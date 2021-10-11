Вслед за гастарбайтерами-мужчинами в Россию потянулись их жены, - "НГ"

00:26 12.10.2021

Миграционные потоки в Россию постепенно "феминизируются"

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Уже сейчас половина гастарбайтеров, приезжающих в РФ из некоторых центральноазиатских республик, – женщины.

Аналитики отмечают "феминизацию" миграционных потоков в РФ. Наблюдается тенденция вовлечения женщин в трудовую миграцию: кто-то едет на заработки вслед за мужьями, есть и значительное количество вдов и разведенных, для которых это еще и шанс избавиться от социального давления на родине и устроить личную жизнь. Но в целом увеличение женщин в среде мигрантов эксперты расценивают как показатель, что большее количество приезжих планируют укорениться в России.



"До 50% въезжающих в РФ из Кыргызстана составляют женщины, – заявили участники международной конференции "Женское лицо миграции". – А доля въезжающих таджикских или туркменских женщин не менее 10% от мигрантов из этих стран". Причем если раньше женщины приезжали как члены семьи и лишь эпизодически устраивались работать, то за последние годы наблюдается тенденция их вовлечения в трудовую миграцию.



"Поехали женщины и с мужьями, и без. А женский поток означает и увеличение количества детей мигрантов", – отмечают эксперты. По примерным оценкам, среди выходцев из стран СНГ, получающих в РФ разрешение на работу, около 20% – представительницы слабого пола. Их охотно берут на работу в сферу услуг и найма – няни, гувернантки. Кроме того, у женщин-мигрантов лучше складываются отношения с полицейскими, и они реже конфликтуют с работодателями.



Как отметила в разговоре с "НГ" эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, миграция – в основном из стран Центральной Азии в Россию – традиционно считалась мужской, это "обусловлено ментальностью стран региона, где женщина должна сидеть дома и воспитывать детей". Но статистика, да и практика последних лет, показывают, что женщин в миграции становится больше.



"Причем женская миграция, как и мужская, довольно многообразна: сюда едут и хорошо образованные, и "обездоленные", – подчеркивает Рогозина. – Существенная доля вдов и разведенных, для которых приезд в Россию – шанс изменить свою жизнь. Есть те, кто приезжает вслед или вместе с мужьями".



Сейчас, в условиях слабой конъюнктуры, у женщин-мигранток больше шансов устроиться на работу, поскольку некоторые сектора сферы услуг оказываются стабильнее: стройки или индустриальное производство сворачивается, но остается работа в сфере торговли. Более того, женщины могут во многих случаях замещать и мужчин, работая курьерами или на производстве – там, где не требуется физическая сила.



Вместе с тем эксперты "НГ" убеждены, что увеличение женщин в среде мигрантов – это еще и показатель того, что все большее количество иностранных рабочих готовы укорениться в России. Если приезжают или формируются семьи, значит, миграцию замещает иммиграция. Но для экономики это даже выгоднее: мигрант деньги из страны вывозит, а иммигрант оставляет в стране.



Доктор юридических наук Илья Шаблинский подтвердил, что "среди иностранных рабочих – в основном граждан Центральной Азии – женщин с каждым годом становится все больше". Многие приезжают вместе с мужьями и детьми, но немало и одиноких. Некоторые из таких семей – не большинство, но определенное немалое количество – готовы остаться в России. "Если все больше едут женщины, значит, несколько больший процент выходцев из центральноазиатских республик может у нас укорениться. Возможно, государству рост этого слоя населения полезен: эти люди трудолюбивы, мало пьют, а в социально-политическом плане пассивны и уязвимы", – отмечает эксперт.



Но то, что выгодно властям, не всегда нравится простым людям. Шаблинский уверен, что "раздражение в массовом сознании будет сохраняться еще долго". Государству же, с одной стороны, нужно соблюдать права этих людей – как и граждан России, но в какой-то момент, возможно, предстоит ограничить эту миграцию. При этом социально-экономическая ситуация постепенно ухудшается, в условиях кризиса и межэтнические отношения могут обостриться. "Как государству действовать в этой ситуации, как ограничить этот поток – отдельный сложный вопрос. Его, скажем, пыталась решить Великобритания времен Маргарет Тэтчер. Не очень-то получилось. В РФ это тоже будет непросто: когда миллионные массы устремляются в одном направлении, этому довольно трудно противостоять", – подчеркнул собеседник "НГ".



Увеличение доли женщин в миграционных потоках – вполне естественный процесс, который свидетельствует о трансформации внешней миграции в Россию, отметил "НГ" доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда, сам бывший сотрудник Федеральной миграционной службы. По его словам, если еще лет пять назад это была исключительно мужская миграция, то сегодня миграционные горизонты занятости значительно расширились, "в том числе за счет сферы услуг, где именно женская занятость становится более очевидной".



Несмотря на кризис и пандемию COVID-19, продолжает Михаил Бурда, миграционная привлекательность РФ не снижается, а потребность во внешних трудовых ресурсах, миграционный лоббизм отдельных чиновников, общественных организаций делают мигрантозависимыми все новые и новые сферы экономики. Это тоже обуславливает рост количества женщин-мигрантов. При этом женская миграция, подчеркивает Бурда, может носить не только трудовой характер. Он напомнил и о таком феномене, как "декретная" миграция: "Власти Москвы выплачивают пособия не только рожающим россиянкам, но и мигранткам 20 тыс. руб. за каждого ребенка, или 700 млн руб. в год. Это тоже веский стимул приехать в Россию".



С одной стороны, убежден собеседник "НГ", женская миграция, если говорить в контексте семьи мигрантов, будет способствовать их более эффективной интеграции в принимающее общество. С другой – демографическая активность мигрантов относительно местного населения может вызвать эффект этнического замещения в долгосрочной перспективе. Но в ближнесрочной – скорее рост социальной нагрузки на систему здравоохранения, школьного и дошкольного образования.



Женская трудовая миграция будет и дальше активизироваться, уверен он, поскольку для нее создают все условия. Общеизвестна проблема массовой ликвидации младшего медперсонала в учреждениях здравоохранения – их заменили уборщицами. И мы видим, как быстро места этих уборщиц заняли женщины из среднеазиатских стран. Такие сотрудницы очень удобны работодателям – дешево стоят и права не качают. Так что просторы для трудоустройства женщин-гастарбайтеров постоянно расширяются".



Помимо прочего, добавил он, нужно учитывать и изменение менталитета самих женщин из стран бывшего СССР, которые уже готовы идти работать на традиционно "мужские" профессии.



11.10.21