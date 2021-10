Британская "The Sun" обвинила Россию в краже формулы вакцины от COVID-19

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорится, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19, и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V".



В Кремле не оставили без внимания публикацию.



"Газета The Sun - это же очень известная, глубоко ненаучная газета. Наверное, вот так мы и относимся к этим публикациям", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тоже прокомментировал статью The Sun. В официальном заявлении ведомства говорится: "Сообщения британских СМИ о том, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины Oxford/AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы".



В РФПИ напомнили, что российская прививка основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ранее также использованной центром им. Гамалеи при создании вакцин против вирусов Эбола и MERS, тогда как препарат AstraZeneca использует платформу аденовирусных векторов шимпанзе.



"Российская вакцина уникальна, по сравнению с другими вакцинами от COVID-19, тем, что в ней используется гетерогенная реиммунизация (два разных вектора, Ad26 и Ad5, для двух прививок для достижения более сильного и длительного иммунитета) или комбинированного подхода, в то время как AstraZeneca использует один и тот же препарат в двух дозах", – добавили в фонде и подчеркнули: "В отличие от некоторых других вакцин, используемых сегодня, "Спутник V" имеет отличный профиль безопасности с очень небольшим количеством серьезных побочных эффектов... и без случаев миокардита или церебрального венозного тромбоза (CVT)".



Специалисты также обратили внимание на то, что команды "Спутника V" и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин и опубликовали информацию о безопасности и эффективности этих исследований.



"Вместо того, чтобы распространять фальшивые истории, британским СМИ и госслужбам стоит лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в СМИ", – заключили в РФПИ.



Российский препарат "Спутник V" разработали специалисты Центра им. Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.



В августе этого года начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов обратил внимание на то, что после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, а именно проблема со свертываемостью крови, что может выражаться в тяжелых проявлениях. Между тем российские ученые убрали из отечественной вакцины белки, которые могли бы спровоцировать появления у человека тромбозов, именно поэтому вероятность образования сгустков крови после введения компонентов "Спутника V" ничтожна.



8 июля в статье журнала Nature под названием "Растущее количество свидетельств того, что вакцина "Спутник V" против COVID безопасна и эффективна" сообщалось, что во всех странах, использующих российский препарат, у привитых отсутствуют случаи нарушения свертываемости крови.