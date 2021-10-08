"Борат - это мой инструмент для исследования людских душ"

15:22 11.10.2021

Саша Барон Коэн о том, зачем он всех оскорбляет



13 октября исполняется 50 лет Саше Барону Коэну, британскому комику и сценаристу, не устающему оскорблять людей, предъявляя им их собственную глупость. Перечитали его интервью, чтобы понять, зачем он это делает.



1

Если мое шоу и должно научить вас чему-то, то непременно уважению. Уважению к животным, детям, сукам, имбецилам, уродам, лесбиянкам, жирдяйкам и геям. Респект всем, кто смотрит это, особенно нормальным людям.



2

По законам любой приличной страны сатирики неподсудны. Наша профессия - делать сатиру. Она существует и признана легально. У нее даже есть свой налоговый код. Если сатирики перестанут делать сатиру, то как они будут платить налоги?



3

Вот вам свеженький прикол: после премьеры "Бората" на меня подали иск на $100 тыс. С припиской: "Вообще-то нам с сыном очень понравилось ваше кино. Не могли бы вы подписать автограф для моего малыша?"



4

А кто сказал, что я актер? Я - клоун. Переодеваться, дурачиться - это моя профессия.



5

Я не хотел снова сниматься в "Борате". Я не хотел снова работать под прикрытием. Но я чувствовал, что должен сделать все возможное, чтобы за 90 минут в шутливой форме напомнить людям о том, что сделал Трамп за предыдущие четыре года президентства.



6

"Борат-2" не был пранком. Для меня это вид мирного протеста.



7

Борат - это мой инструмент для исследования людских душ. Я усыпляю бдительность собеседников, после чего показываю их предрассудки.



8

В 2005 году вам нужен был персонаж вроде Бората - женоненавистника, расиста и антисемита,- чтобы заставить людей раскрыть свои внутренние предрассудки. Теперь эти внутренние предрассудки очевидны. Расисты гордятся тем, что они расисты.



9

От имени своих героев мне общаться с прессой гораздо комфортнее, ведь я спокойно могу говорить то, что действительно думаю, пусть это и не всегда звучит политкорректно. К тому же мой маскарад эпатирует публику и вносит определенное разнообразие, я бы даже сказал, креатив в скучные пресс-конференции, посвященные кинопремьерам.



10

Когда Борат смог заставить весь бар в Аризоне петь "Сбрось жида в колодец", это действительно показало безразличие людей к антисемитизму. Когда я - как Бруно, гей-репортер, пишущий о моде,- начал целовать мужчину во время боя в клетке в Арканзасе и едва не начался бунт, это показало потенциал гомофобии.



11

Борат обычно оскорбляет интервьюируемых, однако эти высказывания - только демонстрация того, как расизм питается тупым конформизмом и бешеным фанатизмом.



12

Соль "Диктатора" - в моем желании высмеять всех этих пресловутых диктаторов, бывших и нынешних, уютно устроившихся на царском троне и управляющих страной с помощью насилия и подавления любых свобод. К счастью, многих из них уже свергли, а для кого-то все только начинается. Что можем делать мы, простые люди? Да просто смеяться над ними. Возможно, это поможет в какой-то степени подорвать их власть и авторитет.



13

Я думаю, что можно быть политически некорректным, но это требует определенной ответственности. Вы должны быть уверены, что не поддерживаете расовые или любые другие стереотипы. Вы можете свободно шутить, но только для начала убедитесь, что вы не используете блэкфейс только ради самого этого акта. Если это простое оскорбление, то это проблематично.



14

На другой стороне спектра - Дональд Трамп, который использует в качестве основы своей кампании отсутствие политкорректности. Это явно сделано намеренно. Нужно быть полным идиотом, чтобы случайно оскорбить мексиканцев, женщин, инвалидов и мусульман.



15

Я не высмеиваю Казахстан. Я высмеиваю людей, которые думают, что придуманная мной гротескная страна существует на самом деле. Где геи носят голубые береты, женщины сидят в клетках, все пьют лошадиную мочу и возраст согласия - девять лет.



16

Я не говорю, что все, что я делал, было ради высшей цели. Да, некоторые из моих комедий - ладно, возможно, половина моих комедий - были абсолютно ребяческими... а другая половина - совершенно тупыми.



17

Борат - это немного более радикальная версия Трампа. Он на 20% больший женоненавистник; он на 20% больший расист и на 20% больше любит сажать детей в клетки. Если человек с более радикальными взглядами, чем у вас, заговорит с вами, то вы быстро откроетесь ему и расскажете, что вы действительно чувствуете.



18

Я стал придумывать персонажей только для того, чтобы проходить в дорогие и закрытые заведения бесплатно. В Кембридже было модное местечко Cambridge Balls, в котором брали 120 фунтов за вход. Я пытался пройти сам и под видом музыкантов провести друзей. И удавалось.



19

По правде говоря, временами я уже не совсем понимаю, где заканчивается личность Саши Барона Коэна, а где начинается Борат или Аладин.



20

Спасибо каждому американцу, который до сих пор не подал на меня в суд.



Составила Анастасия Ларина



Журнал "Коммерсантъ Weekend" №34 от 08.10.2021, стр. 6