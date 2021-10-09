Pax Russica: время наступать, - Александр Дугин

19:47 11.10.2021

Наступает конец власти англосаксов



Александр Дугин



Сегодня в мире складывается ситуация, чрезвычайно благоприятная для России. Не воспользоваться ей было бы историческим преступлением.



На наших глазах окончательно рушится однополярный мир. Американская гегемония стремительно слабеет. США более никак не могут претендовать на роль мирового лидера, и это ясно уже всем.



Могло показаться, что принятие многополярных правил игры было личной позицией Трампа, разделявшего взгляды традиционных американских правых (не неоконов, вышедших из троцкизма). И от Байдена с его "Большой Перезагрузкой" и стремлением дать глобализму второй шанс все ожидали нового витка усиления западной гегемонии.



Но на практике все оказалось совсем не так. Байден, по сути, делает то же, что собирался делать Трамп: сворачивает структуры американской гегемонии.



То, что Байден не решился весной 2021 года на эскалацию на Донбассе, отказав своим украинским марионеткам в решающей поддержке в конфликте с Россией (не поддержав толком и их визгливых протестов против "Северного потока-2"), а затем стремительно бежал из Афганистана и готовится сейчас уходить из Ирака и Сирии, указывает на то, что глобализм вообще снят с повестки дня. Видимо, у мировых либеральных элит просто не осталось ресурсов даже для имитации наступления. Глобализм отступает – причем еще стремительнее, чем при Трампе.



Байден сосредоточился на противостоянии Китаю, выбрав именно его - один из двух главных альтернативных полюсов, решив не связываться с Россией в лобовом столкновении, и ограничиваясь санкциями и смехотворными премиями пятой колонне журнализма в России. Провозгласив англосаксонский блок АУКУС для консолидации сил в Тихоокеанском регионе и КВАД для включения в антикитайской альянс Японии и Индии, Байден, по сути, нанес удар по НАТО (это собирался сделать и Трамп, но не успел). Так в мире сложилась новая архитектура: англосаксы и их немногочисленные союзники против всех остальных.



России это дает уникальный шанс стремительно расширить сферу влияния. Москва является наряду с Пекином одним из двух главных центров многополярности. Отсюда и напряженность в отношениях с англосаксами – с США и Великобританией. И если Россия продолжит эту линию, а ничто не свидетельствует о том, что здесь Путин хоть что-то собирается менять, то влияние Москвы будет только усиливаться по мере ослабления могущества Запада. С самого начала сделав ставку на многополярный мир и оппонирование однополярному, Путин совершил единственно правильный судьбоносный выбор. И постепенно приходит время, чтобы по настоящему оценить его результаты.



Теперь России стоит действовать не реактивно, а активно. Раз Байден сосредоточил все внимание на Китае, Россия может стремительно нарастить свои позиции в самых разных направлениях.



Прежде всего в главном: следует продолжать - где только можно и как только можно - противодействовать англосаксам и глобалистам. Если они делают шаг в каком-то направлении, следует мешать им в этом и делать шаг в направлении противоположном. То есть надо добивать раненого дракона.



Откуда американцы уходят, туда должна приходить Россия с партнерами по многополярному клубу – с Китаем, с Турцией, с Ираном, с Пакистаном и т.д. Это логика "Великой Шахматной Доски" или противостояния атлантистов и евразийцев. Чтобы у нас прибыло, у них что-то должно убыть, и наоборот. Сейчас убывает у атлантистов, евразийцы должны бодро и не медля забирать потерянные фигуры, территории, зоны. А то прибудет у кого-то еще. Но лучше, чтобы прибывало у нас.



Далее, стоит поддержать Китай в противостоянии с англосаксами. Это будет важный задел на будущее и дело принципа. Китай выиграет в этом противостоянии, и Россия будет на стороне победителя. Победы глобалистов в прошлом. Отныне они будут только терять.



России стоит сближаться с нашим традиционным партнером Индией. Если Москва окажется в роли медиатора между Пекином и Нью-Дели это резко повысит наш вес. При этом, конечно, надо всячески идти на встречу и развивать партнерство и с Пакистаном. Но Россия ведет дело к миру, а англосаксы - к войне и противостоянию. Индия слабое звено в КВАД. Вот сюда и надо бить - всячески обыгрывая ШОС и другие евразийские интеграционные структуры.



Самое время начать мощную политику в контексте евразийского континента. На Западе Европа на глазах остается бесхозной; НАТО трещит по швам. Британия вне ЕС. Отличный момент для нового витка проекта Великой Европы от Лиссабона до Владивостока (или, по Тириару, от Владивостока до Дублина). Путину это близко, и мы уже пробовали заход на ось Париж-Берлин-Москва. Отличный проект. Да, его сорвали, но теперь открывается шанс для второй попытки. Европа, брошенная англосаксами, должна получить свои вооруженные силы, и давайте создавать систему европейской безопасности вместе. Не против России, а вместе с Россией. Осталось подобрать эффективный и адекватный инструмент для продвижения такого проекта. И здесь снова встает вопрос об альянсе Москвы с европейскими консерваторами. Западные "левые" ("культурные марксисты") давно не релеванты и работают на Сороса и глобалистов. Это мусор. В Европе надо смелее работать с правыми. Но или с такими левыми, которые против Сороса. Всех тех, кто против Сороса и ЛГБТ+ в Европе и называют "правыми" или еще похлеще. Не надо бояться cancel culture. Мерой реальной политики является ее эффективность.



Исламские страны - особенно такие как Турция, Иран, Пакистан, но также и арабский мир – безусловно на стороне многополярности. Как могут религиозные мусульманские общества поддержать глобалистов с ЛГБТ+ идеологией! Все они интуитивно тянутся к России. И правильно делают. Но и нам надо действовать в этом направлении поактивнее.



Мусульмане - друзья, и нам с ними по пути в будущее. Этот принцип многократно усилит позиции России.



Совершенно очевидно, что самое время заняться постсоветским пространством – "малой" Евразией. Это - территории единой цивилизации, общей Империи. Их надо снова консолидировать. По мере ослабевания Запада, первым делом Москва должна восстановить стратегический контроль над всеми этими областями. Иначе они будут служить камнем преткновения.



Здесь стоит учесть позиции Европы (но не англосаксов), турок, иранцев и китайцев. Да, с ними может быть разговор, и красные линии и зоны влияния следует обговаривать строго и заранее. Но придя к согласию с партнерам по многополярности, далее России следует действовать решительно и оперативно. Сегодня всем понятно, что "либерализм", "права человека", "демократия" служат лишь для прикрытия двойных стандартов. Все по-прежнему как и всегда в двухполярном или однополярном мире, в Вестфальской системе или в Средневековой политике решает только и исключительно сила. Сильный участвует в установке законов и правил. Слабый нет. Все. На этом разговор заканчивается.



Для того, чтобы реализовать свои национальные интересы никаких предлогов не нужно. Если это реалистично, то есть если есть воля, сила, возможности и ресурсы, то и надо устанавливать Pax Russica (или Pax Eurasiatica, чтобы помягче выразиться).



А если не реалистично, то попробовав, можно где-то и отступить. Но попробовать все же стоит. Пусть жизнь сама поставит пределы нашему могуществу. Заведомо же ничего бояться не надо. Победителей не судят, судят побежденных.



Мы видим, что Россия все активнее втягивается в Африку. Здесь мы конкурируем не столько с США, сколько с европейским колониализмом. И наше преимущество в том, что мы никогда не были колониальной державой. Русские -- органические друзья народов Африки. Отличный аргумент и выигрышная позиция для продвижения панафриканского проекта – еще одного полюса многополярного порядка. А Россия в нем – инициатор и авангард.



Не менее важна Латинская Америка. В ней традиционно сильны антиимпериалистические тенденции. Причем сегодня к левым мы вполне можем добавить и латино-американских правых. Ведь современная Россия никак не левая, но зато антиимпериалистическая сила. Вот так и надо заходить в Латинскую Америку. Как есть. И снова поддерживать континентальную интеграцию.



И наконец, можно как-то обозначить свой новый статус и в Южной Азии. Там есть интересные державы – Малайзия, Индонезия, страны Индокитая. Конечно, это далековато от нас и совсем экзотично, но это регион будущего. И там стоит вместе с Китаем предлагать альтернативные англосаксам проекты.



Итак, могущество глобальных англосаксонских элит и их гегемонистские проекты, под видом "глобализации" скрывающие новые версии империализма и колониализма, явно идут на спад. Англосаксы и органически связанная с ними мировая олигархия достаточно долго правили человечеством. Конец их власти наступает. Это открывает России небывалые горизонты. По всех направлениях – вплоть до русской Арктики и русской Антарктики.



Сегодня надо смело и свободно с широко открытыми глазами смотреть в будущее, и сделать так, чтобы оно стало русским.



Публикация: ТГ-Незыгарь