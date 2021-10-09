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Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану
20:43 11.10.2021

Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на "миллиарды долларов"

Юрий Соколов

Турция хочет купить у Вашингтона 40 истребителей F-16. Контракт обсуждается после исключения Анкары из программы производства F-35 и даже после санкций, которые Джо Байден недавно продлил в отношении Турции за "подрыв мира, безопасности и стабильности" в Сирии. "Газета.Ru" разбиралась, каковы перспективы заключения американо-турецкой сделки на таком фоне.

Источники агентства Reuters сообщили, что с целью модернизировать свои ВВС Турция хочет купить у США 40 многофункциональных истребителей F-16 общей стоимостью в "миллиарды долларов". Конкретную сумму источник не назвал. С учетом того, что F-16, по данным международного авиационного портала AeroTime Hub, стоит от $30 млн (старые модификации) до $64 млн (модификации Block 70/72), общую стоимость контракта можно оценить в диапазоне от $1,2 до $2,5 млрд.

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Кроме того, речь идет о закупке 80 комплектов для модернизации тех военных самолетов, которые уже стоят на боевом дежурстве в республике.

На данном этапе сделка анализируется в Госдепартаменте США и профильном агентстве, которое отвечает в Пентагоне за военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Вместе с тем даже их одобрения недостаточно: контракт могут заблокировать в Конгрессе США. Там крайне недовольны договором Турции и России по поставке второй партии ЗРК С-400 "Триумф".

Закупка первой партии российских ПВО в 2019 уже привела к исключению Турции из программы производства американского истребителя пятого поколения F-35, несмотря на протесты Анкары. Тогда Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд, что сопоставимо с потенциальным авиационным контрактом с Вашингтоном.

При этом в начале октября президент США Джо Байден решил еще на год продлить действие указа о рестрикциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году экс-главой Белого дома Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Но даже несмотря на это американская и турецкая стороны еще могут договориться.

"Во-первых, контракт нужен и выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Нет никаких причин, чтобы его терять. Во-вторых, риторика Белого дома в отношении Турции в последнее время заметно смягчилась, – считает председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" (СВОП), директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов. – Вашингтон даже вернулся к словам "незаменимый стратегический партнер" в отношении этой страны. Турецкий лидер Эрдоган тоже явно сигнализирует, что он, с одной стороны, независимый и делает то, что считает нужным, но, в то же время полагает необходимым сохранять, поддерживать и укреплять союзнические отношения с США"

По его словам, сочетание этих факторов говорит о том, что контракт будет заключен, несмотря на недовольство Соединенных Штатов многими аспектами политики Турции.

Противоположного мнения придерживается главный редактор журнала "Национальная оборона", руководитель "Центр анализа мировой торговли оружием" (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

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"Думаю, что главным препятствием для этой сделки будет закупка Турцией ЗРК С-400 "Триумф" у России. Речь идет прежде всего о втором контракте, который находится сейчас на стадии обсуждения. В любом случае шансы Турции на реализацию контракта по F-16 меньше, чем туркам хотелось бы. Ведь США однозначно будут стремится увязать этот контракт с прекращением военно-технического сотрудничества с Россией", – считает эксперт.

По его словам, Эрдоган достаточно "хитрый игрок", чтобы рисковать отношениями с российской стороной. Тем более, когда экономические бонусы и выгода от них очевидны, если вспомнить о российско-турецких мегапроектах "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"Момент истины" в турецко-американском сотрудничестве наступит именно с решением США по контракту F-16 с Турцией, считает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Именно сейчас станет понятно будущее этого партнерства, поскольку все предыдущие сложности и проблемы, включая санкции Вашингтона против Анкары, полностью не нарушали связи. Это лакмусовая бумажка покажет, готовы ли США и дальше удерживать Турцию в своей орбите или толкнут к сотрудничеству с Россией", – подчеркнул эксперт.

По его словам, "отказ от этого контракта будет равносилен пощечине лично Эрдогану", а также отказу от партнерства с Турцией в целом.

"Мне кажется, что добиваться от Турции стопроцентной лояльности, чтобы она вообще не сотрудничала ни с какими производителями, кроме одобренных США, – не получится. США и сами не придерживаются внутриблоковой дисциплины", – подчеркнул Лукьянов.

Источник - Газета.Ru
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