 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов
16:22 12.10.2021

В столице Казахстана пресекли контрабанду артефактов

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина Российской Федерации по факту экономической контрабанды артефактов.

Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт г.Нур-Султан пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.



Отправителем товара является директор ООО из г.Москва. С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султан было зарегистрировано ТОО директором которого назначен гр.РФ.

Согласно заключениям специалистов, все изученные части ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога имеют научно-историческую, культурную ценность и уникальность палеонтологических аретфактов. Оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.

В соответствии с действующим законодательством вывоз культурных ценностей за пределы Республики Казахстан запрещен.

Таким образом, задержанный подозревается в совершении экономической контрабанды в особо крупном размере.

1 октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ РК

Источник - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634044920
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