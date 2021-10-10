Авиценна отдыхает... Аркадаг выпустил 13-й том "Лекарственных растений Туркменистана"

11:38 12.10.2021

Презентация XIII тома книги главы государства "Лекарственные растения Туркменистана"

Замечательным подарком лидера нации туркменским медикам к их профессиональному празднику, всему нашему народу и мировой научной общественности стало издание XIII тома книги "Лекарственные растения Туркменистана", презентация которого состоялась сегодня в конференц-зале Минис­терства здравоохранения и медицинской промышленности.



Энциклопедический труд Президента Туркменистана, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии наук Гурбангулы Бердымухамедова адресован широкому кругу читателей, интересующихся богатым растительным миром нашей страны и древними традициями народной медицины.



В торжественной церемонии презентации нового издания приняли участие руководители и ведущие специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, его профильных учреждений, представители других минис­терств и отраслевых ведомств, общественных организаций, средств массовой информации, студенческая молодежь.



Выступающие подчеркивали особую значимость нового тома, являющегося продолжением фундаментального научного труда, работу над которым лидер нации начал в 2009 году.



В основу этого масштабного научного исследования заложен лучший, передаваемый из поколения в поколение, опыт врачевания как выдающихся ученых-основоположников восточной медицины, так и туркменских лекарей-тебибов, постоянно обращающихся к "природной аптеке".



На страницах книги можно найти подробное описание целебных свойств лекарственных растений, в том числе эндемиков, возможностей их использования в научной и народной медицине. Их глубокому изучению Президент Гурбангулы Бердымухамедов посвятил многие годы жизни.



Участники презентации подчеркивали, что уникальная по содержанию энциклопедия является настоящим кладезем знаний о целебных свойствах произрастающих на туркменской земле растений, на протяжении столетий эффективно применяемых для лечения различных недугов.



С академической точностью глава государства знакомит читателей с окультуренными и дикими растениями. По единой схеме приведено их фото, описание, биологические особенности, ареал распространения, природные запасы, лекарственное ­сырье, химический состав, способы приготовления и использования.



Представляя собой своеобразную энциклопедию туркменской флоры, книга "Лекарственные растения Туркменистана" стала за эти годы неоценимым пособием по фитотерапии не только для отечественных фармакологов и медиков, но и для зарубежных специалистов, имеющих возможность ознакомиться с ней благодаря переводам на многие языки.



Очередной том научного труда Президента Гурбангулы Бердымухамедова, как и предшествующие, вышел в свет массовым тиражом. Прекрасным дополнением к содержанию являются красочные фотографии живописных уголков нашей страны, русско-латинско-турк­менский словарь названий растений и календарь сбора лекарственного сырья.



Представленный краткий обзор о развитии и достигнутых успехах отечественного здравоохранения в эпоху могущества и счастья свидетельствует о масштабности грандиозных преобразований, происходящих в системе охраны здоровья в рамках разработанной и реализуемой под мудрым руководством лидера нации Государственной программы "Saglyk".



Участники торжества приняли Обращение к Президенту Гурбангулы Бердымухамедову, в котором выразили глубокую признательность за огромное внимание, уделяемое охране здоровья туркменистанцев, за созданные условия для их счастливой и благополучной жизни.