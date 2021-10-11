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Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война, - Анна Скок
15:58 12.10.2021

Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война
Анна Скок

Прошлая неделя для основателя Facebook Марка Цукерберга выдалась не самой приятной. Вечером 4 октября в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Ватсапа" (все принадлежат компании "Фейсбук") произошел массовый сбой, который привел к приостановке работы более чем на шесть часов. Сбой указанных площадок повлек за собой каскадные нарушения в работе других игроков интернет-пространства. Проблемы возникли у "Тиктока", "Нэтфликса", "Зума", "Тиндера", "Вайбера" и "Ютуба". Кроме того, стало известно о хаосе в головном офисе "Фейсбука" в Калифорнии. Сотрудники физически не могли попасть в здание и войти в свои офисы, поскольку у них не срабатывали электронные пропуска. Руководство компании объяснило случившееся техническими неполадками и назвало причиной ошибку инженеров. Вице-президент "Фейсбука" по инженерным вопросам объяснил, что отключение произошло во время регулярного технического обслуживания, когда части серверов выводятся из сети для ремонта. При этом многие эксперты индустрии раскритиковали такое объяснение случившегося.

Аналитики назвали событие самым мощным падением за всю историю интернета. Уже в начале локаута эксперты американской компании "Нэтблокс" заявили, что каждый час простоя обходится мировой экономике в 160 млн долл. - то есть шестичасовое отключение сервисов обошлось бизнесу примерно в 960 млн долл. Для самой компании самым серьезным последствием сбоя будет падение ее акций и прибылей. Он обошелся "Фейсбуку" более чем в 6 млрд долл. Акции компании упали более чем на 5%. В абсолютном выражении ее акционеры потеряли более 47 млрд долл. При этом ущерб основателя компании Марка Цукерберга составил 6,6 млрд долл., подсчитал "Форбс".

Локаут случился в неудачный для "Фейсбука" момент: за сутки до падения площадок на канале "Си-би-эс" вышло интервью с бывшей сотрудницей "Фейсбука" Фрэнсис Хауген, сразу ставшее скандальным. Как выяснилось, именно она была информатором, ответственным за крупную утечку внутренних документов компании, и стояла за недавними разоблачающими публикациями в газете The Wall Street Journal. На основе полученных от Фрэнсис Хауген документов, The Wall Street Journal в сентябре опубликовала в общей сложности девять статей, в которых "Фейсбук" обвиняется в сознательном манипулировании пользователями, распространении дезинформации, ненависти и насилия, подрыве демократических ценностей США. Одной из самых заметных тем стало то, что на "Фейсбуке", которым пользуется около 2,7 млрд человек во всем мире, существует VIP-клуб для обладателей элитных аккаунтов: несмотря на декларацию равных прав среди всех пользователей, администрация гораздо более лояльно относится к публикациям звезд и лидеров мнений. Такие посты, даже когда они очевидно нарушают правила платформы, либо не блокируются, либо удаляются только по личному решению главы компании Марка Цукерберга.

После публикации интервью Хауген моментально стала знаменитостью. Но что известно об информаторе? 37-летняя Фрэнсис Хауген - бывшая аналитик данных компании "Фейсбук", проработавшая там больше двух лет и уволившаяся в мае. Возглавляла Группу гражданской честности и дезинформации "Фейсбука". В ее обязанности входил анализ данных с целью доработки алгоритма персонализации, а также работа с "вызовами, связанными с демократией и дезинформацией", но, пользуясь служебным положением, она изучала и другие отчеты и внутренние исследования компании, которые затем начала анонимно передавать для публикации журналистам. Была одним из цензоров на платформе социальных сетей в преддверии выборов 2020 года и входила в состав группы по борьбе с вмешательством Трампа в выборы, запретившей контент из ноутбука Хантера Байдена. После того как команду по борьбе с дезинформацией расформировали по завершении президентских выборов 2020 года, она решила действовать более радикальными методами, чтобы "спасти "Фейсбук", который она так любит".

Уже на следующий день после падения соцсети, 5 октября, Хауген выступила по делу "Фейсбука" на слушаниях в Сенате. В своем выступлении она поддержала усиление контроля над компанией, которая, по ее словам, сейчас никому не подчиняется, и ограничение полномочий главы соцсети. То есть, лоббируется идея усиления взаимодействия соцсетей и властей. Для этого Хауген предложила сформировать госорган, который бы регулировал деятельность соцсетей. Судя по всему, планируется создание федерального надзорного совета, который будет действовать от конгресса, чтобы иметь возможность привлекать "Фейсбук" к ответственности. Этот орган будет сторонним наблюдателем за действиями сервисов компании. "Марк [Цукерберг] играет уникальную роль в индустрии высоких технологий. Нет таких же мощных компаний, которые находятся под таким односторонним контролем", - заявила осведомитель. - "В настоящее время никто не может привлечь Марка к ответственности, кроме него самого". Хауген настаивает, что руководство компании необходимо призвать к ответу ради блага пользователей. "Фейсбук" в его нынешнем виде опасен. Стало необходимым вовлечь общественность", - настаивает Хауген.

Интересно, что в отличие от осведомителей, которые ранее разоблачали крупные технологические компании, Хауген пользуется заметной поддержкой мейнстримных СМИ. Сенаторы к Хауген также весьма благосклонны, называют ее героиней и обещают защитить от любых нападок со стороны бывшего работодателя. Обычно разоблачители крупных компаний не только теряли работу, но получали иски, разорялись и, зачастую, оказывались в тюрьме. Это приводит к вполне очевидному выводу о том, что Фрэнсис Хауген - "фейковый осведомитель", а обвинения в адрес "Фейсбука" будут использованы законодателями для ужесточения регуляции деятельности интернет-гиганта. Произошедший в понедельник масштабный сбой в работе компании только усилил ее уязвимость. Одновременно с этим в понедельник произошел слив данных 1,5 млрд пользователей "Фейсбука". На "черном рынке" выставлена информация, содержащая имена пользователей, электронную почту, номера телефонов, местоположение, пол и идентификаторы пользователей. Это самая крупная и значительная утечка данных "Фейсбука" на сегодняшний день. А вечером 8 октября площадки "Фейсбук", "Инстаграм" и "Ватсап" вновь "легли" более чем на час.

Чем закончатся нынешние слушания в Сенате, неясно, но очевидно, что все свалившееся на "Фейсбук" в течение последних нескольких недель станет поводом для усиления регуляторного давления на компанию. Цукерберга отстраняют от единоличной власти в "Фейсбуке". Под видом обвинений в том, что компания не предпринимает мер для снижения вредного влияния соцсетей на детей и подростков и нарушает демократические принципы, регуляторы пробивают себе дорогу к взятию контроля над интернет-гигантом.

Журналист Андрей Медведев называет происходящее "Первой цифровой гражданской войной": "Гражданская война всегда характерна одной особенностью. Она съедает героев баррикад, полевых командиров, отважных атаманов. Их потенциал в мирной жизни становится не нужен и даже опасен. 9 января соцсети в США массово грохнули аккаунты сторонников Трампа и его самого. Что в итоге обеспечило окончательную победу Байдена. Нынче "Фейсбук" и "Инстаграм" опять слегка прилегли и сбоят. Видимо, если я не ошибаюсь, это логика развития Первой цифровой гражданской. Полевым командирам интернета как бы намекают, что им пора призадуматься".

Скорее всего, недавний сбой в "Фейсбук" - это только начало. Сенаторы от обеих партий хотят регулировать хай-тек компании, но борьба эта не только внутриамериканская. Марк Цукерберг больше не устраивает транснациональную элиту. Он выполнил свою миссию, стал не нужен и даже опасен, и теперь его убирают "в бан". Весьма символично.

Источник - завтра
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