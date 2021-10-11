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Акылбек Жапаров - любимчик всех властей. Что известно о новом главе кабмина Киргизии
16:51 12.10.2021

12 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сегодня указом президента исполняющим обязанности председателя кабинета министров - руководителя администрации Садыра Жапарова стал Акылбек Жапаров. Экс-депутат Жогорку Кенеша, глава госкомиссии по "Кумтору" и инициатор введения на руднике внешнего управления. За недолгий период руководства Министерством экономики и финансов он успел запомниться громкими скандальными инициативами.

Редакция 24.kg собрала самые известные факты о новом главе кабмина.

Политический везунчик
Акылбек Жапаров - удивительный человек на политическом олимпе Кыргызстана. Он умудрился поработать со всеми президентами страны и всегда оставался на плаву. На госслужбу он пришел в 1990-е годы прошлого века руководителем отдела по делам молодежи в администрации президента, а позже устроился помощником вице-премьера.

В 2000 году был избран депутатом Жогорку Кенеша. В те годы он руководил комитетом по бюджету и финансам. В 2005 году пытался вновь стать парламентарием, но его кандидатуру сняли.

Побывал и в команде президента Курманбека Бакиева. О достижениях никто не вспомнит, но все запомнили, как пафосно он называл того "ваше превосходительство". При нем он успел поработать министром финансов, министром экономики и торговли и даже первым вице-премьером. После смены власти в 2010 году он достаточно быстро вернулся в политику, став депутатом Жогорку Кенеша от партии "Ар-Намыс".

Очень легко оказался в команде главного оппонента свергнутого "вашего превосходительства" - Алмазбека Атамбаева. В 2011 году в составе правительства Омурбека Бабанова вновь становится министром финансов.

После отставки Акылбек Жапаров занимался бизнесом и преподавал в университете. В 2015 году вновь вернулся в Жогорку Кенеш депутатом от партии "Бир Бол". Тогда он рассказывал, что консультировал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева по экономическим вопросам.

Акылбек Жапаров был фигурантом нескольких уголовных дел, но в отличие от других политиков перед судом ему держать ответ не пришлось.

В 2017 году против Акылбека Жапарова и его коллеги по фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" - по делу АО "Кантская МИС". Обоих обвинили в невозврате государственной ссуды. Акылбек Жапаров называл дело политическим заказом.

В конце 2020 года Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила неуплату налогов Кантской МИС в сумме 90 миллионов сомов. Финпол расформировали, что стало с делом, неизвестно.

"Кумтор" и милость Садыра Жапарова
После смены власти в октябре прошлого года Акылбек Жапаров стал сначала советником тогда еще премьер-министра Садыра Жапарова. Тогда же случился первый скандал. В прямом эфире передачи "Эксперттер талдайт" Акылбек Жапаров вступил в словесную перепалку с лидером партии "Социал-демократы" Темирланом Султанбековым. Премьер отстранил его от должности.

Но дружеских отношений с Садыром Жапаровым эта история не испортила. Наоборот, тот заступился за Акылбека Жапарова, когда его кандидатуру в качестве главы госкомиссии по "Кумтору" начали критиковать.

"В последнее время присылают много сообщений с критикой, мол, послали волка овец караулить, когда Акылбека Жапарова направили проверять "Кумтор". Уважаемые граждане Кыргызстана, китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: "Неважно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей". Поэтому неважно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать", - заявил тогда президент.

Именно Акылбек Жапаров стал инициатором тотальной проверки "Кумтора" и введения на руднике внешнего управления.

С его подачи ГКНБ начал изучение законности заключенных по "Кумтору" соглашений. В результате десятки известных политиков и депутатов оказались за решеткой. Расследование продолжается по сей день.

При этом отметим, что нынешняя работа Акылбека Жапарова в составе госкомиссии по "Кумтору" не первая. В 2003 году он участвовал в работе другой госкомиссии по "Кумтору" в качестве депутата. В 2007-м входил в нее в качестве вице-премьера во время переговоров с канадской компанией Centerra Gold. При этом ни в первом, ни во втором случае ни одной подписи Акылбека Жапарова на итоговых документах нет.

Кстати, и сейчас, будучи главой Министерства экономики и финансов, он не подписал ни одного документа. Это делали его замы. Дальновидный парень, не правда ли?

Нестандартный наш
Акылбек Жапаров запомнился кыргызстанцам нестандартными инициативами. Например, он поддерживал вступление Кыргызстана в HIPC. Эта программа была создана для списания внешнего долга беднейшим странам. Будучи министром экономики и финансов Акылбек Жапаров утверждал, что вступление в HIPC позволит направить высвободившиеся деньги на человеческое развитие. Но в итоге в эту программу КР так и не вступила.

"Мы готовы каждому барану сделать паспорт", - заявил на заседании парламента в январе 2010 года вице-премьер Акылбек Жапаров.

Эту фразу до сих пор ему припоминают. Хотя в Кыргызстане действительно провели кампанию по идентификации и инвентаризации животных в период вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

В 2018 году депутат Акылбек Жапаров призвал перенять опыт Грузии и запретить писать новости на русском языке, дабы не отпугивать туристов. А в 2019-м и вовсе сыпал креативными идеями. Он предложил баннеры для привлечения туристов украшать портретами наших девушек. Как в Беларуси. "Необходимо и Кыргызстану перенять их опыт", - заявил Акылбек Жапаров. А еще посоветовал министру образования Каныбеку Исакову брать пример с Иосифа Сталина и лично проверять учебники.

Фантазии бьют ключом
Но самое веселое началось, когда Акылбек Жапаров стал министром экономики и финансов при власти Садыра Жапарова. Вместо ожидаемой поддержки от него бизнес получил гору инициатив, от которых впору было лезть в петлю.

Один из самых скандальных и спорных - законопроект о чрезвычайной ситуации в экономике.

Документ принимали без общественного обсуждения, не спросив мнения бизнеса и экспертов. Акылбек Жапаров уговорил своих бывших коллег-парламентариев поддержать документ сразу в трех чтениях. Но и после принятия изменение законопроекта продолжилось. Предприниматели били во все колокола, взывали к голосу разума и просили президента отклонить документ. Садыр Жапаров их услышал и вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями.

Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес
Были и другие весьма странные инициативы. Например, Акылбек Жапаров предлагал наделить участковых правом проверки субъектов бизнеса. Тогда остановить полет фантазии удалось опять только президенту, а сам Акылбек Жапаров заявил, что его слова неверно истолковали.

Еще свежа в памяти бизнеса и битва за Налоговый кодекс. Документ вроде обсуждали с предпринимателями, но на общественное обсуждение вынесли совсем другой вариант. После поднявшейся шумихи Министерство экономики и финансов отозвало самые спорные инициативы, но не все.

Мальта, офшоры и отели
В недавнем расследовании журналисты "ПолитКлиники" обнаружили связь теперь уже экс-министра экономики и финансов с мальтийскими фирмами и офшорами. Они нашли несколько кыргызских

Люди, которые управляют ими, имеют отношение к Акылбеку Жапарову.

Когда Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщала о неуплате налогов "Кантской МИС", речь шла и об акционерах компании. Указывалась жена Акылбека Жапарова - Анара - и мальтийская офшорная компания Eurasia Capital Limited. По данным Госфиннадзора на 10 марта 2021 года, компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3 процента акций МИС. При этом в базе данных Минюста такой компании нет. Зато ее название значится в базе данных офшоров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Eurasia Capital Limited является учредителем одной местной компании - "Ала-Тоо Импекс".

Директором компании по сей день остается Уланбек Абыкеев - он являлся помощником Акылбека Жапарова, когда тот был депутатом парламента в 2000 году, и его финансовым представителем, когда Жапаров баллотировался на пост президента в 2011-м.

"Ала-Тоо Импекс" по документам занимается оптовой торговлей товаров, хотя неизвестно, занималась ли компания когда-либо активной деятельностью. База данных "Открытого бюджета" показывает нулевые отчеты. В 2015 году это ОсОО создает новую компанию - "Ала-Тоо Рэнт", которая зарегистрирована по адресу: Бишкек, улица Шопокова, 93/2.

Журналисты нашли и компанию "Глобалико Холдингс". Она была создана одноименной фирмой, также зарегистрированной на Мальте, и владеет отелем "Дамас".

Настоящим владельцем отеля называют именно Акылбека Жапарова.

Сын нового главы кабмина в своем профиле в LinkedIn указывает себя как менеджера Globalico Holdings. Сам Акылбек Жапаров отрицает свою причастность к отелю. Но при этом говорил журналистам, что им владеет его жена - успешная бизнесвумен.

Из открытых источников известно, что жена Акылбека Жапарова Анара владеет ОсОО "Тридас".

Компания занимается поставкой кондитерских изделий в Кыргызстан. В том числе "Тридас" привозит в Кыргызстан продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Сегодня Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова на пост председателя кабинета министров - руководителя администрации президента.

"Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - пояснил президент.

Источник - 24.kg
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