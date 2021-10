Испугавшись страшного "Талибана" *, Душанбе, Ташкент и Бишкек спрятались за спиной Москвы и Пекина, - Э.Лемон, Б.Джардин

08:16 11.10.2021 В постамериканской Центральной Азии Россия и Китай усиливают свою хватку

Хотя война Америки в Центральной Азии, возможно, заканчивается, опасения по поводу потенциального конфликта в регионе остаются высокими. 1 октября, после словесной войны между правительством Таджикистана и движением "Талибан" *, МИД России выразил обеспокоенность растущей напряженностью в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимно резких заявлений лидеров обеих стран. В связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении будущего Афганистана возглавляемая Россией Организация Договора о коллективной безопасности планирует провести в октябре четыре беспрецедентных учения на таджикско-афганской границе, все из которых имитируют вооруженное вторжение.



Государства Центральной Азии, граничащие с этим регионом, все больше полагаются на внешних партнеров для укрепления своей обороны. По мере того, как Соединенные Штаты покидают регион, Россия и Китай наращивают свою помощь в области безопасности. Тем не менее, нынешние тенденции не указывают на соперничество великих держав в регионе между этими двумя странами.



Всего через несколько дней после того, как талибы вошли в Кабул, Россия дважды провела военные учения с Узбекистаном и Таджикистаном. Вторые, более масштабные, учения проходили всего в 20 километрах от афганской границы; в них участвовали 2500 российских, таджикских и узбекских военнослужащих, а также применялись танки, бронетранспортеры, штурмовики, вертолеты и другое вооружение в моделируемом совместном ответе на трансграничное нападение боевиков.



Китай также усиливает свое присутствие в сфере безопасности. Через несколько дней после завершения российских учений могущественное Министерство общественной безопасности Китая провело контртеррористические учения со своими таджикскими коллегами. Стратегическая активность Китая в Таджикистане значительно возросла с тех пор, как в 2016 году Пекин открыл в стране небольшой военный объект недалеко от границы с Афганистаном. Он даже провел учения с Министерством общественной безопасности - первые международные учебные мероприятия, которые он когда-либо проводил.



Афганистан и зацикленность Китая на идее возвращения уйгурских боевиков из Центральной Азии для создания лагерей привели к беспрецедентному уровню деятельности Китая в соседних государствах в области безопасности. В 2014 году Генеральный секретарь (ЦК КПК - С.Д.) Си Цзиньпин выступил с рядом секретных речей в приграничном Синьцзян-Уйгурском автономном районе, содержание которых впоследствии просочились в "Нью-Йорк Таймс". В своих выступлениях он выразил обеспокоенность тем, что "уйгурские боевики" могут использовать территорию Таджикистана в качестве транзитной зоны для организации нападений в Китае. Однако нет никаких свидетельств того, что уйгурские боевики действуют за пределами Таджикистана. Фактически, недавние заявления в Международный уголовный суд свидетельствуют о том, что уйгурское население страны резко сократилось после рейдов китайских служб безопасности на территорию Таджикистана, направленных против гражданских лиц на базарах по всей стране.



В Центральной Азии Китай и Россию связывают несколько интересов. Обе страны разделяют озабоченность по поводу того, что регион становится источником терроризма. Обе хотят сдержать любую нестабильность, которая может исходить из Афганистана. И обе хотят вытеснить Соединенные Штаты из региона. Эта последняя цель была достигнута, но ни Россия, ни Китай не могут по-настоящему взять на себя ответственность за это.



С выводом американских войск из Афганистана и без того ограниченная роль Вашингтона в регионе, похоже, еще больше уменьшится. Перспективы возвращения американских войск после их вывода были встречены с ограниченным интересом со стороны правительств Центральной Азии.



Сразу после 11 сентября, когда Соединенные Штаты начали операции в Афганистане, они использовали Центральную Азию в качестве логистического центра, открыв базы в Узбекистане и Кыргызстане. К 2014 году обе базы были закрыты. А Северная распределительная сеть (Northern Distribution Network), серия линий поставок в Афганистан через Россию и Центральную Азию, запущенная в 2009 году, была закрыта в 2015 году из-за роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.



Хотя правительство США и обещало построить новые объекты на границе Таджикистана с Афганистаном, объем помощи в области безопасности снизился с максимума в 450 миллионов долларов десять лет назад до всего лишь 11 миллионов долларов в 2020 году. Согласно данным, собранным Обществом Оксуса по делам Центральной Азии (The Oxus Society for Central Asian Affairs), с 1991 года на Соединенные Штаты и НАТО в совокупности приходится 85 из 269 совместных учений с участием военных стран Центральной Азии. Но их частота также снизилась с пиковых семи в 2003 году до в среднем всего двух с 2018 года. После краха афганского правительства каких-либо недавних учений не проводилось.



Россия закрепилась



Россия остается главным партнером региона в области безопасности. Она обслуживает военные объекты в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, поставляет половину импорта вооружений в Центральную Азию и организовала 121 совместные учения с момента обретения независимости. У России есть целый ряд механизмов обеспечения безопасности, как двусторонних, так и многосторонних - таких, как Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.



Наши данные показывают, что, хотя доля России на региональном рынке вооружений за последнее десятилетие оставалась неизменной, она неуклонно увеличивала свою долю в региональных учениях с 39 до 49 процентов по мере того, как регион готовился к выводу войск из Афганистана. Государства Центральной Азии заключили соглашения с Россией о закупке оружия по сниженным ценам. Для более бедных государств региона - Таджикистана и Кыргызстана - Россия часто просто жертвует оружие, передав Таджикистану совсем недавно, в середине сентября, 12 патрульных машин БРДМ-2М.



Российские учения в среднем в два раза превышают те, которые проводит их ближайший конкурент Китай. И в отличие от Китая, который сосредоточился на развитии связей со службами безопасности и полицией Центральной Азии, Россия сосредоточена на сотрудничестве между военными. В двух третях совместных учений под руководством России участвуют российская армия или военно-воздушные силы. Это снижает потенциал сотрудничества с Пекином.



В последние годы Россия также продемонстрировала свои возможности "жесткой силы" в регионе. В августе 2018 года российские войска в Таджикистане нанесли серию авиаударов по наркоторговцам, ознаменовав свое первое вооруженное вмешательство в афганскую политику с момента вывода советских войск в 1989 году. Через несколько недель после падения Кабула Россия усилила свою 201-ю военную базу с численностью личного состава в 7000 человек в Таджикистане 30 новыми танками, 17 новыми боевыми машинами пехоты БМП-2М и партией противотанковых управляемых ракет "Корнет".



С момента прихода талибов к власти Россия тестирует свои логистические сети для транспортировки вертолетов Ми-8 и Ми-24 на авиабазу Гиссар под Душанбе на случай дестабилизации обстановки в Афганистане.



Возможности быстрого реагирования были расширены для укрепления таджикской границы, при этом Россия также перебросила штурмовики Су-25 из Кыргызстана в Гиссар. В отличие от конкурентов - таких, как Китай - Россия сохраняет региональный престиж благодаря своему боевому опыту, полученному в Сирии, что позволяет ей тренироваться с использованием проверенных тактик и приемов.



Китай движется на Запад



В то же время роль Китая в регионе растет, и его доля на рынке вооружений за последнее десятилетие увеличилась с 1,5 до 13 процентов. Китай также создает стратегический плацдарм в тех областях, где Россия отстает в технологическом плане - например, в том, что касается беспилотных летательных аппаратов. Китай продал свои беспилотники CH3, CH4, CH-5 и Wing Loong таким партнерам, как Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Китай также проявляет большую активность в плане стратегических учений и организовал 35 совместных учений либо на двусторонней основе, либо через Шанхайскую организацию сотрудничества.



Китай начал играть более активную роль в обороне Центральной Азии в 2014 году, рассматривая ее как оплот для предотвращения распространения нестабильности в Афганистане на Синьцзян. Эти цели, ориентированные на внутренние дела, заставили Пекин в первую очередь сосредоточиться на интеграции своих служб внутренней безопасности, военизированных формирований и сил по борьбе с терроризмом с силами соседних государств.



Примерно в 59 процентах китайских учений, которые мы отслеживали, задействованы службы безопасности; не отстают и силы специальных операций и полицейские подразделения. Это демонстрирует заметное отличие от российского подхода к региональной безопасности.



Китайские учения включают в себя "Сотрудничество-2019", серию учений, позволяющих Китаю повысить совместимость местных военизированных подразделений с вооруженным крылом Коммунистической партии - Народной вооруженной полицией. В них приняли участие Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, что стало первым случаем, когда подразделения их национальной гвардии прошли подготовку со своими китайскими коллегами по вопросам борьбы с терроризмом.



Ориентированный на безопасность характер этих учений также свидетельствует о желании Китая продолжить умиротворять Россию, которая в этом регионе считает себя доминирующим субъектом в сфере безопасности.



В прошлом Пекин проявлял здесь уважение к Москве. В 2017 году Исследовательский центр развития (Development Research Center) - влиятельный аналитический центр при кабинете министров Китая - пригласил высокопоставленных российских исследователей на частный семинар, чтобы определить "красные линии" Москвы в регионе. Недавние учения даже предполагают углубление сотрудничества. Например, в 2021 году учения Sibu/Взаимодействие (Sibu/Interaction), которые были крупнейшими из когда-либо проводившихся в Китае с участием российских войск, предусматривали больший, чем предыдущие учения, акцент на совместных действиях, включая командование и управление.



Растущее влияние Китая



В Центральной Азии Россия и Китай в настоящее время, по-видимому, не конкурируют. Но это будет проверяться по мере того, как в раннюю постамериканскую эпоху рост Китая в регионе продолжится. Возможно, в настоящее время Китай и не поглощает долю России на рынке вооружений, но он может начать это делать по мере развития отечественной оружейной промышленности Китая и продолжения поиска экспортных рынков.



Хотя Китай в значительной степени проявлял почтение к России и, вероятно, сохранит его в ближайшем будущем, есть признаки того, что он рассматривает свой собственный подход к этой стратегической части мира. Все чаще Китай развивает свои собственные инициативы без участия России. Он организовала свои первые учения вне рамок Шанхайской организации сотрудничества в 2014 году и создал свои собственные многосторонние механизмы - такие, как встреча министров иностранных дел Китая и Центральной Азии (China+Central Asia), начатая в 2020 году, и контртеррористическая программа с Пакистаном, Таджикистаном и Афганистаном, созданная в 2016 году.



По мере того, как экономические интересы и интересы безопасности Китая в регионе продолжают расти, нынешние китайско-российские рамки сотрудничества могут быть свернуты в рамках более широкого Китайского мира (Pax Sinica), в котором решения все чаще принимаются Пекином.



Авторы: Брэдли Джардин - Bradley Jardine - научный сотрудник Института Киссинджера по Китаю и Соединенным Штатам в Центре Уилсона (Wilson Center"s Kissinger Institute on China and the United States);



Эдвард Лемон - Edward Lemon - доцент-исследователь в Школе Буша по государственному управлению и государственной службе (Bush School of Government and Public Service).



Перевод Сергея Духанова.



Источник публикации здесь.



* Движение "Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633929360

