 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.10.2021
11:53  Как Ташкент и Ашхабад закрывают глаза на власть талибов в Афганистане ради экономических интересов, - Б.Панниер
11:26  Разгромлен Кзыл-кийский куст "хизбута", - рапортует КырГКНБ
10:08  КырВыборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент, - Д.Подольская
09:40  МИД РФ зазывает талибов в Москву. На еще одни переговорные переговоры
09:09  "Процесс 13-ти". В Алматы осудили "экстремистов" из "Демократического выбора Казахстана"
09:02  Джихад-машина. России нужна новая стратегия на афганском направлении, - Андрей Серенко
08:22  Турция перекрыла воду Евфрата для Сирии

08:16  Испугавшись страшного "Талибана" *, Душанбе, Ташкент и Бишкек спрятались за спиной Москвы и Пекина, - Э.Лемон, Б.Джардин
08:10  "Талибан" отказался от союза с США против "Исламского государства"
08:07  Умер от КОВИ Абдул Кадир Хан - отец атомной бомбы Пакистана
00:58  Нейтральный Туркменистан пошел наблюдателем в Тюркский союз, - В.Панфилова
00:56  США, Израиль и Баку готовятся защищаться от "иранской агрессии", - В.Мухин
00:07  Безнадежное голосование. В Ираке в условиях разочарования и апатии прошли парламентские выборы, - "Къ"
00:05  Доха дождалась выдоха. США и талибы договариваются о мире в Афганистане, - С.Строкань
Воскресенье, 10.10.2021
23:00  Собчак выжило в лобовом таране авто. Погибли две женщины
16:29  Умер известный казахстанский кинооператор и режиссер Игорь Вовнянко
16:27  Иран начинает с Азербайджаном игру в долгую, - "Регнум"
16:25  США сомневаются в Эрдогане и делают ставку на министра обороны Акара? - А.Асалыоглу
12:37  Иран потирает руки: Израиль подерется с Россией за сирийский газ?
12:33  Незаконное выселение. "МИБ" и "Б-Б Строй" продолжают беспредел в Ташкенте
10:40  Председатель Соцфонда Киргизии Орозалиев уволен за "неумение работать 24 часа"
10:21  В Ливане полный блэкаут. Нету свету
09:32  Кто украл миллиард? Рейдерство в Казахстане невозможно без участия госорганов
00:44  Кто и как будет спасать Афганистан? - С.Тарасов
00:43  Жилье, авто и энергия. Чему китайцы научат Россию
00:41  Несокрушимый Талибан* вместо "Несокрушимой свободы"
00:08  Эксперимент нового мирового порядка – Америку превращают в страну дискриминации белых, - С.Князев
Суббота, 09.10.2021
23:45  Украинский кум Путина - депутат Медведчук, официально обвинен в гос-измене
23:37  Замученный антикоррупционщиками канцлер Австрии Курц ушел в отставку
22:44  Кремль делает генеральную уборку интернета, - Libеration
18:47  Умер первый президент Ирана (в 1979-81 гг.) Абольхасан Банисадр
18:41  Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев
12:56  Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...
12:54  22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
10:28  Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
09:21  Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
08:44  Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?
01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45  Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов
00:33  Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29  В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28  Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25  Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24  Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23  Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17  Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
МИД РФ зазывает талибов в Москву. На еще одни переговорные переговоры
09:40 11.10.2021

"Талибан" пригласили в Москву. МИД РФ пригрозил талибам "решительными мерами" при угрозе Таджикистану

Министерство иностранных дел России пригласило представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в ряде стран как террористическая организация) в Москву.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 8 октября подтвердил эту информацию и сообщил, что делегация талибов приглашена на конференцию, посвященную восстановлению Афганистана. На мероприятие, намечанное на 20 октября, приглашены представители Китая, Ирана, Пакистана и Индии.

Приедут ли представители "Талибан" в Москву - пока неизвестно. Билол Карими, заместитель пресс-секретаря движения "Талибан" сообщил Радио Азади – афганской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что талибы о своем решении сообщат попозже.

Замир Кабулов на встрече с журналистами заявил также об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе. "На самой границе никакой напряженности нет. Была горячая риторика двух сторон. Пока у меня нет информации, что там неспокойно", отметил он.

После захвата талибами власть в Афганистане, Душанбе неоднократно подверг критике талибов, отмечая, что для урегулирования ситуации в соседней стране должно быть сформировано инклюзивное правительство. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, что "Таджикистан не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, однако мы уверены, что для решения политических вопросов и проблем безопасности соседнего государства необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизлияния народа с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств".

Движение "Талибан", в свою очередь, предостерегло Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана, предупредив, что "иначе может случится всякое". Руководство движения сообщило об отправке тысячи боевиков-смертников на приграничные с Таджикистаном северные провинции Афганистана.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет угрозы со стороны афганских исламистов своему союзнику Таджикистану и готова на самые жесткие меры. "Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - сказала Захарова 7 октября на брифинге в Москве.

По словам официального представителя МИД РФ, российская сторона тщательно контролирует обстановку на границе Афганистана и Таджикистана, уточнив, что Москва находится в постоянном контакте с Душанбе.

- Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей, - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Марии Захаровой, на сегодняшний день возможностей российских военнослужащих и 201-й военной базы в Таджикистане достаточно для того, чтобы противостоять любой террористической угрозе.

Талибы уже несколько раз прилетали в Москву. Последние переговоры в российской столице они проводили летом этого года. Кроме того, в марте в Москве прошла международная конференция по Афганистану, по итогам которой Россия, США, Китай и Пакистан опубликовали совместное заявление с призывом к воюющим в то время афганским сторонам заключить мирное соглашение и обуздать насилие.

До сих пор ни одна из стран мира не признала власть "Талибан" в Афганистане. Многие государства заявили, что признание состоится при условии, что в Афганистане будет сформировано инклюзивное правительство, "Талибан" прекратит контакты со всеми террористическими организациями, будет уважать права человека и не допустить ограничения прав женщин.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633934400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин обсудил с главой СИБУР Д. Коновым реализацию совместных проектов в нефтегазохимии
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №694
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2021 года №709
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713
- В 2020 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 116 126 тенге
- КУСА или не КУСА? Как работать с проблемными активами
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  