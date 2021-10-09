Конвейер лжи и террора. Власти Индии борются с протестами, - Сергей Кожемякин

19:35 11.10.2021 Конвейер лжи и террора. Власти Индии борются с протестами



Индия переживает новый подъем протестного движения. Миллионы людей отвергают неолиберальный курс, обернувшийся катастрофой. Власть пытается отсрочить банкротство репрессиями и провоцированием межрелигиозной вражды.



Свобода для немногих



Ко второй годовщине Октябрьской революции В.И. Ленин подготовил ряд статей, в которых раскрыл суть свободы при капитализме. "Буржуазная демократия есть демократия пышных фраз, торжественных слов, велеречивых обещаний, громких лозунгов свободы и равенства, а на деле это прикрывает несвободу и неравенство… трудящихся и эксплуатируемых", - подчеркивал он в одной из работ.



Эта оценка целиком подходит к речи премьер-министра Индии Нарендры Моди на сессии Генассамблеи ООН. Известный своей склонностью к безудержной демагогии, на сей раз политик превзошел сам себя. "Я представляю страну, известную как мать всех демократий. Разнообразие - отличительная черта нашей сильной демократии" - так начал он свое выступление. Фальшивая запевка определила звучание всей "песни". Моди рассказал о миллионах домов для бездомных и бесплатном лечении для больных, посетовал на опасность религиозного экстремизма. "Весь мир должен сделать научно обо-снованное, рациональное и прогрессивное мышление основой своих программ развития", - заявил он.



В безупречной с точки зрения ораторского мастерства речи "всего" один недостаток: от начала до конца она пропитана ложью. Самовосхваления происходят на фоне глубочайшего кризиса. Еще недавно в Индии ежедневно фиксировалось до 5 тыс. смертей от коронавируса. Эти цифры явно занижены, поскольку в сельской местности статистика практически не ведется. Система здравоохранения не справлялась с ситуацией, а функционеры правящей Бхаратия джаната парти (БДП) советовали поднимать иммунитет коровьим навозом и в разгар пандемии разрешали проводить массовые религиозные фестивали.



По уровню благосостояния Индия отброшена к началу века. Численность "среднего класса" сократилась с 99 до 66 млн человек, или с 7,1 до 4,7 процента населения. После небольшого снижения в июле возобновила рост безработица, увеличившись в августе с 7 до 8,3 процента. В восьми штатах она измеряется двузначными цифрами. Не имеет работы каждый третий молодой человек, а среди выпускников вузов этот показатель достиг 56 процентов. В формальном секторе трудятся менее 80 млн из общего числа занятых в 400 млн. С начала пандемии число этих "счастливчиков" сократилось на 9,2 млн. Все остальные - мелкие фермеры, поденщики и т.п. - лишены каких-либо социальных гарантий и едва могут прокормиться.



Правительство не только не последовало призыву коммунистов ввести систему поддержки пострадавших от пандемии, но и сокращает существующие программы. Например, для получения продуктовых карточек, гарантирующих выдачу зерна по сниженным ценам, теперь нужно подтвердить место жительства и представить оплаченные счета за свет. Квоты для регионов рассчитываются по переписи 2011 года, из-за чего многие нуждающиеся лишены помощи. Только в столице их число оценивается в 6,9 млн. При этом запасы зерна в госрезервах достигли рекордных 100 млн тонн, но под давлением агрохолдингов власти отказываются их разбронировать.



Все более широкое распространение получает детский труд. Индийские СМИ рассказали о судьбе 13-летнего Шашиканта Манджи. Родившись в бедной семье, он, чтобы помочь родным, два года назад нанялся на работу в мастерской бижутерии. Мальчик и еще больше десяти его сверстников трудились и спали в маленькой комнате. Ежедневно каждый из них должен был изготовить почти 300 браслетов, из-за чего рабочий день растягивался на 15-17 часов. Скудное питание, запрет на общение с семьей и постоянные побои превратили жизнь детей в настоящий ад.



Власти всячески покрывают эту чудовищную практику. Полиция лишь известила семью мальчика о его смерти, под предлогом карантина не разрешив забрать тело. Скольким детям грозит подобная судьба, можно только догадываться. В прошлом году волонтеры спасли от эксплуатации 58 тыс. несовершеннолетних, но общее число вовлеченных в тяжелый труд детей, по самым скромным подсчетам, превышает 10 млн.



В то же время число миллиардеров выросло за время пандемии со 102 до 140, их активы увеличились на 35 процентов, или на 175 млрд долл. Прирост состояния 11 богатейших индийцев достаточен, чтобы в течение десяти лет покрывать госрасходы на здравоохранение. Вполне закономерно, что богатства наиболее обеспеченного одного процента населения (14 млн человек) вчетверо больше суммарного состояния нижних 70 процентов (980 млн). Кучка элиты купается в золоте в буквальном смысле: импорт драгоценного металла за последние месяцы вырос втрое.



Углубление неравенства является прямым следствием неолиберальной политики. Нарендра Моди объявил о начале программы "Национальный конвейер монетизации". В соответствии с ней частным компаниям будут передаваться в долгосрочную аренду объекты инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, генерирующие и передающие мощности энергетики, телекоммуникационные компании и т.д. В правительстве уверяют, что это единственный способ модернизировать ветшающую инфраструктуру. На днях были выставлены на торги 13 аэропортов и несколько банков. Ранее власти ликвидировали порог в 49 процентов для иностранного капитала в оборонных предприятиях.



В Коммунистической партии Индии (марксистской) - КПИ(м) - назвали это "крупномасштабным разграблением национальных богатств". "Из лидера развивающегося мира, поборника Движения неприсоединения страна превращается в придаток глобального финансового капитала и американского империализма", - подчеркивают коммунисты.



Историческая борьба



Несмотря на популистские лозунги власти, все больше индийцев отказываются поддерживать ее курс. В сентябре о начале бессрочного протеста объявили рабочие завода "Форд" в штате Гуджарат. Предприятие хотят закрыть из-за "неликвидности", а сотни рабочих - оставить без работы. В штате Уттаракханд бастовали сотрудники энергокомпаний, требующие повышения зарплаты и равной оплаты за равный труд. Продолжается забастовка тысяч рабочих против приватизации металлургического комбината в Андхра-Прадеше.



Но самыми массовыми остаются начавшиеся прошлой осенью выступления крестьян против инициированной правительством реформы. Она передает закупку сельхозпродукции от государства частникам и отменяет фиксированные цены, позволявшие аграриям держаться на плаву. Спустя год возмущение не стихает. Власти отказались идти на уступки и, утверждая, что в протестах участвует "горстка бунтовщиков", развернули репрессии. В конце августа в штате Харьяна при разгоне акций протеста несколько человек получили серьезные травмы, один фермер погиб. Десятки индийцев пострадали при "наведении порядка" в Пенджабе. Чиновники открыто науськивают полицию, призывая "ломать головы" протестующим.



Ответом на насилие стал "Большой крестьянский совет", собравшийся 5 сентября в районе города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш). На него съехались свыше полумиллиона человек из 15 штатов. Совет призвал отменить ненавистные законы, наказать виновных в репрессиях, направленных против крестьян, и установить гарантированные цены на закупаемую государством сельхозпродукцию. Наконец, крестьяне постановили провести 27 сентября, в годовщину начала реформы, всеобщую забастовку - "Бхарат бандх".



В этот день в стране остановились тысячи предприятий и учреждений, люди перекрыли железные и шоссейные дороги. Забастовку поддержали оппозиционные силы, включая Индийский национальный конгресс, Компартию Индии и Компартию Индии (марксистскую), правительства семи регионов и большинство профсоюзных объединений. Заявив об "исторической борьбе" крестьян, левые партии выступили с более широкими требованиями. Они призвали прекратить приватизацию и отменить бьющие по рабочим поправки в трудовое законодательство.



Атаки на коммунистов



Теряя остатки поддержки, власть прибегает к испытанному веками способу - раздроблению трудящихся. Лидер военизированной индуистской организации "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) Мохан Бхагват заявил недавно, что "ислам пришел в Индию с захватчиками". "Это история, и ее нужно рассказывать именно таким образом", - потребовал он.



Призывами дело не ограничивается. В штате Ассам власти объявили "негражданами" почти 2 млн мусульман, десятилетия назад переселившихся из Бангладеш. В районе Дарранг полиция в разгар сезона дождей разрушила более 800 домов, насильно выселив из них жителей. Протестовавших подвергли избиениям. Погибли мужчина и 12-летний ребенок, причем каратели еще долго пинали трупы на камеру.



Поддержка правительства позволила РСС резко расширить сеть принадлежащих ей школ - "шакас". Только в штате Карнатака их число превысило 40 тыс. В условиях, когда в большинстве регионов после полуторагодового карантина до сих пор не заработали государственные школы, а в онлайн-занятиях из-за отсутствия средств связи регулярно участвуют лишь 8 процентов учеников, "шакас" становятся все более популярными.



Подобно единомышленникам из других стран, индийские националисты переписывают прошлое, делая исторические мифы орудием в своих руках. Один из них строится вокруг событий 1921 года. Мопла - мусульманское население Мадрасской провинции Британской Индии - подняли восстание против колонизаторов и помещиков. Из-за того что последние в большинстве своем были индуистами, а страдающие от угнетения батраки - мусульманами, это привело к ряду инцидентов, которые сейчас раздувает РСС. По ее утверждениям, мусульмане устроили геноцид, расправившись с 10 тыс. индуистов. В память о жертвах проведена выставка, националисты призывают к открытию "мемориала геноцида". К кампании присоединились представители власти. "Спланированным геноцидом" назвал события столетней давности главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат.



Мифотворчество бьет по коммунистам и по возглавляемому ими правительству штата Керала, на территории которого произошло восстание мопла. РСС и БДП обвиняют левых в том, что все эти годы они обеляли "убийц". "Для коммунистов жизни индуистов ничтожны", - заявили в местном отделении правящей партии. Там дошли до того, что обвинили левых в "проталибской политике", назвав так стремление коммунистов сохранить межрелигиозное согласие.



В ответ КПИ(м) к 75-летию независимости страны начала кампанию по защите исторической правды. Ее цель - напомнить о роли коммунистов в борьбе за свободу и об их вкладе в построение современной Индии. "Также мы будем рассказывать о сотрудничестве националистов с колонизаторами и о нынешнем подрыве светской республики", - отметили в КПИ(м).



Атаки на коммунистов этим не ограничиваются. Провластные СМИ называют их "антинациональной силой", обвиняя в сговоре с Китаем. "Ставя идеологию впереди национальных интересов, левые партии демонстрируют верность своим зарубежным союзникам", - утверждает одно из изданий. "Для каждого честного индийца коммунисты - позор человечества и страны. Это худшие из людей, цепляющиеся за отвергнутую, принесшую страдания миллионам людей идеологию", - кликушествует другое.



Клевета готовит почву для террора. В сентябре его волна прокатилась по штату Трипура. Три года назад БДП сместила здесь левое правительство, и с тех пор насилие не прекращается. На этот раз поводом стал приезд бывшего главного министра штата, члена КПИ(м) Маника Саркара. Ультраправые активисты попытались помешать ему посетить родной район Дханпур. Завязались стычки, а вскоре начались антикоммунистические погромы. Сторонники БДП и РСС разгромили свыше полусотни офисов и приемных Компартии, редакции нескольких газет. Сожжен центральный штаб КПИ(м) в Агартале. Всего же с 2018 года убито 18 коммунистов и их сторонников, 2,7 тыс. человек пострадало, разрушено около двух сотен домов. Чиновники и полиция потворствуют агрессии. "Трипура живет в мире и процветании. Оппозиция встревожена этим. В отчаянной попытке вернуть власть она пытается погрузить штат в беззаконие!" - заявил главный министр, член БДП Биплаб Кумар Деб.



Коммунисты называют это жестом отчаяния терпящей фиаско власти. "Никакое насилие не остановит нашу борьбу за решение проблем трудящихся", - заявляют они.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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