Нобель-Шнобель. На всех российских гнилушек у Запада денег не хватит, - Д.Тукмаков

00:03 12.10.2021

Нобель-Шнобель

Нобелевская премия мира Дмитрию Муратову была многими трактована как послание Кремлю от "коллективного Запада". Однако трактовки сильно различались.



Денис Тукмаков

10.10.21



Вручение Нобелевской премии мира за 2021 год главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову - с формулировкой "за усилия по защите свободы выражения мнений" - стало одним из тех редких в России событий, которые объединяют непримиримых политических противников в единый хор возмущения. Основные братания проходили, как водится, в блогосфере.



Новый День

"Какая же гадость эта ваша премия! - восклицали ультрапатриоты. - Додумались же вручить ее такой гнилушке. Долой! По Нобелевскому комитету маузер плачет!"



"Какая же гадость эта ваша премия! - разглагольствовали ультралибералы. - Додумались же вручить ее такой гнилушке. Долой! По Нобелевскому комитету маузер плачет!"



Правда, основания заявлять так у тех и других были очень разными. Если первые, не вникая в сорта, привычно стригли всех супостатов под одну гребенку, то вторые оказались разборчивее.



Претензия людей с хорошими лицами к Нобелю-2021 заключалась в том, что был обнесен Навальный. Именно сидельцу, по всеобщему убеждению демократической публики, должны были достаться: премия, неплохие премиальные, а главное - лучи горячей западной поддержки. А достались "мужику хорошему, но не орлу".



О причинах такой неудачи всяк рассуждал по-разному. Подавляющее большинство изряднопорядочных склонялось к мысли, что Нобелевский комитет подкуплен Путиным. Или, в крайнем случае, прижат к стенке угрозой остаться зимой без газа (это в Норвегии-то). За доказательство были приняты немедленные поздравления лауреата со стороны власти. "Даже не скрываются!" - возмущалась либеральная общественность.



Как это часто бывает, на мысль "Кремль опять всех переиграл" сильно прочих налегали небратья. Эти ошалели от самого факта, что награды за мир удостоился гражданин "восьмой год подряд воюющей с Украиной" страны. Еще одно подтверждение известной максимы, что в Киеве любой российский либерал становится имперцем.



Были среди несистемной оппозиции, впрочем, и те, кто разглядел за вердиктом норвежцев большую прозорливость. "Вручив премию Навальному, они дали бы в руки кремлевских пропагандистов еще один повод обвинить его в западной ангажированности!" - замечали они осторожно. "Да слил Запад Алешеньку нашего!" - отвечало им большинство, сокрушаясь, что лимит на русских у Нобеля-шнобеля теперь исчерпан лет на двадцать.



aviapark.com

реклама

Узнать больше



Чтобы хоть как-то заглушить горечь обиды, демактив счел за лучшее поскорей освободить Дмитрия Муратова от непосильной долларовой ноши. Прямо в день вручения премии ему на голову посыпались советы, куда и кому отписать ее денежную часть. Сходились опять на Навальном, хотя встречались и экзотические варианты. Когда же пронесся слух, что главред "НГ" переведет часть денег в помогающий больным детям фонд, истерика зашкалила: "Да это же путинская контора!"



И все же в падучей билась не вся демшиза. Нашлись в ее рядах истинные герои, усмотревшие в награждении Муратова "послание" и даже "черную метку" российским властям. Глядите, мол, власти: Запад числит вас диктатурой вровень с филиппинской! Запад прозрачно намекнул, что не спустит нападок на свободу слова, расправ с оппозиционными масс-медиа, развешивания ярлыков иностранных агентов! Ужо вам, власти!



Увы, осталось непроясненным, отчего хитроумный Запад в таком случае не вручил Нобеля сразу какому-нибудь СМИ-иноагенту. И почему, кстати, он облагодетельствовал одного лишь Муратова, а не всю "НГ", хотя коллективное награждение допускается. Плохо сочеталось с филиппиками героев и то обстоятельство, что "Новая газета", как известно, регулярно черпает вдохновение в ближнем вельможном кругу. И совсем непонятно получилось с нападками, они же гонения. Ведь если бы они в России были всамделишные, то премию давать было бы некому. Либо с гонениями что-то не так - и вот он, жив-здоров нобелиат!



И не просто жив-здоров, а вполне обеспечен, устроен, вхож. Лишь самые эльфы не в курсе, что "Новая газета", с ее-то бэкграундом, давно уже числится в коридорах власти как полезная бифидобактерия - то есть как форматное, встроенное, компромиссное, системное издание. Да и муратовское семейство никак не тянет на подрывную ячейку.



В этом смысле, если уж трактовать Нобелевскую премию мира как некое послание Москве, то перед нами, скорее, - мечта "коллективного Запада" (в иных версиях - напрямую Демпартии США) об идеальной России. "Мы всем сердцем желали бы видеть вашу власть состоящей сплошь из муратовых!" Не из навальных, заметим. И не из политковских: поэтому и премия - не газете, а главреду.



Подразумевается, что проект уличной, цветной революции на улицах Москвы действительно закрыт, но взамен Запад вновь сделал ставку на "Перестройку-2", то есть на сдачу страны сверху руками либерального инфильтрата, пресловутой "шестой колонны". И неизвестно, что хуже, даром что номинировал главреда "НГ" на Нобеля, по слухам, сам Горбачев.



Так это или нет, стоит понаблюдать и поразмыслить, благо время есть. А вот г-ну Муратову хорошо бы прямо сейчас разжиться охраной. Лучшей "сакральной жертвы", чем новоявленный нобелиат, и не найдешь.