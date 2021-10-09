КырВыборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент, - Д.Подольская

10:08 11.10.2021

11 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



18 октября - последний день для сдачи в ЦИК полного пакета документов от партий и кандидатов-одномандатников.



Кто опоздает, сдаст не все, не внесет залог - (для политорганизаций - 1 миллион сомов, для самовыдвиженцев - 100 тысяч сомов. - Прим.24.kg) тот останется за бортом избирательной гонки.



Между тем желающие попасть в седьмой созыв Жогорку Кенеша активно продолжают переговоры по объединению. При сокращении численности депутатского корпуса до 90 человек и введения смешанной системы с преференциальным голосованием создание тандемов стало актуальным.



Будем дружить домами

Первыми "свадьбу" сыграли партии "Ата Мекен" и "Реформа". Омурбек Текебаев и Клара Сооронкулова подписали меморандум о создании широкой коалиции "Эгемен". Позже к ним присоединилась партия "Туран" Жениша Молдокматова. Сам он проходит обвиняемым по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года и находится под стражей.



Заключили союз под названием "Честь и порядок" лидеры партий "Ар-Намыс", "Улуттар биримдиги", НДПК, руководители общественных объединений "Народный контроль", "Мекен сакчысы", "Козомол" и общественного движения "Соотечественники".



Феликс Кулов заявил 24.kg, что председателем созданного объединения избрали его, но в парламент он баллотироваться не будет.



Еще один союз политических сил под названием "Альянс" создали партии "Бир Бол" и "Республика". На депутатский мандат от него претендует Алтынбек Сулайманов. Он выдвинулся по одномандатному Ноокатскому округу № 5. По Чон-Кеминскому округу № 31 от "Альянса" выдвинулся некто Алмаз Тарыкбаев. Он возглавляет ОсОО "Аскат Нур", специализирующееся на оказании посреднических финансовых услуг. К "Альянсу" присоединился и депутат Жанар Акаев со своей Либерально-демократической партией.



День открытых дверей - в партии "Ынтымак" во главе с Марленом Маматалиевым. За последние несколько дней к политорганизации присоединились "Чон казат" и "Келечек". Присоединиться также намерены партии "Бирге" и "Эл учун".



Не сложилась дружба у "Кыргызстана" Каната Исаева с "Бутун Кыргызстаном" Адахана Мадумарова. Как стало известно 24.kg, бывшие спикеры не смогли договориться по ключевым позициям в списке кандидатов.



Второй теперь выступает в связке с Исхаком Масалиевым и его Партией коммунистов. На выборы они пойдут одним списком.



Эксперты отмечают: заключать партийные "браки" по расчету, а не по любви, партии заставили новые правила игры. Политобъединения больше не доминанты на политической арене.



Да и денег на масштабную кампанию в одиночку у них нет. Несостоявшиеся выборы в 2020-м, местные в апреле, итоги которых в трех городах - Бишкеке, Оше и Токмаке были признаны недействительными, и последующие, повторные в июле, сказались на кошельках владельцев партий.



Не прогадать бы

Отразилось на финансовых потоках и то, что в борьбу за места в Жогорку Кенеше вступили кандидаты-одномандатники.



Желающий получить мандат может выдвинуться от своего округа. В этом случае деньги одномандатника работают только на него самого, а не растворяются в партийной кассе, как и голоса избирателей идут в копилку одного человека.



Чтобы попасть в парламент, не нужно создавать партию или покупать позицию в топах проходных политорганизаций, обласканных властью.



Шерадил Бактыгулов

Эксперт полагает, что у отдельных политиков шансов, если они пойдут самостоятельно, больше, чем в составе какой бы то ни было партии.



Подтверждением этому служат данные реестра ЦИК о подавших заявки об участии в гонке самовыдвиженцев. Их число увеличивается ежедневно.



В битву уже вступили бывшие члены ЦИК Акылбек Сариев и Атыр Абдрахматова, действующие депутаты - Тазабек Икрамов, Дастанбек Джумабеков, Канат Исаев, Дастан Бекешев, Камчыбек Жолдошбаев, Алтынбек Сулайманов, Нурбек Алимбеков и Искендер Матраимов.



Последний в 2015 году пришел в парламент по списку партии СДПК. На выборах-2021 некоторые эксперты предполагали, что брат осужденного за коррупцию экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова пойдет в рядах либо "Ата Журт - Кыргызстана", либо "Ишенима". Это - проекты власти, как бы ни пытались убедить в обратном на Старой площади. Первый патронирует председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, второй - влиятельный человек из окружения президента - экс-нардеп Арзыбек Бурканов.



Но вкладываться в эту кампанию Матраимовы, видимо, больше не хотят.



Что касается других небедных и не лишенных влияния политиков - Ахматбека Келдибекова, Азамата Арапбаева, Исмаила Исакова, братьев Салымбековых, то они идут с партиями. Из них в конфронтации со Старой площадью не находится пока только Аскар Салымбеков.



Что дальше?

Если выборы парламента седьмого созыва признают состоявшимися, то их итоги официально ЦИК должна подвести не позднее 18 декабря. Таким образом, Новый год страна встретит с новым составом депутатов.



Эксперты полагают, что без скандалов не обойдется. "Я сомневаюсь, что народ сможет действительно выбрать. У нас в Кыргызстане рулят не те, кто выбирает, а те, кто определяет исход голосования. Вмешательство власти, подкуп могут привести к непредсказуемым последствиям. Четвертый переворот похоронит Кыргызстан", - сказал политолог Таалайбек Джумадылов.



Между тем президентская администрация заверяет - вмешательства не будет. А рассказы о готовящихся волнениях - не более чем слухи, распространяемые внутри политической элиты.



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"Нет партии олигархов-толстосумов и чиновников-коррупционеров, про которую можно сказать, что она, скорее всего, будет заниматься подкупом избирателей. Подкупом, вообще, будет заниматься очень сложно и опасно. Вспомните местные выборы - было жесткое противодействие правоохранительных органов. Поймали одного, а сняли всю партию. Вряд ли кто-то рискнет испытывать судьбу в этом плане на парламентских выборах. Нет больше никакой массовой прописки", - сказал бывший чиновник.



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ЦИК пригрозила дисквалификацией нарушителям закона.



Прислушаются ли к этим увещеваниям игроки - вопрос открытый. Любой президент заинтересован в том, чтобы получить полностью подконтрольный ему парламент. А это возможно только в случае, если проведешь сквозь рифы выборного процесса лояльных и послушных людей.