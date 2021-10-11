Как преодолеть топливный кризис в Казахстане? - Е.Васильев

10:35 12.10.2021

ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС В КАЗАХСТАНЕ УСТРАНИТ ТОЛЬКО ВЫРАВНИВАНИЕ ЦЕН С РОССИЕЙ?



Рынок ГСМ – горюче-смазочных материалов – в Казахстане лихорадит. В сентябре-октябре на автозаправочных станциях различных регионов страны наблюдается дефицит дизельного топлива при том, что объем его внутреннего производства в этом году вдвое превысил объемы потребления в доковидном 2020-м. Рост экономики за это время не мог дать такого прироста потребления, поэтому большинство экспертов связывают дефицит с перетоком солярки в Россию, где она на порядок дороже.Однако есть и иная точка зрения – что на внутреннем рынке есть негласное госрегулирование цен, которое делает продажу дизтоплива просто бессмысленной (с точки зрения рентабельности). И нынешний дефицит является выражением молчаливого протеста владельцев АЗС против этой политики, убежден эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин.

Топливный кризис в Казахстане устранит только выравнивание цен с Россией?

Дефицит топлива – старая история?

Дефицит ГСМ, в том числе и солярки, был для Казахстана делом привычным вплоть до 2018 года, когда республика завершила модернизацию трех крупных НПЗ – в Павлодаре, Атырау и Шымкенте.



До этого Казахстану в периоды посевной и уборочной приходилось регулярно закупать недостающий объем в России и регулярно же вводить запрет на экспорт горюче-смазочных материалов из страны. Поскольку соседи продавали недостающий объем без своей акцизной надбавки и опасались реэкспорта поставленных Казахстану объемов на свой внутренний рынок по сниженным ценам.



Однако, начиная с 2018 года, Казахстан закупаться в России перестал, поскольку свои НПЗ закрывали внутреннюю потребность с избытком – с 2019 года республика даже начала впервые в истории экспортировать бензин АИ-92 и АИ-95 в соседний Кыргызстан. Экспорт дизтоплива Казахстан, правда, наладить не успел, хотя и нарастил его производство с 3,8 миллиона тонн в 2015-м до 4,8 миллиона в 2019-м году.



Отсутствие экспорта солярки было делом удивительным, учитывая тот факт, что внутреннее потребление всегда отставало от производства вдвое – в доковидном 2019-м году в Казахстане оно составило всего 2,1 миллиона тонн.



Ненамного выросло оно и в текущем году – до 2,5 миллиона тонн по сентябрь включительно. И даже если предположить, что до конца года оно составит рекордные для страны 3 миллиона тонн (а в расчетах топливно-энергетического баланса министерства энергетики Казахстана есть и такой вариант), рекордные же 4,9 миллиона тонн внутреннего производства в этом году должны с избытком перекрывать этот возросший аппетит потребителей солярки внутри страны.



Должны, но не перекрывают: с конца сентября на севере и на западе республики возникли перебои с поставками дизтоплива, в основном в приграничных с Россией регионах. Из чего многими экспертами был сделан вывод: нынешний дефицит возник из-за постоянного перетока дизтоплива в соседнюю страну…



Опять – россияне?



Резоны для такого утверждения есть – если в Казахстане цена на дизтопливо составляет 202 тенге за литр (нынешний официальный курс рубля – 5,9 тенге), то в России в пересчете на казахстанскую валюту он обходится водителям в 296 тенге. Выгоднее заправляться в Казахстане и дальнобойщикам из Узбекистана (277 тенге за литр) и Кыргызстана (261 тенге). И недавно вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов признал, что эта разница приводит к тому, что транзитники из трех соседних стран стремятся заправляться именно на территории нашей страны, что сказывается на запасах солярки.



"Данная разница в ценах способствовала тому, что практически весь транзитный поток старался заправиться на въезде и выезде из Казахстана. В результате мы видим резкий рост потребления в Казахстане именно в приграничных областях. Если бы мы закрыли границы Казахстана, то на 100% смогли бы обеспечить внутреннюю потребность. Но через нас проходит транзитный транспорт", – заявил Магауов на брифинге в начале октября.



Тут можно было бы поставить точку в расследовании о причинах возникновения дефицита солярки в стране, если бы не два обстоятельства: во-первых, транзитники из России, Узбекистана и Кыргызстана заправляются в Казахстане круглый год, а не только в сентябре-октябре, однако дефицит возник именно в настоящее время, а не, скажем, в январе-феврале, когда расход топлива в силу низких температур выше, чем осенью.



Во-вторых, на южных границах дефицита солярки не наблюдается, то есть кыргызские и узбекские дальнобойщики, получается, "выкачивают" из казахстанских АЗС меньше топлива, чем россияне. Но это весьма сомнительно, учитывая тот факт, что пик нашествия дальнобойщиков с юга приходится на лето, когда они массированно завозят в Казахстан и далее транзитом в Россию овощи и фрукты.



Так что, если бы дальнобойщики были бы основной причиной возникновения дефицита солярки, ее недостаток на рынке всплыл бы гораздо раньше, убежден аналитик нефтегазового рынка Казахстана Сергей Смирнов .



"Утверждение о том, что дефицит солярки организуют иностранные дальнобойщики, это, извините, обычная отговорка наших чиновников, – заявил Смирнов в интервью агентству Sputnik Казахстан. – В министерстве энергетики ссылаются на то, что к нам приезжают из-за рубежа, вывозят топливо… Но сколько там можно вывезти? Грузовики всегда заправляются в той стране, через которую проезжают – это нормальное явление, большой запас топлива они с собой не возят. Я считаю, что единственное объяснение происходящему – утечка топлива контрабандой за рубеж. Я думаю, что из страны идут большие объемы, несмотря на действующий запрет. Для того, чтобы нам хватало топлива, надо просто прекратить нелегальный вывоз", – подчеркнул он.



Однако в министерстве энергетики отрицают саму возможность вывоза солярки и других видов топлива из Казахстана в промышленных объемах, бензовозами либо железнодорожными цистернами.



В ответ на запрос от журналиста Ia-centr.ru энергетическое ведомство напомнило, что в стране с мая 2021 года действует приказ, согласно которому вывоз из страны бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом запрещен. Вывозить разрешено лишь смазочные масла и нефтепродукты в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.



Этот приказ был принят на шесть месяцев с момента вступления в силу, однако сейчас идет работа по продлению его срока действия и в 2022 году.



Депутаты предлагают ударить по перетоку экспортными пошлинами



Между тем, ведомственные приказы минэнерго о сезонных запретах на вывоз ГСМ из страны может смениться заградительными экспортными пошлинами: такую меру предложил ввести депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) от фракции "Народная партия Казахстана" (экс-коммунисты) Айкын Конуров на прошлой неделе, озвучивая на пленарном заседании депутатский запрос на имя вице-премьера страны Романа Скляра.



"Мы предлагаем регламентировать на основе выработанного списка нефтепродуктов объемы их вывоза/экспорта через определение размера экспортных пошлин", – заявил депутат. Таким образом было предложено уравнять стоимость приобретаемого в стране дизтоплива для вывоза за рубеж с ценами на внутренних рынках соседних стран, что сделает переток в промышленных масштабах бессмысленным.



Однако далеко не все эксперты считают, что в дефиците на внутреннем рынке повинны иностранные дальнобойщики – Ерлан Жаукин , консультант Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" по вопросам нефтегазовой отрасли, убежден, что в основе дефицита лежит "кривое" ценообразование на казахстанском рынке. Из-за которого торговать соляркой владельцам АЗС просто невыгодно.



"Дизеля в стране достаточно, что подтверждают данные министерства энергетики, –сказал Жаукин в интервью нашему изданию в кулуарах конференции KIOGE-2021 в Нур-Султане . – И тут нужно задаваться вопросом: если дизеля в стране достаточно, то почему он не доходит до автовладельцев? Одна из причин заключается в том, что у нас продолжается негласное госрегулирование рынка нефтепродуктов: сегодня Агентство по защите и развитию конкуренции рекомендует сетям АЗС устанавливать цену на дизтопливо "на пистолете" около 202 тенге. При этом на большинстве заводов оптовые цены без стоимости доставки уже установлены от 197 до 205 тенге за литр. И получается, что розничные реализаторы, закупив дизель, к примеру, в Павлодаре по 197 тенге, должны его привезти, оплатить услуги хранения – а потом продать по 202 тенге, то есть сработать в ноль или даже в убыток себе. Выйти же за пределы "рекомендованной" цены АЗС не могут –формально антимонопольщики цену в 202 тенге только рекомендуют, но при превышении этого порога реализаторов начинают "мучить" тщательными проверками. В итоге с дизелем в такой ситуации никто просто связываться не хочет", – отмечает он.



При этом он отмечает, что, судя по намерениям Минэнерго закупить в России 100 тысяч тонн солярки дополнительно, запасов дизтоплива в стране не так уж и много.



Впрочем, этот объем может быть закуплен на время остановки на плановый ремонт в октябре Павлодарского НПЗ, а затем страна вновь выйдет на уровень самообеспечения. Однако, подчеркивает Жаукин, цены на внутреннем рынке неизбежно должны подтянуться к российским, поскольку долго заставлять сети АЗС работать себе в убыток по дизтопливу – значит создавать условия для возникновения регулярного дисбаланса в обеспечении розничного рынка этим видом топлива.



Неизбежность роста цен на ГСМ в Казахстане признают и другие аналитики, которые напоминают о том, что с 1 октября 2025 года на территории Евразийского экономического сообщества будет действовать общий рынок нефтепродуктов. И оставаться на нем с нынешним разрывом в ценах с той же Россией, значит провоцировать ее на увеличение объемов перетока топлива.

Егор Васильев

11.10.21.