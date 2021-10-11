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Премьер Ирака Каземи продолжает бои и пытается укрепить свою власть, - М.Беленькая
00:42 12.10.2021

Премьер Ирака Каземи продолжает бои
Его победы внутри страны и за ее пределами нельзя назвать окончательными

...
Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи праздновал в понедельник двойную победу - удачное проведение досрочных парламентских выборов, хотя и при рекордно низкой явке, а также поимку Сами Джасима - заместителя бывшего лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Операция, как утверждается, была проведена разведывательными службами страны, которые находятся в подчинении господина Каземи. Впрочем, эти победы премьер-министра нельзя назвать окончательными: о полном разгроме ИГ говорить по-прежнему не приходится, а парламентские выборы, как выяснилось, могут привести к еще большей дестабилизации в стране.

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Премьер-министр Ирака Мустафа КаземиПремьер-министр Ирака Мустафа Каземи
Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи

Фото: Reuters

"Пока наши герои в силах безопасности Ирака сосредоточились на обеспечении порядка на выборах, их коллеги из иракской Национальной разведывательной службы провели сложную операцию за рубежом по поимке Сами Джасима, который отвечал за финансы ИГ и был заместителем Абу Бакра аль-Багдади",- написал на своей странице в Twitter премьер-министр Ирака Мустафа Каземи, не сообщив иных подробностей происшедшего.

Из досье, опубликованного на сайте RT Arabic, известно, что Сами Джасим родился в 1974 году. В 30-летнем возрасте он присягнул Абу Мусабу аз-Заркауи, который возглавлял ответвление террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Ираке. В 2005 году Сами Джасим был арестован американскими войсками и находился в заключении на протяжении пяти лет. После того как летом 2014 года ИГ захватило значительную часть территории Ирака, он стал отвечать внутри группировки за безопасность в провинции Салах эд-Дин на севере страны, затем перебрался в Сирию и был назначен Абу Бакром аль-Багдади главой так называемого Министерства природных ресурсов "Исламского государства", а позднее стал заместителем лидера ИГ и руководителем "Минфина". После ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации спецназа США в сирийской провинции Идлиб в октябре 2019 года Сами Джасим продолжил управлять финансовыми делами ИГ, в том числе взаимодействуя с ее новым лидером Ибрагимом аль-Хашеми аль-Курейши, который, по информации на апрель этого года, находился на западе Ирака.

О том, что в понедельник будет опубликована важная новость, связанная "со сферой безопасности", Мустафа Каземи объявил в воскресенье вечером, сразу после того как поблагодарил иракский народ за участие в досрочных выборах в Совет представителей (парламент) страны. Господин Каземи возглавил правительство в мае 2020 года и рассматривал себя лишь в качестве переходного премьера, который должен был организовать выборы и обеспечить транзит власти.

Напомним, что в октябре 2019 года в Ираке вспыхнули протесты под лозунгами борьбы с коррупцией и безработицей, затем переросшие в требования отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. Это в итоге и произошло. Однако большая часть тех, кто участвовал в протестах, выборы в итоге бойкотировала. Явка оказалась рекордно низкой - 41% - на 3,5% меньше, чем на выборах 2018 года.

В Багдаде и вовсе проголосовала лишь треть населения. Мустафа Каземи так и не смог убедить молодежь, что власть может изменить жизнь населения к лучшему.

Господин Каземи возглавил правительство в мае 2020 года. При этом он оставил за собой руководство Национальной разведывательной службой. Поэтому задержание Сами Джасима - его личная победа, хотя и раньше иракские силы безопасности отчитывались о ликвидации и задержаниях лидеров ИГ, правда, внутри страны. "Хотя мы не комментируем какую-либо конкретную операцию, мы аплодируем нашим храбрым иракским партнерам, поскольку они регулярно наносят разрушительные удары по остаткам (ИГ.- "Ъ")",- сказал агентству Reuters официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции подполковник Джоэл Харпер.

Ирак объявил победу над ИГ еще в конце 2017 года, и практически одновременно с такими же заявлениями по Сирии выступила Россия, однако на иракской и сирийской территории, по подсчетам специалистов, находится еще около 10 тыс. боевиков террористической группировки. Поэтому иракским силам безопасности и разведке есть над чем работать. Вопрос в том, кто будет руководить этими процессами.

Мустафа Каземи на выборах не баллотировался и в принципе всегда показывал, что готов покинуть премьерский пост. Вопрос - найдется ли кандидатура на его замену и как быстро, а если да - оставят ли Мустафу Каземи во главе разведки. Расклад сил в новом иракском парламенте, который должен назначить премьера, скорее всего, прояснится на этой неделе. К вечеру понедельника была опубликована лишь часть данных. Информация с участков, где, как сообщается, "возникли некоторые проблемы", поступит в избирком только во вторник.

Согласно принятому в прошлом году новому избирательному закону иракцы голосовали не за партии, а за конкретных кандидатов. На 329 мест в парламент претендовали свыше 3,2 тыс. политиков. 320 мест распределяются по административно-территориальным единицам в зависимости от численности населения.

Еще девять мест выделяются этно-конфессиональным меньшинствам. 25% мест в парламенте гарантированы женщинам.

На вечер понедельника было известно, что сильные позиции демонстрирует лидер выборов 2018 года - блок "Ас-Сайирун" во главе с одним из самых популярных политиков среди иракских шиитов Муктадой ас-Садром. Это было предсказуемо, в отличие от, как пишут местные СМИ, "неудовлетворительных результатов" блока "Аль-Фатх", объединяющего различные группировки шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Именно это ополчение, тесно связанное с Тегераном, иракское протестное движение обвиняет в гибели демонстрантов и политических активистов. Неслучайно один из лозунгов протестов 2019 года был таким: "Иран, вон!".

После появления первых результатов голосования иракские СМИ сообщили, что "Аль-Фатх" и его союзники планируют срочное совещание

Появились также слухи о визите в Багдад командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Эсмаила Гаани. Советник иракского премьера Мушрик Аббас поспешил заверить в своем Twitter, что "в течение последних 48 часов Ирак не был свидетелем официального визита какого-либо иностранного должностного лица". А Муктада ас-Садр предостерег от вмешательства в работу избиркома силы как внутри страны, так и за ее пределами.

Марианна Беленькая
11.10.21

Источник - kommersant.ru
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