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10:05 Скончалась Народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева
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|Скончалась Народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева
10:05 11.10.2021
9 октября 2021 года на 94-ом году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Киргизской ССР Деркембаева Ирина Григорьевна.
Возле Театра оперы и балета 11 октября прошла панихида.
На церемонии прощания выступили зампредседателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашова, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, народная артистка СССР Каиргуль Сартбаева, народная артистка КР Дарика Жалгасынова.
Ирину Деркембаеву похоронили на кладбище Ала-Арча. На похоронах присутствовали представители творческой интеллигенции, родственники Ирины Деркембаевой и широкая общественность.