними игроками, которые влияют на политику Багдада, а среди них как западные страны, так и соседи Ирака - Иран, Саудовская Аравия и Турция. Однако премьер так и не смог добиться согласия внутри страны, в том числе наказать виновных в гибели демонстрантов.



Более того, и при новом главе правительства продолжились убийства политических активистов. Их соратники обвиняют в этом шиитское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", связанное с Тегераном. "Иран - вон!" - один из самых популярных лозунгов протестов 2019 года.



"Аль-Хашд аш-Шааби" внесло значительный вклад в победу над ИГ, но в итоге само превратилось в государство в государстве. Структура формально входит в состав вооруженных сил Ирака, но руководствуется собственной логикой поведения. Бессилие власти, нескончаемый экономический кризис, коррупция, перебои с электричеством, продолжение вылазок ИГ вызывают разочарование иракцев в политических элитах.



Кто борется за мандаты

Власти надеялись, что новый закон о выборах позволит пройти в парламент многим новым политикам, не связанным с традиционными партиями. Избирательные округа сделали более мелкими (83 вместо 18), полагая, что так иракцы смогут проголосовать за тех, кто реально влияет на их жизнь. Было отменено и голосование за партийные списки. Но многие все равно считают, что к большим переменам в составе парламента это не приведет. Кроме того, некоторые новые партии и независимые кандидаты столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны вооруженных группировок, связанных с политическим истеблишментом. В некоторых районах голоса просто покупались. Причем недорого - за обещания помочь с едой и одеждой и обеспечить безопасность.



На 329 мест в парламент претендовали свыше 3,2 тыс. кандидатов. Согласно закону, 320 мест распределяются по административно-территориальным единицам в зависимости от численности населения. Еще девять мест выделяются этноконфессиональным меньшинствам. 25% мест в парламенте гарантированы женщинам.



Несмотря на то что в избирательной гонке участвовали свыше 100 партий, список победителей, согласно прогнозам, не будет сильно отличаться от результатов 2018 года.



Тогда лидером стал список "Ас-Сайирун" во главе с одним из самых популярных политиков среди иракских шиитов Муктадой ас-Садром. Он получил известность после падения режима Саддама Хусейна как борец с американским присутствием в Ираке. В последние годы он виртуозно улавливает настроение большинства и всегда поддерживает требования протестующих. В июле господин ас-Садр внезапно решил объявить о бойкоте выборов, чем напугал других представителей политической элиты. Слишком опасно, чтобы столь влиятельная сила оказалась на стороне внесистемной оппозиции. Возникла угроза срыва выборов. Но уже через месяц политик передумал, так как получил от представителей других движений "документ о реформах". Договоренности были достигнуты в ходе конференции по национальному диалогу. В Ираке не исключают, что Муктада ас-Садр будет пытаться продвинуть на пост премьера своего ставленника. Но не факт, что другие движения согласятся сделать такой подарок садристам.



Главный соперник "Ас-Сайирун" - блок "Аль-Фатх", объединяющий различные группировки "Аль-Хашд аш-Шааби". Правда, в этом году одна из самых сильных группировок ополчения "Катаиб Хезболла" решила создать собственное движение за права "Харакат Хукук". "Катаиб Хезболла" находится в террористических списках США, и чаще всего именно она несет ответственность за атаки на американские объекты в Ираке. "Я сражался с оккупантами на фронте, и теперь я буду сражаться с ними политически",- сказал в интервью Associated Press глава "Харакат Хукук" Хусейн Муанис. Главное в политической программе новой партии - уход американцев из Ирака, правда, план по выводу боевых частей США до декабря этого года был уже согласован действующим правительством.



В то время как "Аль-Хашд аш-Шааби" активно призывало своих сторонников принять участие в голосовании, представители протестного движения, напротив, настаивали на бойкоте выборов.



В начале сентября около 40 различных групп, принимавших активное участие в организации демонстраций, собрались в Багдаде, чтобы "рассмотреть недостатки политической системы страны". Они обещают продолжить свою борьбу после выборов. Но есть и те, кто все-таки решил попробовать побороться за депутатское кресло и изменить систему изнутри. Среди таких сил новое движение "Имтидад". Однако с учетом того, что все посты в Ираке распределяются согласно конфессиональной системе на основе сложной системы компромиссов, новичкам будет непросто вписаться в сложившиеся правила.



Предварительные результаты выборов должны стать известны в понедельник вечером. Но ответа на главный вопрос: кто возглавит правительство и когда оно будет сформировано, еще придется подождать. В 2018 году депутатам парламента понадобилось больше четырех месяцев, чтобы определиться с кандидатурой премьера.



Марианна Беленькая

10.10.21 Источник - kommersant.ru

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