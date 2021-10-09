 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заевшая пластинка госнацполитики России, - А.Сошенко
18:37 11.10.2021

Речь давно идет о самом существовании государства
Андрей Сошенко

9.10.21

Как не надоедает официозу от власти одна и та же трель?! Хоть бы со стороны на себя посмотрели… Пластинка не просто заезженная, но заевшая на одном и том же месте, игла старого патефона все время соскакивает на одну и ту же фразу: "У преступности нет национальности, в России отсутствуют межнациональные проблемы". И тому подобная болтовня о "дружбе народов, толерантности, безнациональности преступности, формировании новой общности россиян". И этими заклинаниями всему обществу предлагают не видеть очевидного. Ведь, кроме всего прочего, девальвируется государственная власть. Как так можно разговаривать с людьми? Похоже, люди во власти живут в своей параллельной реальности, не заботясь хотя бы созданием видимости адекватного и ответственного разговора с гражданами своей страны.

Но главное, о чем писал и в 2011 году, и в 2013 году, и позже, и в 2018 году, и в недавних материалах – этим самым создается русофобский мультикультурализм. Мигранты видят заигрывание с ними со стороны органов власти России, слабость государства в поддержке русской культуры, традиционных ценностей, самих русских, что дает дополнительную мотивацию прибывающим миграционными потоками лицам в игнорирования интересов русского народа и дерзновенного их поведения. В результате снижается рождаемость в русских регионах, насаждается бардак и неразбериха по всей России. Из России создается нерусь. Наконец – гибнут люди! Русских, да и не только русских, просто убивают! Причем лучших – самых совестливых, светлых, отважных. Над другими – издеваются, насилуют, избивают до полусмерти. Неужели утеряна у многих официальных лиц во власти элементарная ответственность за жизнь граждан государства, которое они имеют честь представлять во власти?! Вы поймете, наконец, или нет, что речь идет о человеческих жизнях?! Хотя бы это поймите!

В 2019 году прокатилась волна резонансных убийств русских. 1 июня 2019 года в поселении Путилково выходцами из Армении был убит Никита Белянкин, 7 июня 2019 года в Южном Бутово Москвы – выходцами из Таджикистана Сергей Чуев, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка под Пензой – цыганами Владимир Грушин. Что в результате? Через два года убийц Сергея Чуева и Владимира Грушина практически "отмазали". В деле по убийству Никиты Белянкина до сих пор ничего непонятно. Если такие решения судов, если следуют перманентные заявления со стороны высоких представителей российской власти, что ими не замечается этнический характер преступлений, то мигрантам дается "сигнал" – по отношению к русским можно и дальше безнаказанно творить что угодно.

Все в соответствии с этим и развивается. Не устану напоминать о фактах только последних месяцев. Можно просмотреть в материалах "Хроника последних бесчинств..." от 28 июля этого года, "В Москве славян уже меньше половины" от 11 сентября. После этого были события в Бужаниново в связи со зверским убийством 13 сентября мигрантами пенсионерки. Из последнего – 4 октября трое дагестанцев жестоко избили в московском метро вступившегося за девушку парня.

Не хотел акцентировать внимание на последний факт жестокого избиения в метро, учитывая, что такие преступления превратились в обыденность, их множество. Просто подавляющее число таких проявлений внутренних и внешних мигрантов не доходят до сведения общественности. Остался русский парень после избиения ногами по голове жив – и то хорошо. Могли бы забить до смерти. Но очередные "изысканные" высказывания пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова заставляют отдельно остановиться на этом случае.

4 октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. Отмечается, что при задержании один из них пытался лезвием канцелярского ножа навредить правоохранителям, а другой распылил содержимое перцового баллончика. "На основании доказательств троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений... покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти", – приводятся слова представителя Следственного комитета.

Как пишут, простой 25-летний парень Роман Ковалев заступился за девушку, когда к ней начали приставать эти трое. Вмешательство Ковалева им не понравилось. Втроем они повалили Романа на пол и начали избивать ногами. Роман Ковалев после избиения попал в больницу. У него сломан нос, есть риск, что сильно упадет зрение. По словам Романа, троица была совершенно неадекватна и готова была наброситься на девушку, которая лишь вежливо попросила их не шуметь. Такое поведение, по его мнению, должно быть строго наказано, в том числе в назидание другим хулиганам. Отмечают, что троицу удалось задержать благодаря активным действиям одной из пассажирок, ехавшей в этом вагоне, которая пошла по их следам. В соцсетях отмечают также безучастность многих мужчин, ехавших в вагоне, но отошедших в сторону при избиении Романа.

По прямому поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина за проявленную смелость Романа Ковалева наградят медалью "Доблесть и отвага". "Невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, мужчина не остался в стороне и заступился за девушку", – объяснили это решение в СК России. Александр Бастрыкин также поручил наградить женщину, которая не растерялась и нажала тревожную кнопку в поезде, а затем бросилась за нападавшими и указала на них полиции. Дело взято на особый контроль главы СК.

Но вот реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ничего не меняется в течение десятилетий, одно и то же. У него спросили, не почувствовали ли в Кремле некоторую межнациональную напряженность из-за этой ситуации? "Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее", – ответил Песков. Он подчеркнул, что произошедшее "не имеет отношения к национальности".

Ну, задержали злодеев благодаря неравнодушной смелой женщине и выполнения своего долга конкретным нарядом полиции, но не ввиду принципиальности и системности действий власти. А то бы и самого преступления, как бы, и не было, мало бы кто узнал.

Это не первые подобные оценки Дмитрия Пескова, с такими акцентами в "безнациональности преступлений", по сходным преступлениям. И интересный оборот: "Мы бы не говорили…" Кто "мы"?.. Не подставляет ли он президента страны?

Не стану в связи с этим вновь анализировать, в какой степени "произошедшее не имеет отношение к национальности". Знаю лишь, что произошедшее имеет самое прямое отношение к госнацполитике и миграционной политике, проводимой федеральными органами власти страны, и соответствующему отношению к проблематике со стороны местных властей. И напомню еще о странных заявлениях с пресс-конференции начальника ГУ по вопросам миграции МВД генерал-лейтенанта Валентины Казаковой 30 сентября, о которых отмечал в прошлом материале. Отвечая на вопрос об участившихся межнациональных конфликтах (межнациональные драки, убийства мигрантами русских в Подмосковье), она сказала, что, оказывается, в основном такую информацию распространяют СМИ, которые финансируются из-за рубежа и признаны иностранными агентами. "Я полагаю, что это выдуманные истории", – еще одно ее заявление… Слов нет!

Все видят, это невозможно не замечать, что с каждым месяцем степень дерзновенности мигрантов усиливается. Разумеется, и раньше плясали на площадях русских городов лезгинку, насиловали русских девушек, избивали русских парней и т.д. Но эти прецеденты учащаются. И раньше большинство мигрантов хоть как-то пытались камуфлироваться под общий фон. Хотя бы во внешнем виде. А сейчас, наоборот, даже в одежде пытаются подчеркнуть, что не имеют никакого отношения к русским территориям. Все чаще не стесняются неадекватно громко разговаривать (кричать) на своем языке в общественном транспорте, на улицах и в присутственных местах, открыто сопротивляются сотрудникам правопорядка. То, что ситуация будет усугубляться, было понятно давно, об этом предупреждали, обращали внимание, но со стороны властей не предпринималось никаких мер. А дальше будет еще хуже. Потому что вновь не предпринимается никаких мер. Точнее, меры предпринимаются обратного порядка – прячется причина преступлений, несмотря ни на что намерены миллионами ввозить новых мигрантов в Россию. Еще раз говорю – дальше будет только хуже! И не говорите потом, что этого не знали и не понимали. Вас предупреждали. Что вы, во власти, творите?!

Источник - ruskline.ru
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