Разгромлен Кзыл-кийский куст "хизбута", - рапортует КырГКНБ

11:26 11.10.2021

11 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В Кызыл-Кие задержаны шестеро лидеров "Хизб ут-Тахрир"



Сотрудники ГКНБ задержали шестерых лидеров религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



"Установлено, что задержанные занимались пропагандой экстремизма. Ежемесячно организовывали встречи, в которых принимали участие больше 50 жителей Кызыл-Кии", - уточняют в ГКНБ.



Отмечается, что задержанным от 28 до 47 лет. Среди них лидеры группировки и ячеек, а также казначей экстремистов.



"Во время обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты: экстремистская литература - 36 книг, 20 брошюр, 25 листовок, 13 тетрадей с записями, 15 сотовых телефонов, 15 флешкарт, 1 ноутбук", - говорится в сообщении.



Задержанные водворены в ИВС Кадамджайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению их связей.