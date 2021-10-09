РосФигуристка Камила Валиева выдала 2 новых мировых рекорда - 174,3 за "произволку" и 249,2 - в сумме

12:06 11.10.2021

РосФигуристка Камила Валиева повзрослела до рекордов

Бывшая юниорка победила на турнире Finlandia Trophy с мировыми достижениями



На первом взрослом в карьере старте - проходившем в финском Эспоо Finlandia Trophy - российская фигуристка Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда. Один - по сумме баллов за две программы, второй - по баллам за произвольную программу, в которой 15-летняя Валиева безошибочно исполнила сразу три четверных прыжка. На пьедестале вместе с ней оказались еще две россиянки: серебро турнира взяла Елизавета Туктамышева, тройку замкнула Алена Косторная.



Дебютное выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на взрослых стартах вылилось в два мировых рекорда. На турнире Finlandia Trophy она обновила достижение, установленное два года назад на Skate America Александрой Трусовой (166,62), и получила за произвольную программу 174,31. Кроме того, Валиева набрала такую сумму баллов за обе программы, которая раньше не покорялась ни одной спортсменке,- 249,24.



И эта сумма, по всей видимости, для Камилы Валиевой отнюдь не предел. В Эспоо прокаты очередной звезды группы российского тренера Этери Тутберидзе вышли не безошибочными. В короткой программе Валиева, представшая на льду в довольно длинном по меркам фигурного катания розовом платье, упала с тройного акселя. Ошибка отбросила ее сразу на третью промежуточную строчку турнирной таблицы.



Не получился этот довольно коварный прыжок у Камилы Валиевой и на следующий день.



Зато все остальные прыжковые элементы, в том числе три четверных, выступавшая под "Болеро" Равеля фигуристка в произвольной программе сделала чрезвычайно уверенно, с гигантским запасом и вместе с тем точно в музыкальные акценты.



Эту постановку тренеры фигуристки подготовили еще в прошлом сезоне, но с прицелом на сезон нынешний - олимпийский. С ней Валиева уже штурмовали мировые рекорды. Однако так как устанавливала она их на национальных соревнованиях, Международным союзом конькобежцев (ISU) они зафиксированы не были.



Сейчас Валиева, собравшая абсолютно все возможные титулы на юниорском уровне, готовится повторить свой успех на взрослой арене и является одной из главных претенденток на олимпийскую путевку в Пекин. В Финляндии она с солидным отрывом перекатала двух своих конкуренток, которые тоже участвуют в борьбе за место в сборной России,- экс-чемпионку мира Елизавету Туктамышеву и экс-чемпионку Европы Алену Косторную. Ветеран Туктамышева откатала обе свои программы наотмашь. Не подкачала у нее и техническая часть: на две программы у фигуристки - три чистых тройных акселя.



Куда хуже идут дела у замкнувшей тройку призеров Алены Косторной. Она, похоже, после возвращения из группы Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе так и не смогла набрать былую форму. В произвольной программе Косторная неудачно - со степ-аутом - вышла из тройного акселя, а затем не сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа.



Екатерина Ремизова