В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов

16:22 12.10.2021

В столице Казахстана пресекли контрабанду артефактов



Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина Российской Федерации по факту экономической контрабанды артефактов.



Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт г.Нур-Султан пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.







Отправителем товара является директор ООО из г.Москва. С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султан было зарегистрировано ТОО директором которого назначен гр.РФ.



Согласно заключениям специалистов, все изученные части ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога имеют научно-историческую, культурную ценность и уникальность палеонтологических аретфактов. Оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.



В соответствии с действующим законодательством вывоз культурных ценностей за пределы Республики Казахстан запрещен.



Таким образом, задержанный подозревается в совершении экономической контрабанды в особо крупном размере.



1 октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



Пресс-служба АФМ РК