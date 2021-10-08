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Грызня в НАТО. Обостряющиеся разногласия между партнерами грозят блоку распадом, - В.Малышев
07:37 12.10.2021

Владимир Малышев
08.10.2021

Острые противоречия между европейскими странами НАТО нарастают, переходя уже в открытую грызню и оскорбительные нападки друг на друга. "Обидчивый Макрон ставит НАТО на грань распада", - под таким заголовком английская газета Telegraph пишет, что "подписанный Францией сепаратный оборонный пакт с Грецией и твердая поддержка последней европейской концепции "стратегической автономии" разрывают НАТО на части".

"Условия сделки, - продолжает газета нападки на президента Франции, - безусловно, создают опасный прецедент для НАТО. На протяжении десятилетий европейская оборона подкреплялась пятой статьей Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одно государство-члена представляет собой нападение на весь альянс. Макрон нарушил этот фундаментальный принцип, подписав отдельный пакт о взаимной обороне с Грецией, который обязывает Францию защищать интересы Греции независимо от НАТО".

Готовность других государств НАТО - особенно Америки - продолжать терпеть утомляющее поведение Франции может вскоре достичь предела, если французский лидер будет и далее настойчиво проводить политику, которая в конечном итоге может привести к коллапсу альянса, указывает Telegraph.

Характерно, что такие нападки на страну-союзницу по НАТО активно поддержали читатели Telegraph. Комментарии британцев напоминают сводки с войны. "Расстреливать французские суда!", "Свергнуть сумасшедшего Макрона!", - призывают они.

Франция сомневается в НАТО

Сомнения в НАТО и упреки в адрес союзников все громче звучат в ядерной стране альянса - Франции.

"Призыв французских суверенистов, таких как Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, к выходу Франции из НАТО, - это не пустой звук! И сейчас он приобретает все новых сторонников, которые не согласны с действиями США", - пишет влиятельная газета Figaro, перечисляя имена ведущих французских политиков.

"Стоит вспомнить слова Эммануэля Макрона в октябре 2019 года о том, что "НАТО находится в состоянии смерти мозга", - напоминает газета. - В то время Турция, член альянса, возглавила военное наступление против наших курдских союзников в Сирии. Недавнее фиаско вывода американских войск из Афганистана и унижение в связи с отменой контракта на закупку наших подводных лодок Австралией под давлением США только усугубили ситуацию", - указывает Figaro.

А Эрик Чьотти, депутат от партии "Республиканцы" во французском парламенте, прямо заявил, что выход Франции из объединенного командования НАТО позволит Парижу восстановить суверенитет и независимость, в частности, на основе французских сил ядерного сдерживания, единственных в Европе… Депутат отметил: НАТО была создана в контексте холодной войны против врага, которого больше не существует. Инстинктивно альянс принимает Россию (которая уже не СССР) за врага, в то время как это уже не так. "Зато мы сосуществуем с исламистской Турцией!"Таким образом Чьотти бросил упрек еще и в адрес члена альянса на Востоке.

"Интервенция в Мали доказала, что Франция была одинока, несмотря на союзы, а поражение в Афганистане доказало, что НАТО сегодня устарела. Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль", - делает вывод французский депутат.

За выход Франции из объединенного командования НАТО выступила кандидат в президенты Франции, лидер Национального объединения Марин Ле Пен. "Я изменю внешнюю политику Франции", - заявила она, указав, что вступление Франции в объединенное командование НАТО "было ошибкой".

Реакция на Афганистан

Такие демарши против НАТО в крупнейших европейских странах альянса и их взаимные обвинения - не только свидетельство раздражения в связи с заключением между Грецией и Францией пакта о взаимной обороне внутри альянса, но еще и реакция на 100-миллиардную "пощечину", полученную Францией от США, Британии и Австралии, когда англосаксы перехватили у Франции крупный контракт на поставки подводных лодок Австралии.

Это еще и свидетельство растерянности, которая охватила европейских членов НАТО после того, как они вдруг убедились, особенно после позорного бегства США из Афганистана, что Вашингтон уже не в состоянии их защитить и может в любой момент "кинуть", как и своих афганских союзников.

О своем разочаровании в НАТО заявил 6 октября премьер-министр Италии Марио Драги, известный своей проатлантической ориентацией. "Вывод войск из Афганистана в том виде, в котором он был осуществлен, а также изменение намерений в отношении контракта между Австралией и Францией в пользу поставок подводных лодок американского производства - и здесь я говорю не только о содержании, но и о том, как об этом было объявлено, - это два очень сильных сигнала, которые говорят нам о том, что НАТО, похоже, с геополитической точки зрения стала менее заинтересована в Европе и областях, представляющих интерес для Европы, и переместила сферу своих интересов в другие части мира", - сказал Драги.

Уже давно ожесточенно грызутся между собой такие члены НАТО, как Греция и Турция. Между ними - целый клубок острейших противоречий: и споры из-за морских границ и суверенитета ряда островов, и проблема Северного Кипра, где Анкара создала никем не признанную "республику", и борьба вокруг обнаруженных в Средиземном море огромных запасов углеводородов. В результате конфликт между этими натовскими странами уже несколько раз едва не оборачивался вооруженным столкновением.

Голоса против НАТО звучат и в Германии, где пока из-за сложных после выборов проблем с формированием новой правящей коалиции только наблюдают за ожесточенной грызней между соседями.

Недавно в стране прошли массовые демонстрации против агрессивной политики альянса. Они проходили под лозунгом: "Германия должна проводить агрессивную мирную политику. Такая задача сейчас стоит перед страной. К примеру, она должна выйти из НАТО и перестать поставлять оружие таким странам, как Саудовская Аравия".

Пилят сук, на котором сами сидят?

К ослаблению НАТО фактически ведут даже действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая поддержала недавний призыв Макрона к Евросоюзу обрести "стратегическую автономию", обеспечив ЕС средства для проведения собственных военных операций, независимых от существующей структуры командования НАТО. Саммит ЕС по налаживанию более тесного сотрудничества в союзе в военной сфере намечен на следующий год во Франции.

"Такой шаг, несомненно, ослабит эффективность НАТО. Большинство европейских государств уже не в состоянии выполнять действующие обязательства перед НАТО, и любые новые обязательства, которые они возьмут на себя в рамках новых вооруженных сил ЕС, приведут только к дальнейшему уменьшению их и так ничтожного вклада в оборонный потенциал альянса", - сетует Telegraph.

Понятно, что в ближайшее время НАТО все-таки вряд ли распадется, однако усиливающиеся противоречия между союзниками, а самое главное - утрата США роли мирового гегемона, продемонстрированная в Афганистане, очевидная неэффективность американской военной машины и коварство Вашингтона в отношении своих союзников, и в самом деле весьма серьезно ослабляют североатлантическое сообщество.

А на фоне постоянных причитаний Запада о будто бы "российской угрозе", склоки и обвинения в адрес друг друга союзников по НАТО выглядят еще и как нелепое стремление подпилить сук, на котором натовцы сами сидят.

Источник - stoletie.ru
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