В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь

12:13 12.10.2021

12 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Уточняется, что соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.



"Решение принято в целях недопущения роста цен, а также своевременного стабильного обеспечения углем населения в осенне-зимний период. Временное государственное регулирование введено сроком на 90 календарных дней с установлением максимальной цены", - говорится в сообщении.



За год уголь в Кыргызстане подорожал на 715 сомов

Государственному агентству антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов поручено отслеживать и контролировать рост цен.



Напомним, за год уголь в Кыргызстане подорожал на 715 сомов. Потребительские цены на 7 октября 2021-го по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 715,8 сома, или на 16,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Наиболее значительный рост цен на уголь отмечен в Кербене, Джалал-Абаде, Нарыне и Баткене.