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Новым (29-м) премьером Кыргызстана станет "иссык-кулец" Акылбек Жапаров
09:25 12.10.2021

12 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав и структуру нового кабинета министров. Об этом 24.kg заявили в Жогорку Кенеше. Однако материалы членам комитета пока не раздали.

Как ранее сообщало 24.kg, новым председателем кабмина станет Акылбек Жапаров, его первым замом с сохранением кресла председателя ГКНБ - Камчыбек Ташиев.

На должности других замов главы кабмина выдвигаются нынешний председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев и первый заместитель Улукбека Марипова Азис Аалиев.

Структуру правительства опять перекраивают. Министерство экономики и финансов вновь разделят на два отдельных ведомства - Минфин и Минэкономики. Первое возглавит Алмаз Бакетаев, второе - Данияр Амангельдиев.

Госсекретарем вместо Чолпонбека Абыкеева станет нынешний руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов.

Что предложат Улукбеку Марипову, пока неизвестно.

Накануне глава государства Садыр Жапаров подписал конституционный Закон "О кабинете министров Кыргызской Республики", принятый Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов.

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ЖАПАРОВ Акылбек Усенбекович
/ /
[14.09.1964 - ..]
Родился в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Кыргыз. Отец - Усенбек Жапаров, врач. Мать - Сарынжиева Бегайым - инженер.

В 1986 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-строитель, в 2002-м – Академию финансов. Доктор экономических наук (3.07.2009, защитил в Кыргызском экономическом университете диссертацию по теме "Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики (монетарно-фискальный аспект)"

Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником в ФПИ (1986-1987).
1987-1991 – секретарь комитета комсомола ФПИ, преподаватель ФПИ, избирался членом ЦКК ЦК ЛКСМК и членом Центрального Совета Студенческих Строительных Отрядов ЛКСМ Киргизии.
1991-1992 – ОсОО "Толкун", заместитель генерального директора.
В 1992-1993 - заведующий отделом по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.
В 1993-95 - заведующий отделом по вопросам молодежной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
1993-1995 – ответственный секретарь Социал-демократической партии,
руководитель Аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана.
В 1995-96 - помощник первого вице-премьера правительства Кыргызской Республики.
В 1996-97 - Член Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.
В 1997-2000 - главный инспектор при Министерстве финансов Кыргызской Республики, начальник Управления по взысканию платежей Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
14 апреля 2000 - 2005 - депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, избран по партийному списку от избирательного блока СДС. Вошел в депутатскую группу "Регионы Кыргызстана". Председатель Комитета по налогам, таможенным и другим сборам.
04-30.09.2005 - и.о. министра финансов КР.
С 30 сентября 2005 - 7 февр. 2007 - министр экономики и финансов КР.
С 7 февр. - дек. 2007 - министр финансов КР.
С декабря 2007 – окт. 2009 - министр экономического развития и торговли КР.

С 22 окт 2009 - Первый вице-премьер - спецпредставитель КР в ЕврАзЭС.
+ c 11.12.2009 - Национальный координатор Кыргызской Республики по делам Содружества Независимых Государств, представитель Кыргызской Республики в Экономическом совете Содружества Независимых государств и член Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества.

С 10 нояб. 2010 - 2015 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№2 списка). С 23 дек. 2010 - пред. Комитета по бюджету и финансам ЖК.

В авг.-сент. 2011 - кандидат-самовыдвиженец в президенты КР. Зарегестрирован, снял свою кандидатуру добровольно 11.10.2011.

С 23.12.2011 - 06.09.2012 - министр финансов КР (по квоте партии "Ар-Намыс");

с 2010г. – почетный профессор Кыргызский Экономический Университет им. Т. Рыскулова
2011-2015гг. - профессор, заведующей кафедрой Финансов и кредита КЭУим. Т. Рыскулова

В 2015-2020 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва. Член Парламентской фракции "Бир Бол" и член
Комитета по бюджету и финансам ЖК

+ внештатный советник премьер-министра Абылгазиева (? - 10.2020);

+ с 22.10.2020 - советник премьер-министра - и.о. президента Садыра Жапарова на общественных началах

Глава госкомиссии по Кумтору (2021)

с 1.06.2021 - заместитель председателя кабинета министров - министр экономики и финансов.

Государственный советник 2 класса.

Награды:

1995 - памятная медаль "1000-летие эпоса Манас",

почетный гражданин Нарынской области КР.

2002 - почетное звание "Заслуженный экономист КР".

07.06.2007 - медаль "Шериктеш" ("Содружество") МВД КР.

13.06.2007 - орден Михаила Ломоносова Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации.

Автор книги "Налоги: вчера, сегодня, завтра" и ряда статей в СМИ.

Один из сторонников присоединения Кыргызстана к программе HIPC Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Весной 2020 г. утверждал - "если дадут пост премьер-министра, то за 5-6 месяцев подниму государство. На протяжении многих лет я готовлюсь стать главой правительства. Когда назначат, тогда готов ко всему. Программа у меня готова"
https://www.vb.kg/doc/391424_politicheskiy_vzaimoraschet._akylbek_japarov_metit_v_premery.html

В авг. 2020 вел безуспешные переговоры о вхождении в список партии "Мекеним Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.

Женат. Дочери - Саадат, Ажар, сын - Максат.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634019900
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