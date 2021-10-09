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|В Бишкеке трое транссексуалов подрались с мужчиной (видео)
14:29 11.10.2021
В программе "Телекузот" на КТРК показали сюжет о конфликте троих транссексуалов с мужчиной.
Как сообщили агентству в пресс-службе Патрульной милиции, 19 сентября при патрулировании милиционеры стали свидетелями конфликта трех "девушек" с парнем в 3 часа ночи у ночного клуба "Ретро Метро".
По предварительным данным, "девушки" распылили газовый баллончик в лицо парню.
"Я всего-то сказал, что они такие "накаченные девушки" и после этого все началось. Они начали материться, нападать на меня", - рассказывает мужчина.
Все участники конфликта были доставлены в УВД Первомайского района для разбирательства.