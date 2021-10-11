 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Рахмон стал ситуативным союзником Брюсселя и Парижа, - В.Панфилова
00:28 12.10.2021

Запрещенный в России "Талибан" сблизил Таджикистан и Евросоюз
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Эмомали Рахмон стал интересен Старому Свету.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 11 октября начал визит в Бельгию по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля и во Францию – коллеги Эмманюэля Макрона. Он обсудит проблемы по защите прав национальных меньшинств Афганистана, демократизации страны, а также угрозы и вызовы для Центральной Азии. Эмомали Рахмон, занявший непримиримую позицию к нынешнему режиму в Кабуле, стал интересен Европе.
Таджикистан – единственная страна Центральной Азии, которая отказывается от диалога с "Талибаном" (запрещен в РФ). Соседи по региону, напротив, пошли на сотрудничество с этим режимом, сменившим правительство президента Ашрафа Гани. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон убежден, что пуштунское меньшинство монополизировало власть в Афганистане в ущерб другим этническим группам страны. По данным Душанбе, в Афганистане проживает до 46% таджикского населения, а по данным европейских экспертов – около 25%. Рахмон настаивает на создании в соседнем государстве "инклюзивного правительства с учетом интересов всех населяющих его народов". Причина такой принципиальной позиции уходит корнями в 1990–2000 годы, когда талибы контролировали большую часть Афганистана. Северные же провинции страны контролировались легендарным командиром "Северного альянса" Ахмада Шах Масуда. Тогда Рахмон поддерживал его, а теперь – его сына Ахмада Масуда, который возглавил сопротивление талибам в Панджшерском ущелье. По некоторым сведениям, Ахмад Масуд приезжал в Душанбе на переговоры и даже получил временное пристанище на территории Таджикистана.

"Поддержка Рахмона исходит из солидарности с таджиками и провоцирует их и на продолжение гражданской войны в Афганистане, что противоречит интересам подавляющей части мира", – сказал "НГ" политолог Аркадий Дубнов.

Руководство "Талибана" в ответ на действия Душанбе обвинило президента Рахмона во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. Представитель "Талибана" Инамулла Самангани раскритиковал президента Рахмона… за недостаток демократии в стране: "Он президент уже 29 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все – проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане". Обменявшись "любезностями", Кабул и Душанбе стянули свои войска к границе.

"Союз Таджикистана и Франции/Бельгии напоминает союз ужа и ежа. В сегодняшней мировой политике это не очень удивляет, поскольку она причудлива и часто не отягощена верностью принципам. Получается, что идея демократии, а если говорить пафосно – "свобода, равенство и братство", которые были провозглашены еще Великой французской революцией, приобретают сегодня характер узурпаторского режима, который ассоциируется с Эмомали Рахмоном, находящимся у власти почти 30 лет. Понятно, что их объединяет сегодня поддержка сопротивления режиму "Талибан", симпатия к личности сына Ахмада Шах Масуда – Ахмада Масуда", – отметил Аркадий Дубнов.

По мнению политолога, проблема в том, что если симпатии Франции, возможно, лично президента Макрона к легендарному лидеру определяются историей его становления – Ахмад Шах Масуд учился в Сорбонне, а также влиянием французских интеллектуалов, в частности философа Бернара-Анри Леви, то отношение к Ахмаду Шах Масуду со стороны Рахмона носит совершенно иной характер. "Рахмон примеряет на себя харизму Масуда, который считался лидером всех таджиков, и сегодня президент Таджикистана использует это обстоятельство, чтобы укрепить свой режим и объединить вокруг себя всех таджиков, исходя из этнической солидарности. Это обычное стремление спекулятивного характера для консолидации нации вокруг своей персоны, в стране, которая далека от идей демократии, доминирующих в Объединенной Европе и Франции. Поэтому визит Рахмона в Брюссель и Париж видится ситуативным, противоестественным и даже дискредитирующим Францию, если через некоторое время выяснится, что у Макрона окажутся связаны руки в вопросе поддержки таджикской оппозиции, которая стремится покончить с узурпаторским режимом на своей родине", – отметил Дубнов.

Гражданский комитет, созданный находящимися в Польше таджикскими оппозиционерами, обратился с открытым письмом к руководству Европейского парламента. В письме содержится просьба повлиять на президента Эмомали Рахмона в плане прекращения уголовного преследования политических оппонентов и их семей. Гражданский комитет надеется на помощь ЕС в вопросе освобождения политзаключенных из таджикских тюрем, в установлении свободной деятельности всех политических партий, соблюдении Конституции и всех международных норм в сфере защиты прав человека. Оппозиция обращает также внимание ЕС на скопление афганских беженцев на таджикской границе, считая, что Душанбе должен принять их.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, визит Эмомали Рахмона в Бельгию наталкивает на мысль еще и о том, что маршрут не случаен. "Именно в Бельгию и затем во Францию, в Страсбург в Европарламент состоялся в 2001 году единственный зарубежный визит Ахмада Шах Масуда. Тогда поговаривали о том, что именно старые брюссельские и парижские ювелирные дома были (и скорее всего остаются) главными покупателями панджшерских изумрудов, славящихся своим качеством, и эти связи имеют более чем 100-летнюю историю", – написал Князев в Telegram-канале "Восточное ревю".

Ко времени подписания номера в печать Эмомали Рахмон и Шарль Мишель в Брюсселе обсудили меры, направленные на укрепление и расширение сотрудничества в промышленности, гидроэнергетике, сельском хозяйстве и туризме. Они также затронули вопросы, связанные с подписанием Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, реализацией новой стратегии ЕС для Центральной Азии и ролью Многолетней индикативной программы на 2021–2027 годы.

11.10.21

Источник - ng.ru
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