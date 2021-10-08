Турция перекрыла воду Евфрата для Сирии

08:22 11.10.2021

Сирии грозит катастрофа: враги используют Евфрат для изменения национального состава САР

Турция продолжает использовать воду реки Евфрат в качестве оружия против жителей северной и восточной Сирии, что ведет к экологическим катастрофам и ставит под угрозу производство сельскохозяйственной продукции практически во всех районах.



Об этом в новом материале "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



Мохаммед Тарбуш, генеральный директор плотины Тишрин, сделал заявление, в котором подтвердил: "С 28 января Турция снизила уровень поступающей в Сирию воды из Евфрата на 60%".



Инженер и начальник отделения шлюзов на плотине Табка Ахмед аль-Авсу сообщил следующее: "Объем прокачки воды из Турции очень низкий, показатели которого не превышают 150 кубических метров". Он подчеркнул, что "сокращение объема прокачки воды из Турции привело к сужению русла реки Евфрат на более чем 300 метров".



Сокращение водоснабжения - это страшный способ Турции спровоцировать искусственные демографические изменения в сирийском регионе.



Каскад плотин, возведенный Турцией в конце 20-го века в Юго-Восточной части, обеспечил полный контроль над подачей воды из реки Евфрат в Сирию. Турецкая гуманитарная война началась еще в 1987 году после введения в эксплуатацию плотины Ататюрк.



В начале 2000-х годов в результате действий Турции в Сирии началась сильная засуха, которая вынудила большую часть сельского населения переехать в города. Блокирование воды планомерно подталкивает людей к массовым переселениям, после чего Турция без особых усилий займет северные территории и, благодаря собственному контролю над подачей водного потока, остановит осушение реки Евфрат.



Стоит отметить, что Турция целенаправленно срывает переговоры с сирийской стороной по поводу подачи воды. 4 сентября Министр водных ресурсов Ирака, население которого также страдает от нехватки воды, встретился с послом Турции в Багдаде Али Ризой Гуней.



Изначально встреча должна была быть трехсторонней, при участии представителей Турции, Ирака и Сирии, но в последний момент турки сообщили о проведении двухсторонней встречи в Багдаде, в результате чего Сирия осталось вне обсуждения водных проблем. Посланник Турции сообщил о готовности своей страны решить водные проблемы Ирака и удовлетворить его потребности, а про сирийский народ турки так и не вспомнили.