 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан готовит к отправке в РФ "пилотную партию" из 10 тыс. строителей
13:37 11.10.2021

Узбекистан отправит 10 тыс. граждан на стройки в РФ к середине января 2022 г.

В Узбекистане началась реализация пилотного проекта по организованному набору и отправке на стройки в РФ 10 тысяч граждан. Об этом сообщает в понедельник агентство по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.

По его данным, накануне в Ташкент прибыли специалисты-медики из России для проведения профосмотров граждан Узбекистана, которые намерены работать на российских стройках в рамках организованного набора.

Сводному медицинскому отряду федерального медико-биологического агентства РФ предстоит проведение лабораторных исследований (ПЦР-тест на COVID-19), флюорографического исследования легких и другая диагностическая работа. Все выезжающие на работу в РФ будут прививаться вакциной "Спутник Лайт".

"Планируется (. . .) оформить необходимые документы и отправить 10 тысяч граждан до середины января", - говорится в сообщении.

Правительство России ранее утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тыс. строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном заболевании.

По данным Минзанятости, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

Источник - INTERFAX.RU
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