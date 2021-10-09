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В Киргизии опять абракадабр-реформа гос-аппарата. Глава кабмина будет рулить администрацией президента
19:46 11.10.2021

Глава кабмина будет руководить администрацией президента - закон подписан© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев

Конституционный закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Теперь в ближайшее время Жапаров представит парламенту состав и структуру кабмина.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О кабинете министров Кыргызской Республики", сообщила пресс-служба главы государства.

Жогорку Кенеш принял закон 6 октября.

В администрации сообщили, что закон определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов. Закон описывает процедуру формирования состава, назначения членов кабинета министров на вакантные должности.

Как сообщили в пресс-службе, к кандидатам на должность председателя и другого члена кабинета министров, руководителя иного органа исполнительной власти устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее образование;
стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих - 5 лет либо опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет;
кандидаты должны быть гражданами Кыргызстана, не иметь гражданства другого государства и судимости.
Этим законом определяется, что председатель кабмина будет одновременно и руководителем администрации президента.

Кроме этого, для членов кабмина, руководителей иных органов исполнительной власти устанавливается ряд ограничений. В частности, обозначенные должностные лица не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, использовать административный ресурс в период референдумов (избирательных кампаний). Кроме того, член кабмина, вступая в должность, должен представить председателю декларацию о частных (личных) интересах.

Депутаты прямо на камеру грубо нарушали регламент, голосуя за отсутствовавших коллег. Они говорили, что отдают голос по доверенности, однако при изменении конституционных законов это запрещено.

В законе также отрегулированы вопросы отставки кабинета министров либо отдельного его члена, то есть министр вправе подать прошение. Отставка принимается или отклоняется президентом. Вместе с тем президент вправе по собственной инициативе либо с учетом предложения Жогорку Кенеша или Народного курултая принять решение об освобождении от должности председателя или другого члена кабинета министров.
Кроме того, закон предусматривает основания, при наступлении которых член кабмина может быть освобожден от занимаемой должности. Детали этой нормы не уточняются.

Одновременно законом определены полномочия и порядок организации деятельности кабинета министров, в том числе заседаний высшего коллегиального государственного органа, полномочия председателя и членов, полномочных представителей президента в областях, а также местных государственных администраций, вместе образующих систему органов исполнительной власти.

Для задержания министра не нужно согласие Жапарова - законопроект о кабмине изменен
Поскольку председатель кабмина обладает правом законодательной инициативы, а правительство является нормотворческим органом, закон предусматривает правовые положения, определяющие участие кабинета министров в законодательной деятельности, сказали в администрации.
Закон вступает в силу сегодня. Глава государства определит структуру и состав кабмина и внесет кандидатуры в ЖК в ближайшее время.

Источник - ru.sputnik.kg
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