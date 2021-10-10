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Партизан Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане
12:15 12.10.2021

Ахмад Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обвинил движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде стран мира) в геноциде и военных преступлениях в Афганистане. Накануне стало известно об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в провинции Панджшер. Внесудебные казни, по словам местных жителей, совершены талибами. "Талибан" опровергает эти обвинения.

Фронт национального сопротивления Афганистана в опубликованном 12 октября заявлении обвинил "Талибан" в военных преступлениях, массовом убийстве мирных жителей, этнических чистках, ограблении имущества населения и других преступных деяниях, и призвал мировое сообщество не признавать режим талибов в Афганистане.

Ахмад Масуд на своей фейсбуковской странице написал, что талибы продолжают убийства мирных жителей и полевые казни, занимаются грабежами и изнасилованием. Талибы, по его словам, устанавливают в Афганистане авторитарный режим и подавляют голоса несогласных афганцев.

"Массовое убийство верующий в мечети Сайид Обид в Кундузе, насильственный захват домов мирных жителей в Кандагаре, Балхе, Дайкунди, Андаробе, массовые казни мирных жителей в провинции Панджшер – все это являются доказательствами военных преступлений, геноцида, этнических чисток и преступлений против человечества со стороны талибов", говорится в заявлении лидера ФНС.

"Талибан" отвергает эти обвинения. Руководство радикального движения во взрыве в шиитской мечети в Кундузе обвинило группировку "Исламское государство". Высокопоставленные чиновники "Талибана" заявляют, что расследуют факты массовых убийств мирных граждан и бывших военнослужащих, отметив, что не верят в подобные сообщения. Талибы утверждают, что они, наоборот, создают все условия для того, чтобы перемещенные лица вернулись в свои дома.

Накануне посол Афганистана в Таджикистане заявил, что в провинции Панджшер найдено несколько массовых захоронений, в которых находились останки более 400 человек. Ранее Мавлави Ого Мир, официальный представитель движения "Талибан" в Панджшере, сообщил Радио Азади – Афганской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода об обнаружении массового захоронение, в котором находились останки бойцов Фронта национального сопротивления Афганистана.

Месяц назад представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари обвинил "Талибан" в этнических чистках в Панджшере. Он призвал мир обратить на это внимание. "Талибы* изгнали тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку. Но мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее", - написал он в Twitter.

О внесудебных казнях мирных жителей сообщают и международные правозащитные организации. "Международная амнистия" (Amnesty International) 5 октября сообщила, что боевики "Талибан" в афганской провинции Дайкунди убили 13 этнических хазарейцев, в том числе 17-летнюю девушку.

"Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения гуманитарного кризиса, соблюдения прав человека в Афганистане и прекращения преступных действий захватившей страну террористической группировки", отмечается в заявлении ФНС от 12 октября.

Афганское сопротивление призвало мировое сообщество не признавать режим талибов в Афганистане. Ахмад Масуд в своем заявлении восхишается действиями стран, которые твердо стоят в своей позиции не признавать власть талибов. По его словам, в Афганистане должно быть сформировано инклюзивное правительство с участием всех народностей и этнических групп страны.

Движение "Талибан" в начале сентября объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане - провинцию Панджшер, которую обороняют силы Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмада Масуда. В социальных сетях появились видео и снимки, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора Панджшера, в некоторых районах они подняли флаг. Однако Фронт национального сопротивления – единственная в стране сила, которая продолжает борьбу с талибами, сообщил, что его бойцы занимают "стратегические позиции" по всей Панджшерской долине и продолжают партизанскую войну.

До сих ни одна страна в мире не признала власть "Талибан" в Афганистане. Представители ряда стран, в том числе США, проводили переговоры с движением "Талибан", но заявили, что не спешат с признанием режима талибов.

Источник - rus.ozodi.org
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