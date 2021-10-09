МИД РФ зазывает талибов в Москву. На еще одни переговорные переговоры

09:40 11.10.2021

"Талибан" пригласили в Москву. МИД РФ пригрозил талибам "решительными мерами" при угрозе Таджикистану



Министерство иностранных дел России пригласило представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в ряде стран как террористическая организация) в Москву.



Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 8 октября подтвердил эту информацию и сообщил, что делегация талибов приглашена на конференцию, посвященную восстановлению Афганистана. На мероприятие, намечанное на 20 октября, приглашены представители Китая, Ирана, Пакистана и Индии.



Приедут ли представители "Талибан" в Москву - пока неизвестно. Билол Карими, заместитель пресс-секретаря движения "Талибан" сообщил Радио Азади – афганской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что талибы о своем решении сообщат попозже.



Замир Кабулов на встрече с журналистами заявил также об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе. "На самой границе никакой напряженности нет. Была горячая риторика двух сторон. Пока у меня нет информации, что там неспокойно", отметил он.



После захвата талибами власть в Афганистане, Душанбе неоднократно подверг критике талибов, отмечая, что для урегулирования ситуации в соседней стране должно быть сформировано инклюзивное правительство. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, что "Таджикистан не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, однако мы уверены, что для решения политических вопросов и проблем безопасности соседнего государства необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизлияния народа с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств".



Движение "Талибан", в свою очередь, предостерегло Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана, предупредив, что "иначе может случится всякое". Руководство движения сообщило об отправке тысячи боевиков-смертников на приграничные с Таджикистаном северные провинции Афганистана.



Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет угрозы со стороны афганских исламистов своему союзнику Таджикистану и готова на самые жесткие меры. "Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - сказала Захарова 7 октября на брифинге в Москве.



По словам официального представителя МИД РФ, российская сторона тщательно контролирует обстановку на границе Афганистана и Таджикистана, уточнив, что Москва находится в постоянном контакте с Душанбе.



- Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей, - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.



По словам Марии Захаровой, на сегодняшний день возможностей российских военнослужащих и 201-й военной базы в Таджикистане достаточно для того, чтобы противостоять любой террористической угрозе.



Талибы уже несколько раз прилетали в Москву. Последние переговоры в российской столице они проводили летом этого года. Кроме того, в марте в Москве прошла международная конференция по Афганистану, по итогам которой Россия, США, Китай и Пакистан опубликовали совместное заявление с призывом к воюющим в то время афганским сторонам заключить мирное соглашение и обуздать насилие.



До сих пор ни одна из стран мира не признала власть "Талибан" в Афганистане. Многие государства заявили, что признание состоится при условии, что в Афганистане будет сформировано инклюзивное правительство, "Талибан" прекратит контакты со всеми террористическими организациями, будет уважать права человека и не допустить ограничения прав женщин.