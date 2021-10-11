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Геополитика энергетического кризиса в Ливане, - Н.Бобкин
13:58 11.10.2021

Геополитика энергетического кризиса в Ливане
НИКОЛАЙ БОБКИН | 11.10.2021 |

Коллапс энергетики в Ливане остается без должного внимания со стороны мирового сообщества

Ливан втянут в разрушительный энергетический кризис. 9 октября на юге страны из-за нехватки топлива закрылась государственная электростанция, двумя днями раньше прекратила работу главная энергетическая компания. Запасы ввозимого топлива иссякли, парализована жизнь. Энергосистема страны перестала работать и вряд ли будет перезапущена за нескольких дней. Бейрут, этот "Париж Ближнего Востока", выглядит мрачным, потрепанным и уже не привлекает миллионы туристов.

По данным Всемирного банка, в "ковидном" 2020 году ВВП Ливана сократился на 20,3% на фоне сокращения на 6,7% в предыдущем 2019 году. С 2018 года ВВП на душу населения упал примерно на 40% в долларовом выражении.

Войны в Ливане не было, но страна испытывает множество осложнений. 4 августа 2020 года один из крупнейших взрывов в истории разрушил порт Бейрут, повредив более половины города. Материальный ущерб от взрыва оценили в 3,8-4,6 млрд. долларов. Страна не справилась с ударом. Восстановить порт Бейрут, который ранее обрабатывал 70% импорта страны, с тех пор не удается.

В Ливане с тех пор, как произошел этот взрыв, и до 10 сентября сего года не было правительства. Вражда за места в Кабинете министров усугубляла положение. В последние несколько месяцев в Бейруте и других городах систематически отключалась электроэнергии – не хватало валюты для покупки топлива.

Вашингтон поддержал предложение о прокачке египетского газа через Сирию и Иорданию в Ливан для смягчения кризиса. Газ мог бы поступать на электростанцию в северном Ливане для выработки примерно 450 мегаватт электроэнергии, но за предложением ничего не стоит. С 2009 по 2010 г. газ перекачивался из Египта через Иорданию и Сирию в Ливан, но трубопровод серьезно повредили во время сирийской войны. Санкции США против Сирии мешают его восстановить.

Кроме того, газ из Иордании по тому же трубопроводу поставляет сейчас Израиль. Требуется внесение технических изменений или строительство нового трубопровода, чтобы египетский газ пошел в Ливан, но это влечет множество проблем, касающихся арабо-израильских отношений и политики США.

Другое решение предлагает Тегеран, заявивший о готовности построить в Ливане две электростанции. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ливана в Бейруте 7 октября глава МИД Ирана Абдоллахиян сказал, что Иран может за 18 месяцев построить в Ливане одну электростанцию в Бейруте, другую на юге страны. "Мы сделаем это быстро в рамках совместного предприятия между ливанскими и иранскими инвесторами и совместного использования иранских инженерно-технических услуг с Ливаном", – цитирует его слова Tehran Times. Иранский министр подчеркнул, что Исламская Республика готова помочь Ливану преодолеть экономический кризис.

Ранее генеральный секретарь ливанской партии "Хезболла" Хасан Насралла объявил об импорте иранского топлива, чтобы помочь стране справиться с его нехваткой. Три танкера с топливом из Ирана уже прибыли в сирийский порт Банияс, но Вашингтону иранская инициатива не нравится: Тегеран остается под санкциями, торговать с ним Бейруту не дозволено.

В Госдепартаменте США, конкретно ничего не предлагая, заявили, что получение топлива из Ирана не является решением. Оказывается, администрация Байдена "поддерживает прозрачные усилия по поиску устойчивых энергетических решений, которые могут разрешить острый кризис в Ливане", Иран же пути "конструктивного решения проблемы" не ищет, а ведет "пропагандистскую игру".

Короче, США взялись соревноваться с Ираном за поставки топлива в Ливан. Правда, если "Хезболла" уже ввозит иранское топливо, то США лишь рассказывают о планах.

Обеспечение Ливана электроэнергией из иорданской сети – оптимальный вариант, но здесь есть проблемы, учитывая разрушение инфраструктуры Сирии в ходе войны. Участки высоковольтной сети на юге Сирии, по которым можно было бы передавать электричество в Ливан, нуждаются в замене.

При самом благоприятном варианте, по оценке специалистов, газа из Египта хватит на 8-10 часов в сутки, а транзит электроэнергии из Иордании и Сирии добавит 2-3 часа. Однако у проекта есть политический потенциал. Он мог бы помочь восстановить часть регионального влияния Дамаска, расширить роль Иордании после того, как она была отодвинута на второй план при Трампе, и напомнить, что Египет остается арабским тяжеловесом.

Американцы склоняют Египет и Иорданию разговаривать с сирийцами, чтобы уменьшить влияние Ирана в Ливане. Возможно, США пытаются создать некую конкуренцию между сирийским правительством и иранцами в Ливане. В пользу этого предположения говорит то, что предложения от Иордании и Египта поступили после того, как "Хезболла" заявила, что Иран будет поставлять Ливану топливо для производства электроэнергии.

На помощь ливанцам готов прийти Ирак. Бейрут и Багдад подписали рамочное соглашение, в соответствии с которым Ирак должен предоставить Ливану 1 млн. тонн мазута на год. Сделка оценивается в 360 млн. долларов. Со стороны Багдада это был бы подарок, поскольку Бейрут все равно не сможет заплатить. Однако и здесь не обошлось без политики.

Иракское правительство не хочет, чтобы его считали пособником проиранских фракций в Ливане, поэтому Багдад откладывал достижение окончательного соглашения. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, стремясь укрепить свой имидж регионального посредника, специально выбрал время подписания сделки: за несколько дней до своей встречи с Байденом 27 июля.

На фоне событий в Афганистане коллапс энергетики в Ливане остается без должного внимания со стороны мирового сообщества, хотя по своим масштабам он уже стал для страны историческим. Ливан срочно нуждается в топливе и электроснабжении, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Источник - fondsk.ru
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