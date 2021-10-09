Скончалась Народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева

10:05 11.10.2021

9 октября 2021 года на 94-ом году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Киргизской ССР Деркембаева Ирина Григорьевна.



Возле Театра оперы и балета 11 октября прошла панихида.



На церемонии прощания выступили зампредседателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашова, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, народная артистка СССР Каиргуль Сартбаева, народная артистка КР Дарика Жалгасынова.



Ирину Деркембаеву похоронили на кладбище Ала-Арча. На похоронах присутствовали представители творческой интеллигенции, родственники Ирины Деркембаевой и широкая общественность.