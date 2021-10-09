Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли

12:44 11.10.2021

Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ



Анатолий Акулов



Сдача в аренду Узбекистану 1 млн га российских сельскохозяйственных земель принесет выгоду обеим странам. Более того, в долгосрочной перспективе этот шаг приведет к увеличению товарооборота между государствами. Вместе с тем потенциальное арендное соглашение между Москвой и Ташкентом улучшит состояние бесхозных территорий в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.



Представители Министерства сельского хозяйства РФ обсудили с коллегами из Узбекистана возможное соглашение об аренде 1 млн гектар российских земель. Для начала Узбекистан хотел бы арендовать у России 35 тысяч гектар сельхозугодий с целью "налаживания контактов и механизмов взаимодействия" касательно вывоза собранного урожая в Среднюю Азию. В дальнейшем же эти цифры могут многократно увеличиться. Зачем Узбекистану такое большое количество пахотной почвы, и какую выгоду из соглашения может извлечь для себя Россия – в материале "Газеты.Ru".



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Во время видеоконференции с главой Министерства сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин заявил о заинтересованности в развитии двустороннего агропроекта 23 субъектов РФ. Однако конкретных регионов страны чиновник называть не стал. Опрошенные "Газетой.Ru" сошлись во мнении, что арендные земли с большой долей вероятности будут представлять собой заброшенные территории.



Так, сотрудник сектора Средней Азии Центра изучения проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Иван Ипполитов предположил, что Россия может отдать во временное пользование Узбекистану территории Южной Сибири вблизи границы с Казахстаном, находящиеся в Оренбургской, Челябинской и Омской областях. Именно в этих регионах сосредоточены самые большие по площади российские сельхозугодия.



"Почва в этих регионах плодородная, но нестабильная. Это суровая степь и лесостепь с серьезными зимними морозами и продолжительными летними засухами с непредсказуемым объемом осадков. Насколько такие условия окажутся выгодными для Узбекистана – большой вопрос", - подчеркнул эксперт.



Ипполитов также добавил, что вышеперечисленные территории являются зонами рискованного земледелия. В то же время узбекское сельское хозяйство считается сугубо поливным, для которого нужны большие запасы воды.



"Узбекское сельское хозяйство – поливное. Без использования системы искусственного орошения взрастить какие-либо культуры там очень сложно. В горных районах на определенных высотах выпадает достаточное количество осадков, однако на основной равнинной части страны необходимо орошение посевов. В Южной же Сибири совершенно другие условия", - заключил Ипполитов.



Миллион гектар – много или мало



Узбекистан со временем планирует расшить арендованные у России владения до 1 млн гектар сельхозугодий.



Однако хватит ли у РФ ресурсов для удовлетворения запросов среднеазиатского государства? По словам независимого эксперта по Средней Азии Аркадия Дубнова, в России с каждым годом наблюдается рост площадей сельхозземель, находящихся в запущенном состоянии. Но что более важно, для возделывания таких земель стране не хватает фермеров и разнорабочих.



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"Если земля долгое время находилась в заброшенном состоянии, то улучшить ее плодородие помогут зарубежные арендаторы, включая Узбекистан. В России же с каждым годом таких земель становится все больше. Но самое главное, в стране наблюдается нехватка людей, которые бы могли ее обрабатывать. Отдавая же эти гектары Узбекистану, Россия получит не только большие доходы с аренды, но и фактически спасет эти земли от дальнейшего запустения", - объяснил Дубнов.



Однако, по словам Ивана Ипполитова, 1 млн га является огромной площадью, поэтому обсуждать возможную аренду Узбекистаном столь значительных территорий следует с большой осторожностью.



Главная проблема заключается в том, насколько в итоге рентабельны окажутся выделенные для возделывания почвы.



"С Узбекистаном вопрос аренды пока не решен, конкретные детали только предстоит обсуждать на высоком уровне. Миллион гектар – это очень большие площади. Не уверен, что в России так много свободных освоенных сельхозземель, рентабельных с точки зрения узбекских производителей", - предостерег эксперт.



Для чего Узбекистану столько российских земель?



Среди основных причин, по которым Узбекистан желает арендовать у России 1 млн га сельхозугодий, опрошенные "Газетой.Ru" эксперты выделили острую нехватку плодородных земель и быстрорастущее количество населения. Дело в том, что большая часть среднеазиатской страны отличается пустынным и жарким климатом при достаточно низком количестве пресной воды, требуемой для орошения. В итоге в настоящее время страна остро нуждается в увеличении посевных площадей под зерновые и бахчевые культуры.



"В Узбекистане в свое время основу сельхозпроизводства составлял хлопок. Впоследствии "белое золото" шло на переработку в текстильную и химическую промышленности, включая военные нужды. Однако в постсоветские годы узбекское руководство стало сокращать производство хлопка c учетом быстрорастущего населения. В итоге Узбекистан стал расширять посевные площади под зерновые культуры", - подчеркнул Ипполитов.



С ним оказался солидарен и независимый эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов, который среди ключевых выращиваемых в Узбекистане культур выделил также лук и клубнику. Однако, по его словам, многое будет зависеть от конкретных климатических особенностей арендных территорий.



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"В южных регионах России выращиваемые узбеками культуры могут представлять собой самый широкий спектр продукции, начиная картофелем и заканчивая клубникой. Это также может быть лук или рис. В Узбекистане чрезвычайно развита культура выращивания репчатого лука. В этой области они совсем немного уступают корейцам, которые исторически считались мировыми лидерами", - объяснил Дубнов.



Китайские первопроходцы



В постсоветской истории России сдача земель в аренду иностранному государству происходила только с участием Китая. В 2015 году Пекин взял в долгосрочное пользование 115 тыс. га. Однако извлечь существенную прибыль от долгосрочной сдачи дальневосточных земель РФ так и не удалось



. В Забайкальский край и Сибирь крупный агробизнес Пекина российские власти привлечь не смогли. В итоге возделыванием дальневосточных земель занялись преимущественно переселенцы из суровых северных провинций Китая.



"На Дальнем Востоке китайские фермеры занимались в основном овощеводством. Эта та отрасль, в которой Северный Китай всегда был силен. Однако большой азиатский агробизнес, как известно, на Дальний Восток России так и не пришел. Приток же из северных провинций Китая в настоящее время ощутимо замедлился. Дело в том, что в Китае сейчас серьезные демографические проблемы. А на севере страны, где достаточно суровый климат, – тем более", - подчеркнул Ипполитов.



Поэтому сейчас местное население больше мигрирует в южные регионы Китая, чем в Россию



При этом наибольшие проблемы во взаимодействии с Китаем наблюдались в деревообрабатывающей индустрии.



Ежегодно росла контрабанда особо ценного кругляка на вывоз из России. Но этот кризис должен завершиться уже в следующем году с введением запрета на экспорт необработанной древесины.



"Проблема в лесозаготовках стала бичом для России. Дерево высокого качества было очень рентабельно с точки зрения ведения нелегального бизнеса. Таежные регионы на востоке страны уже много лет нещадно опустошаются в основном силами наших же бизнесменов, которые валили лес и продавали его в Китай, пренебрегая выделенными квотами. Однако со следующего года должен быть введен полный запрет на экспорт кругляка из России, что станет препятствием для опустошения лесных богатств страны", - заключил эксперт.



Ташкент надежнее Пекина



В то же время в беседе с "Газетой.Ru" эксперты сошлись во мнении, что для России предоставление земель в аренду Узбекистану станет не только более выгодной, но и безопасной сделкой.



Но что более важно, потенциальное соглашение между странами вызвано исключительно экономическими соображениями в отличие от конфликта между Казахстаном и Китаем, который произошел из-за многомиллиардного долга Нур-Султана.



"В Казахстане местные власти, плохо проинформировав население, готовы были продать земли под долгосрочное хозяйственное пользование Китаю. То есть, фактически речь шла не об аренде, а о прямой продаже площадей иностранному государству. Китайцы же взамен готовы были более либерально отнестись к выплате казахского многомиллиардного долга. В итоге казахские власти испугались протестов и в последний момент сорвали сделку", - объяснил независимый эксперт по Средней Азии.



Однако России не стоит опасаться какой-либо экспансии со стороны Ташкента.



"Китайцы хотели заполучить целый ряд малонаселенных западных земель Казахстана. Но на данный момент это направление в двусторонних отношениях затормозилось. Повторение же той истории России и Узбекистану не грозит, ведь отношения между нашими республиками носят гораздо более доверительный характер", - резюмировал сотрудник Российского института стратегических исследований.