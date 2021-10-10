 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США, Израиль и Баку готовятся защищаться от "иранской агрессии", - В.Мухин
00:56 11.10.2021

Роль России в новом геополитическом раскладе в регионе пока остается неопределенной
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

10.10.21
Иран расширит свое стратегическое партнерство с нынешним сирийским режимом, в том числе и в оборонной сфере. Такой вывод можно сделать по итогам визита в субботу министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Дамаск. По информации западных СМИ, проиранские формирования продолжают присутствовать вблизи границ с Израилем, а сирийская территория рассматривается Тегераном как плацдарм его возможной войны с еврейским государством. Израиль же готов использовать в качестве своих плацдармов Азербайджан, а также оккупированные американцами территории в Сирии и Ираке.

Роль РФ в этом геополитическом раскладе не ясна. С одной стороны, вместе с Ираном Россия поддерживает нынешний сирийский режим. При этом с военной точки зрения вообще никак не противодействует оккупации Сирии силами США и вяло защищает иранские силы от авиационных ударов Израиля. А Пентагон и Армия обороны Израиля наращивают свою военную экспансию в стране.

Судя по публикациям в соцсетях, сирийские средства ПВО вечером 8 октября отражали израильский удар по аэродрому Т-4 в провинции Хомс не слишком успешно. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что российские комплексы "Панцирь" сил ПВО Сирии уничтожили 8 из 12 ракет, которые запустили "шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф". Напомним, в рамках поддержки режима Башара Асада Россия еще в 2011 году поставила Сирии 36 комплексов "Панцирь-С".

Но и у российского оружия, видимо, наступает предел эффективности. Четыре несбитые ракеты ВВС Израиля сделали свое дело. Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточняет, что в результате израильского авиаудара были убиты сирийские военнослужащие, двое бойцов проиранского ополчения и уничтожен центр управления беспилотниками проиранской группировки "Хезболла", который при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) развертывался на авиабазе Т-4. На спутниковых снимках виден уничтоженный ангар у одной из взлетно-посадочных полос. По утверждению израильских источников, удар наносился из воздушного пространства Иордании, а его целью было недавно доставленное оружие для КСИР и иранских "прокси".

"То, что израильские боевые самолеты свободно летают над территорией Иордании, говорит об истинности отношения арабского мира к нынешнему сирийскому режиму. А то, что истребители F-16 ВВС Израиля заходили на ракетные пуски над базой США Эт-Танф, которая расположена на юге Сирии, подтверждает нацеленность Соединенных Штатов поддержать агрессивные устремления Израиля против Ирана в регионе", – сообщил "НГ" военный эксперт полковник в отставке Владимир Попов.

Руководство США уже сообщало, что будет действовать не только дипломатическими методами, если Иран не урежет свою ядерную программу, напоминает Попов. "Пентагон, сокращая свое присутствие в Ираке, по-прежнему концентрирует свои военные силы в восточном Заевфратье. США удерживают в Сирии военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией. Там они готовят сирийскую вооруженную оппозицию для борьбы с режимом Асада. И это будет одним из плацдармов, с которых США будут защищать Израиль, если война с Ираном все же начнется", – отмечает эксперт.

В этом контексте неопределенная позиция России выглядит странно. В начале сентября, встречаясь с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва против превращения Сирии в арену противостояния третьих стран. "Практические вопросы, которые в этой связи возникают, предметно, на повседневной основе обсуждаются между нашими военными. Я думаю, что эта практика доказала свою полезность…" – отметил он. Таким образом, Россия и Израиль по военной линии сотрудничают, но Москва физически никак не препятствует ударам Израиля по территории Сирии. "Если начнутся масштабные боевые действия против подразделений КСИР, которые являются Москве и Дамаску союзниками в борьбе против террористов на территории Сирии, какова будет позиция РФ? Фактически это будет война и против режима Асада, который и Москва, и Иран поддерживают. Как будет действовать Москва, неясно", – отмечает Попов.

Значительные геополитические проблемы намечаются для России и на Южном Кавказе. "Внезапное враждебное отношение Тегерана к дружбе Азербайджана и Израилем кем-то явно подогревается, кому-то очень хочется, чтобы Тегеран развязал против Баку войну", – считает военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, который долгое время служил на Южном Кавказе. "В СМИ публикуют материалы о якобы скорой закупке Азербайджаном израильских систем противоракетной обороны "Хец 3" (Arrow 3), – говорит эксперт. – У Баку уже имеются зенитные комплексы ПВО из Израиля. В то же время усиление позиций Израиля в Азербайджане настораживает. Израиль еще в 1994 году в лице телекоммуникационной компании Bezeq выкупил большую часть государственной телефонной операционной системы Азербайджана. По сути, Израиль контролирует и физически, и технически, и юридически большую часть азербайджанских телекоммуникационных систем. И конечно, там налажены разведывательные сети, которые мониторят не только территорию Армении, возможно, России, но и Ирана. И это происходит на протяжении более 25 лет. Но только сейчас Иран вдруг озаботился присутствием центров радиоэлектронной разведки в Азербайджане. В Тегеране озаботились, а в России?"

Источник - ng.ru
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