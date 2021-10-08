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|"Талибан" отказался от союза с США против "Исламского государства"
08:10 11.10.2021
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде других стран как террористическая организация) заявило, что не собирается сотрудничать с Соединенными Штатами для "сдерживания экстремистских группировок". Талибы могут справиться с запрещенной в ряде стран группировкой "Исламское государство" без помощи США, заявил 10 октября представитель движения Сухайл Шахин агентству Associated Press, передает радио Озоди.
9-10 октября представители "Талибана" проводили переговоры с делегацией США в Катаре. При этом представитель Госдепартамента США заявил, что проведение переговоров не означает признания или узаконивания талибов в качестве лидеров Афганистана.
Как отмечает AP, борьба с экстремистскими группировками в Афганистане была одним из ключевых вопросов на переговорах.
Талибов пригласили на Московский формат по Афганистану
Помимо терроризма, еще одной острой проблемой Афганистана является сложное экономическое положение, которое усугубляется тем, что пришедшие к власти талибы не имеют доступа к зарубежным государственным активам Афганистана, составляющим $9,4 млрд.
На переговорах в Дохе талибы потребовали от США разморозить зарубежные активы страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, а также не нарушать ее воздушное пространство, заявил и.о. министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.
Тем временем, ИГ остается еще одной головной болью для талибов. Накануне встречи в Дохе боевики хорасанской ячейки ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети Сайед Абад афганского города Кундуз во время пятничной молитвы. В результате взрыва пострадали и погибли в общей сложности несколько сотен человек.