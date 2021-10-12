 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто виноват в "холодной газовой войне", - Герхард Шредер
14:19 12.10.2021

12 октября 2021 г.
Герхард Шредер | Handelsblatt
Россия - не враг в холодной газовой войне
"Стоимость энергии сейчас сильно растет. Один из порталов для потребителей подсчитал, что цена на природный газ для конечных потребителей в Германии выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Но с этим не сравнится стоимость котельного топлива (она выросла на 53%) или дизельного топлива и бензина (плюс 26%). Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах, хотя в Великобритании картина еще более драматична. Там также сказываются и факторы, связанные с "Брекзитом", - пишет на страницах немецкого делового издания Handelsblatt экс-канцлер Германии и председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.

"Виновника в повышении цен быстро нашли не только некоторые СМИ, но и представители политики: это президент России Владимир Путин. Он якобы перекрывает газовый кран, поэтому нам, европейцам, приходится бояться холодной зимы. Тот факт, что это не имеет ничего общего с реальностью, похоже, никого не интересует", - отмечает Шредер.

"При этом любой, кто серьезно изучит этот вопрос, обнаружит: причины повышения цен стоит искать на международном газовом рынке - и это повышенный спрос, глобальные тенденции развития мирового рынка и погодные условия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на газ на шести крупнейших европейских рынках - в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании, Великобритании - в первой половине 2021 года вырос на 12%", - говорится в статье.

"Решающим фактором стала экономическая активность, которая стала восстанавливаться после простоя в промышленности, связанного с Covid-19, весной и летом 2020 года. Параллельно с этим прошлой зимой газовые хранилища использовались дольше, чем обычно, из-за более низких температур, сохранявшихся до весны. В результате закачка газа в хранилища началась только в конце апреля и, таким образом, почти на месяц позже, чем в среднем в предыдущие годы. Эти факторы приводят к росту цен и повышению спроса в летние месяцы".

"А что насчет так называемого "газа свободы", который США всегда преподносили нам как дешевую и имеющуюся в избытке альтернативу? Ответ прост: его нет. Танкеры с СПГ направляются в Азию. Прежде всего Китай продолжает покупать трубопроводный газ и СПГ по высоким ценам, как для потребления, так и для хранения. В период с января по август 2021 года Китай импортировал на 22% больше газа, чем в предыдущем году, в то время как импорт СПГ в ЕС и Великобритании сократился на 17%", - указывает Шредер.

"Интересно, что США за этот период в четыре раза увеличили поставки СПГ в Китай. С одной стороны, США требуют от Европы ограничить торговлю с Китаем, а с другой - используют возможность выгодно продать природный газ Китаю, а не Европе. Таким образом, восстановление экономики Азии и сопутствующий рост спроса являются ключевыми факторами высоких цен на газ на мировом рынке", - поясняет политик.

"Как обстоят дела с нашим крупнейшим поставщиком природного газа, Россией? За первые восемь месяцев этого года добыча газа там увеличилась. Однако и России пришлось сначала заполнять свои внутренние хранилища, поскольку значительная часть хранящегося там газа была израсходована прошлой зимой. Тем не менее, экспорт российского газа приближается к рекордным историческим уровням. В 2021 году экспорт только в Германию увеличился примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом".

"Федеральное министерство экономики и технологий также недавно подтвердило, что дефицита нет и что все контракты выполняются. Россия, как и ранее Советский Союз, является надежным поставщиком уже более 50 лет - и была им в том числе и во время настоящей холодной войны. Поэтому Россия - это не враг в холодной газовой войне".

"Чего нам следует ожидать в ближайшие месяцы? Я предполагаю, что ситуация на газовом рынке будет постепенно улучшаться. Сохраняющийся высокий уровень импорта газа из России и окончание летнего периода технического обслуживания газодобывающих объектов в норвежском Северном море стабилизируют поставки газа в Европу. Однако нынешняя ситуация ясно показывает, что торговля газом становится все более глобализированной".

"Что текущая ситуация означает для газопровода "Северный поток-2", который завершен, но еще не запущен, и который должен поставлять российский природный газ в Европу? Как известно, я являюсь председателем правления компании-оператора. СПГ часто представляют как гибкий и надежный источник газообеспечения. Но сегодня мы снова видим, что суда с СПГ идут туда, где за него платят больше всего денег", - констатирует Шредер.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634037540
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