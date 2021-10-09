В новый КырПарламент полез и братишка Ташиева. От "партии южных братков"?

19:38 11.10.2021

11 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Народ просит. Брат Камчыбека Ташиева Шаирбек планирует пойти на выборы в ЖК



Брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шаирбек планирует принять участие в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом он сообщил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube.



По словам Шаирбека Ташиева, он не собирался участвовать в выборах, но якобы народ его просит стать депутатом и представлять их район в Жогорку Кенеше, потому что их другой знаменитый земляк Камчыбек Ташиев сейчас занят вопросами республиканского масштаба в большой политике.



"У меня были мысли вообще не участвовать в политике, но так как мы среди народа, то очень часто бывает, что кому-то помогаешь, с кем-то общаешься. Люди тоже говорят: "Ваш брат в большой политике и занимается вопросами республиканского значения. У нас есть проблемы, которые касаются нашего района, школ, детсадов, и было бы хорошо, если бы у нас был свой депутат. Если бы он вышел по одномандатному округу и поднимал эти проблемы". От народа поступают такие предложения. Думаю над этим, советуюсь с родственниками, близкими людьми. В ближайшие дни все определится. Мы сыты, одеты, обуты - самое время, чтобы служить народу. Народ просит об этом, я не могу им отказать и, наверное, соглашусь", - рассказал он.



Отметим, Шаирбек Ташиев в 2016 году был избран депутатом Джалал-Абадского городского кенеша. В 2020-м баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии "Мекенчил".