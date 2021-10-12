Свежий япон-премьер заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

08:46 12.10.2021

Фумио Кисида: Курилы ваши стали наши

Японский премьер заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

Сергей Батищев



Материал комментируют:

Валерий Кистанов



Новый премьер Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.



"На северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - заявил Кисида 12 октября, в ходе дебатов в японском парламенте.



Ранее читатели портала Yahoo News Japan негативно оценили обещания Кисиды, вести с Россией переговоры по поводу передачи под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды.



По мнению комментаторов, выгоду от такой позиции получат только США.



"Да хватит нам и двух островов - Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир - это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!" - написал patrashu.



Кисида известен тем, что в конце 2000-х годов отвечал за развитие Окинавы и "Северных территорий". Так в Стране восходящего солнца называют четыре острова Южных Курил: Итуруп, Кунашир Хабомаи и Шикотан. Все они принадлежат России. Но Япония много лет это оспаривает. И теперь новый премьер дает понять, что Токио в состоянии вернуть их себе.



Курильский вопрос постоянно находится в японской политической повестке. Каждый новый руководитель кабинета министров обязательно высказывается по нему. Фумио Кисида еще в ходе дебатов на выборах председателя Либерально-демократической партии заявил, что намерен стремиться "к возврату Японии всех четырех островов".



Впрочем, японцы по части Курил уже давно скептически относятся к заявлениям своих премьеров.



Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает заявление Фумио Кисиды по Курилам вынужденным:



- Японии ничего не остается, как вести этот курс, кто бы там ни оказался у власти: Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Фумио Кисида или Таро Коно, который и должен был сменить Сугу в кресле премьера. Переговоры по территориальному вопросу будут идти ни шатко, ни валко. Но решения не будет, потому что позиции сторон жесткие.



"СП": - На чем сейчас стоят Москва и Токио в Курильском вопросе?



- Позиция Японии была сформулирована в 2009 году. В стране был принят закон о том, что их суверенитет распространяется на четыре острова Южных Курил. Для них это теперь непоколебимо. У нас в Конституцию недавно внесли положение о неотчуждаемости российских территорий. А после приняли еще и отдельный закон об уголовном наказании за призыв к подобным действиям. Японцы считают, что это усложнило переговоры. Однако они не теряют надежду.



"СП": - Тогда на какой вариант развития переговоров рассчитывают японцы?



- У Японии еще в 90-е годы была формулировка, которую они вновь хотят протащить со времен Абэ. А именно, что Россия передает Японии два острова и ведет переговоры о двух оставшихся - Кунашире и Итурупе. Это так называемая формула "Два плюс альфа".



"СП": - Когда Москва и Токио были наиболее близки к подписанию мира?



- Близко они подходили в 90-е годы, когда Россия лежала в развалинах - экономических, политических, социальных. Тогда мы готовы были идти японцам на уступки. В частности, Борис Ельцин. Тогда мы им предлагали два острова в обмен на мирный договор. А о еще двух островах готовы были договариваться позднее. Японцы сказали, нет - только четыре. И вот тогда они промахнулись.



"СП": - Почему Япония попыталась вернуться к этому вопросу в период премьерства Синдзо Абэ?



- Потому что Владимир Путин, когда вновь стал президентом в 2012 г., начал делать примирительные заявления. Тогда в наших двусторонних отношениях был всеобщий восторг. Вплоть до того, что в вопросе мирного договора между Россией и Японией необходимо прийти к "ничейной позиции".



"СП": - В чем могла заключаться эта "ничья"?



- Этого до сих пор так никто и не знает. В Японии считали, что "ничья" будет основана на Совместной декларации 1956 года. По ней Япония после подписания мирного договора получит два острова: Хабомаи и Шикотан. Японцев это не устраивает, потому что на них приходится всего 7% от общей площади оспариваемых Японией островов. А 93% приходится на Итуруп и Кунашир, о которых Россия вообще речь не ведет.



"СП": - Владимир Путин и Синдзо Абэ встречали больше 20 раз! Но так ни до чего не договорились. В последние годы Москва постоянно и четко дает понять, что все Курилы без исключения - это территория России. Почему мы вообще раз за разом участвуем уже даже не в переговорах, а в полемике на эту тему?



- Нам нужен мирный договор, но мы о территориях вести переговоры не намерены. Япония должна признать законность владения Россией всех Курильских островов. Япония не может подписать мирный договор, пока не будет решен вопрос о Северных территориях, как они называют четыре острова Южных Курил. Это не устраивает нас. Мы оказались в тупике. Но японцы глубоко нас втянули в это дело. А прекращать переговоры о мире из-за того, что территориальный вопрос зашел в тупик, просто нелепо. И вот эта толчея воды в ступе будет продолжаться неопределенно долго.



"СП": - Существует мнение, что Фумио Кисида не готов идти в курильском вопросе ни на какие уступки из-за опасений, что его действия не одобрят США. Насколько вы с этим согласны?



- США для Японии - ближайший союзник. И российско-японские отношения во многом производные от российско-американских. Но поскольку у нас тучи густые между Москвой и Вашингтоном, они будут отбрасывать тень и на отношения Токио к Москве. Это может привести к периоду охлаждения и даже к паузе в переговорах по территориальному вопросу и вопросу мирного договора.



"СП": - А какое отношение США имеет к российско-японским отношениям?



- Американцы во всем поддерживают японцев по поводу их территориального спора с Россией. Собственно, американцы и породили эту проблему. Когда велись переговоры между СССР и Японией в 1956 г., мы договорились с Японией подписать мирный договор в обмен на два острова: Хибомаи и Шикотан. Вашингтон пригрозил Токио, что в этом случае не вернет ей Окинаву. Она на тот момент находилась под административным контролем США. В результате Токио был вынужден откатить в переговорах с Москвой по поводу Южных Курил.



"СП": - Получается, Вашингтону выгодно, чтобы Токио и Москва никогда не договорились?



- Конечно! Они заинтересованы в том, чтобы эта проблема не давала и дальше сблизиться России и Японии. Тут действует старый принцип - разделяй и властвуй.



12.10.21