УкрХорьки Зеленский и Порошенко грызут друг друга, - "НГ"

14:44 11.10.2021

Порошенко угрожает Зеленскому



Новые повороты расследования "дела о госизмене Медведчука" могут спровоцировать политический кризис в Украине

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



10.10.21

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченного митинга. В субботу вечером участники акции собрались у дома Порошенко в поселке Козин в пригороде Киева. Они обвинили политика в связях с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, которого подозревают в госизмене.

Генпрокуратура Украины сообщила Медведчуку о подозрении еще в мае, с тех пор политик находится под домашним арестом. В прошлую пятницу генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Иван Баканов сообщили, что Виктору Медведчуку официально вручен текст подозрения "в государственной измене и содействии террористической деятельности". На сей раз речь идет о закупках угля на неподконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014–2015 годах. "Это вопрос госизмены – как отдельные украинские политики и высокопоставленные должностные лица в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы", – сообщила Венедиктова.



Глава СБУ уточнил слова генпрокурора Украины о возможной причастности чиновников к организации такой деятельности. По его словам, следствие проверит возможную причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой Медведчуку предъявлено подозрение. "Относительно Петра Алексеевича (Порошенко. – "НГ") и госпожи Гонтаревой – сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", – сказал Баканов.



На сегодня у следствия нет оснований обвинять представителей прошлого состава власти. Однако вопросы в адрес Порошенко звучат с тех пор, как Зеленский пришел к власти. В начале с.г. украинский проект журналистских расследований "Бигус.Инфо" обнародовал датированные 2014–2015 годами фрагменты записей телефонных разговоров между людьми, чьи голоса похожи на голоса Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Обсуждались как вопросы обмена удерживаемыми лицами, так и бизнес-темы, связанные с энергоносителями. В записях упоминались имена других людей, в частности, пятого президента Порошенко. Медведчук в интервью Би-би-си сказал: "Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю... Темы по электроэнергии, по обмену (удерживаемыми лицами. – "НГ") – да, это было, и это было как раз в конце 2014 года". Политик подтвердил, что Порошенко просил его обсуждать эти темы: "Да, действительно, мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, – этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года".



В свою очередь, пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде" опровергла слова Медведчука: "Петр Порошенко не разговаривал с Виктором Медведчуком на те темы, о которых вещают какие-то голоса на канале Дениса Бигуса… Считаем, что обнародованные записи были слиты "расследователям" явно из офиса президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией". В феврале, когда Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Медведчука и его товарища по партии ОПЗЖ Тараса Козака, имя Порошенко в очередной раз упоминалось в СМИ в контексте этого решения. "Европейская солидарность снова отреагировала заявлением: "Петр Порошенко поддержал решение СНБО о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое соответствует национальным интересам. Однако это решение офис президента Зеленского сопровождает грязной кампанией против Петра Порошенко, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Судя по интенсивности и тональности этой кампании, создается впечатление, что Зеленский адресует (обвинения. – "НГ") не Медведчуку и ОПЗЖ, а Порошенко и "Европейской солидарности".



Сейчас, когда Медведчуку выдвинули обвинения в госизмене и содействии террористической деятельности, а имя Порошенко в контексте расследования упомянул глава СБУ, некие общественные организации решили самостоятельно предъявить претензии пятому президенту. В субботу вечером они отправились к дому Порошенко, затем в поселок Козин приехали сторонники "Европейской солидарности", среди которых были бывшие участники войны в Донбассе. Полиция Киевской области сообщила, что у дома Порошенко собрались "на мирную акцию две общественные организации с различными точками зрения на политические события в стране… По состоянию на 22.50 (9 октября. – "НГ") существенных нарушений порядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались вступить в потасовку, которую полицейские прекращали". У дома пятого президента во время акции дежурили 60 сотрудников правоохранительных органов.



Соратники Порошенко заявили, что акция против их лидера была организована за деньги. Так, одна из лидеров "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила: "Ночью при помощи соцсетей набирались группы молодежи (такса – 500–700 гривен) для "протеста" возле дома Порошенко. Зачем это офису президента? Затем, что нет ни одного комментария Зеленского по поводу офшорного скандала, по поводу финансирования терроризма его близким другом, руководителем государственного Укрэксимбанка, по поводу нападения на журналистов (снимавших сюжет о кредитах банка лицам, связанным с ДНР. – "НГ"). Нужно отвлекать внимание".



Геращенко заявила, что партия обратилась к уполномоченной по правам ребенка в Украине Дарине Герасимчук с требованием "отреагировать на вовлечение несовершеннолетних в политические акции, привлечение детей к участию в проплаченных митингах". Порошенко обратился к Зеленскому: "Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы – боитесь нас". Пятый президент написал в соцсети, что митинг у его дома был проплаченным: "Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности… Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность".



Противостояние между командой Зеленского и оппозицией в лице как ОПЗЖ, так и "Европейской солидарности" нарастает. Эксперты считают, что сейчас рано говорить о политическом кризисе и вероятности досрочных выборов. Однако ситуация может измениться в том случае, если Медведчуку на фоне новых обвинений изменят меру пресечения. Или если Порошенко будут предъявлены подозрения в рамках расследования "дела Медведчука".



Киев