Цена западному правосудию, - С.Князев

17:12 11.10.2021

Цена западному правосудию

Международный уголовный суд занимается только теми, кем ему дозволяют США

Святослав Князев

07.10.2021



Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (Великобритания) категорично заявил, что МУС не будет расследовать преступления американских военных в Афганистане.



Вопрос ответственности армии и спецслужб США решительно подняла предшественница Хана - Фату Бенсуда. Она предлагала расследовать преступления, совершенные американцами, наравне с преступлениями, за которые несут ответственность члены террористических организаций в Афганистане. В материалах суда фигурировали как расправы над мирными жителями со стороны экстремистов, так и пытки, совершаемые в тайных тюрьмах сотрудниками ЦРУ и представителями проамериканских сил. Реакция властей США оказалась весьма примечательной.



Официальный Вашингтон еще в 2000 году сам подписал Римский статут, являвшийся правовой основой для деятельности МУС. В это время американцы, очевидно, рассчитывали на то, что судить будут кого-то другого. Однако на фоне проведения ряда операций, грубо нарушавших международное право, Вашингтон вскоре отозвал свою подпись и стал самым яростным критиком МУС в мире. Первоначально мотивация Вашингтона звучала здраво - американцы ссылались на недопустимость ограничения принципов национального суверенитета. При этом Соединенные Штаты также начали предпринимать против суда решительные меры. Например, был принят закон, позволяющий применять военную силу для освобождения американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных МУС. Кроме того, Вашингтон принудил ряд стран к подписанию двусторонних соглашений, гарантирующих невыдачу американцев суду.



В итоге МУС оказался в двойственном положении. С одной стороны, весь мир знал о преступлениях США и их союзников в Афганистане. Американцы совершали там массовые убийства мирных жителей и похищения интересующих их лиц, наносили бесцельные авиационные удары, насиловали, пытали людей, уничтожали школы и больницы. На гражданском населении фактически испытывались новейшие модели вооружения. МУС понемногу начал склоняться к проведению расследования по данным фактам.



В 2019 году палата предварительного производства остановила следствие против США, несмотря на публикацию тремя годами ранее доклада, содержащего доказательства вины американцев. Но уже в 2020 году МУС все же решил продолжить следствие, ссылаясь на то, что Афганистан, в отличие от США, является государством-участником суда.



Реакция официального Вашингтона оказалась жесткой. США ввели санкции против нескольких старших должностных лиц Международного уголовного суда, включая его главного прокурора Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо. Им запретили въезд на территорию Соединенных Штатов, а их активы, до которых могли дотянуться американские власти, подлежали "заморозке". В Вашингтоне МУС называли "безответственным, коррумпированным и политизированным органом", сославшись на недопустимость международного преследования американских граждан, и, конечно, не приведя никаких доказательств коррупции.



Несмотря на давление со стороны США, МУС некоторое время пытался продолжать расследование, но в сентябре 2021 года новый главный прокурор суда Карим Хан решил прекратить следствие. По его словам, теперь МУС сосредоточится исключительно на членах террористических организаций. И это несмотря на то что, по словам председательствующего судьи Петра Хофманьского, проведенная Бенсудой предварительная проверка дает достаточно оснований констатировать совершение американцами в Афганистане военных преступлений. Но Хан сослался на то, что ситуация в Кабуле изменилась после смены власти, а ресурсы МУС - ограничены.



В Вашингтоне новое решение МУС горячо приветствовали. "Мы рады, что МУС сосредоточит свои ресурсы на самых серьезных обвинениях и злодеяниях", - заявила представитель Госдепа США Джалина Портер.



Европейские СМИ приводят слова правозащитников, называющих решение МУС подрывающим репутацию суда и обвиняющих суд в опасной избирательности. Однако как руководство самого МУС, так и американские власти эти обвинения как будто не замечают.



"Только сегодня узнал, что "Международный уголовный суд" в Гааге решил не расследовать военные преступления военных США в Афганистане. А как все хорошо начиналось, в МУС анонсировали расследование военных преступлений США, начали принимать доказательства от родственников погибших, а тут бац, санкции США в отношении прокуроров МУС, угрозы введения санкций против самих судей и суда, заявления президента Америки о непризнании юрисдикции МУС. Вот вам и "звериный оскал" так называемого цивилизованного мира... У НАТО оказывается "лицензия на военные преступления". И вот такая же "лицензия на военные преступления", судя по решению МУС, есть и у США. Призываю МУС опубликовать список стран, которым, по их мнению, можно совершать военные преступления, чтоб мы понимали. Уверен, если даже взять недавнее военное преступление США, родственникам семерых погибших детей при атаке беспилотника в Кабуле будет интересно почитать, что есть страны, которые имеют право совершать военные преступления", - прокомментировал позицию МУС медиаправозащитник Дмитрий Василец.



В этом деле интересна позиция обеих сторон. И Вашингтона, использующего санкционные механизмы для оказания давления на неугодных представителей международного правосудия, и самого МУС, который демонстративно отказывался преследовать преступников, несмотря на наличие богатейшей доказательной базы, потому что они являются гражданами "рукопожатной" страны.



Ситуация, сложившаяся вокруг "афганского досье" МУС на США, - ярчайшая демонстрация того, что на самом деле стоит "международное правосудие", когда оно базируется на территории, контролируемой так называемыми западными демократиями.



Оно готово подвергать жестокой травле противников коллективного Запада, но склонно закрывать глаза на все или почти все преступления, совершаемые "своими". Ранее прекрасным подтверждением данного тезиса были дела по бывшей Югославии, в которых международные трибуналы играли практически "в одни ворота", назначая преступниками преимущественно сербов, и игнорируя зверства их оппонентов. Теперь же свою ангажированность и слабость продемонстрировал МУС. На мировой арене не осталось больше даже иллюзорных арбитров. Если происходит что-то плохое - рассчитывать лучше исключительно на свои силы.