 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.10.2021
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    Афганистан   | 
"Талибан" отказался от союза с США против "Исламского государства"
08:10 11.10.2021

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде других стран как террористическая организация) заявило, что не собирается сотрудничать с Соединенными Штатами для "сдерживания экстремистских группировок". Талибы могут справиться с запрещенной в ряде стран группировкой "Исламское государство" без помощи США, заявил 10 октября представитель движения Сухайл Шахин агентству Associated Press, передает радио Озоди.

9-10 октября представители "Талибана" проводили переговоры с делегацией США в Катаре. При этом представитель Госдепартамента США заявил, что проведение переговоров не означает признания или узаконивания талибов в качестве лидеров Афганистана.

Как отмечает AP, борьба с экстремистскими группировками в Афганистане была одним из ключевых вопросов на переговорах.

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Помимо терроризма, еще одной острой проблемой Афганистана является сложное экономическое положение, которое усугубляется тем, что пришедшие к власти талибы не имеют доступа к зарубежным государственным активам Афганистана, составляющим $9,4 млрд.

На переговорах в Дохе талибы потребовали от США разморозить зарубежные активы страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, а также не нарушать ее воздушное пространство, заявил и.о. министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.

Тем временем, ИГ остается еще одной головной болью для талибов. Накануне встречи в Дохе боевики хорасанской ячейки ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети Сайед Абад афганского города Кундуз во время пятничной молитвы. В результате взрыва пострадали и погибли в общей сложности несколько сотен человек.

Источник - asiaplustj.info
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