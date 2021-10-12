Китай с кольтом у виска. Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?

16:59 12.10.2021 Китай с кольтом у виска.

Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?

Андрей Раевский 12.10.21



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



У меня нет сомнений в том, что англосы уже какое-то время держат Китай под прицелом и что теперь Китай стал злым, коварным страшилищем № 1, вытеснившим с этой позиции Россию. Кстати, эту истерическую паранойю и ненависть к Китаю в равной степени разделяют две неразличимые фракции единой Имперской Партии, которая управляет Соединенными Штатами: ненависть к Китаю представляет собой политический консенсус, по крайней мере, в правящем классе США (отсюда глупое выражение "вирус КПК" и другие подобные неграмотные инфантилизмы).



Вот моя сугубо личная и субъективная интерпретация того, что произошло и почему Китай теперь является Официальным Врагом Номер Один Гиперзлодеем.



Я начну со сравнения Китая с двумя другими официальными англо-сионистскими Гиперзлодеями - врагами номер 2 и 3.



Россия. Политика США/НАТО/ЕС в отношении России полностью провалилась. Она потерпела крах. Крах политический: этот "злобный КГБэшный убийца Путин" все еще у власти и у нет даже полусерьезного конкурента; прозападные настроения в России сейчас составляют где-то 1−2 процента максимум. Крах экономический: Россия оправилась от санкций и вызванного ковидом кризиса и процветает - по крайней мере, по сравнению с Западом. Крах военный: США и НАТО теперь являются пресловутыми "бумажными тиграми". И, наконец, вся "украинская стратегия" также претерпела изменения и теперь превратилась в неуправляемый кошмар для ЕС (который полностью этого заслуживает). Другими словами, Европа сейчас - "плохое место" для США, которые действительно мало что могут сделать, чтобы изменить эту реальность.



Иран. Политика США/НАТО/ЕС в отношении Ирана также полностью провалилась. Да, Иран переживает очень трудные времена, санкции и ковид нанесли и продолжают наносить ему ущерб, но в военном отношении Иран успешно победил англо-сионистский альянс двумя способами: во-первых, удерживая англо-сионистов от прямого нападения (пока) и демонстрируя свои истинные возможности в своих превосходных ракетных ударах по американским базам: нападение CENTCOM + Израиля на Иран было бы самоубийственным, и англо-сионисты это знают (даже когда они это отрицают). Добавьте к этому победу России и Ирана в Сирии и окончательную неспособность израильтян справиться с "Хезболлой", а саудовцев - справиться с хуситами, и вы увидите, что Ближний Восток - это еще одно "плохое место" для США, которые действительно не могут особо-то ничего сделать, чтобы изменить эту реальность (если они нападут на Иран, то это будет конец Израиля и CENTCOM). И я даже не буду упоминать о событии в Кабуле, которое показало всему миру истинное лицо и возможности вооруженных сил США.



Native Ttarget

Что логически оставляет только Китай в качестве Официального Врага Номер Один Гиперзлодея. Вот несколько причин для этого.



- Китай - экономически крупнейшая и сильнейшая держава на планете, а китайцы - гении в коммерции и торговле.



- Китаем управляет руководство, которое США не могут контролировать, сломить, развратить или иным образом подчинить (я говорю о руководстве коллективно, а не об отдельных лицах; предатели существуют повсюду).



- У Китая и России очень успешный союз, который англосы страны очень старались разрушить, распространяя антикитайскую пропаганду в России и антироссийскую пропаганду в Китае. Каков результат? Эти две страны БОЛЬШЕ, чем "просто" союзники, они симбионты, которые настолько "совершенно разные", что "подходят друг другу", как детали Lego!



- Китай добился невероятного прогресса в военной области: в 80-х и 90-х годах у Китая была огромная армия, но которая на десятилетия отставала от США и СССР/России. Сейчас это меняется очень и очень быстро, и так продолжается на протяжении 20 лет.



- В то время как в США есть печатный станок для денег, Китай обладает реальными технологиями и реальными производственными возможностями, и результат здесь не вызывает сомнений: это всего лишь вопрос времени, когда квази-индустриализированные США станет невозможно спасти, просто печатая миллиарды долларов.



- США не могут контролировать китайский Интернет, что лишает их главного оружия (вся эта чушь о правах человека, (не) резня на площади Тяньаньмын, в Гонконге, на Тайване, в Тибете и т. д., и т. д., и т. д., и т. д. Как будто Запад не был самым большим нарушителем прав человека на планете, и с большим отрывом!)



Я уверен, что есть еще много причин, но вышесказанное - всего лишь пример. Крайне важно иметь в виду разницу между причинами и предлогами. Никому в западном правящем классе нет дела до прав человека или любых других китайских проблем (вымышленных или очень реальных). И я не отрицаю, что в Китае, как, кстати, и в любой другой стране, существуют реальные проблемы. Я говорю о том, что западная риторика о Китае - лицемерное дерьмо.



Кроме того, у Китая действительно есть реальные слабые стороны. Я перечислю только те немногие, о которых мне известно:



- В то время как китайские вооруженные силы добились огромного прогресса, этот прогресс, в основном, является технологическим. Российские офицеры, проходили подготовку вместе со своими китайскими коллегами, регулярно сообщают, что "культура" китайских сухопутных войск все еще значительно уступает, скажем, российским. Но я держу пари, что китайский солдат, защищающий свою собственную землю, превзойдет любого англо-империалистического солдата, сражающегося за "демократию" (ха!) за тысячи миль от дома. Опять же, как и в США, китайская культура на самом деле не является военной, и сильные стороны китайцев лежат в другом месте (торговля, эмиграция, бизнес и т. д.). Кроме того, вполне вероятно, что те проблемы, о которых сообщают российские военные советники о китайских сухопутных войсках, не относятся к "высокотехнологичным" областям - таким, как аэрокосмическая сфера, акустика и т. д. Наконец, даже если исторически китайцы не являются нацией, которая рождена воинами, вполне вероятно, что эта слабость гораздо более очевидна в вооруженных силах "общего назначения" и гораздо менее применима к специализированным и высокотехнологичным силам КНР (ВВС, ВМС, спецназ, электронная разведка и т. д.)



- Китайцы все еще испытывают трудности в некоторых ключевых областях военной техники, таких как авиационные двигатели, но они действительно быстро догоняют. С точки зрения англосов, это означает, что это ситуация "сейчас или никогда". Иначе Китай совершит то, что сделала Россия в период с 2000 по 2021 год. А они могут это сделать.



- Китай, как и Россия, является многонациональным и многоконфессиональным государством, поэтому англоязычные страны всегда пытаются использовать это разнообразие против народов Китая (они потерпели неудачу в России, но в Чечне они весьма приблизились к этому, и мы никогда не должны сбрасывать со счетов эту реальную способность англосов!).



- Китаем управляет Коммунистическая партия Китая, которая неизбежно навевает образы Nike-ГУЛАГов, коварных секретных агентов и всего остального, чем англосы любят себя пугать. То, что слово "коммунизм" в 2021 году имеет совершенно иное значение, чем в веке 20-м, является слишком сложным понятием для многих, чтобы даже задумываться об этом.



- Как знают многие из моих читателей, я не считаю, что Россия культурно является частью Европы, но географически она европейская, по крайней мере, к западу от Урала, и русские (в основном) "белые", что западным расистам в наши дни, похоже, очень нравится (очевидно, это не так сильно нравилось во времена нацистской Европы). Так что, старый дурной европейский расизм, сам по себе являющийся предлогом для империализма, еще хуже обстоят дела с этими "фанатиками Фу манчу"*. Синофобия имеет особенно долгую историю в Соединенных Штатах, кстати, гораздо более древнюю, чем русофобия.



- Китай, по крайней мере частично, окружен англо-колониальными компрадорскими элитами (Тайвань, Япония и т. д.) и странами, которые опасаются очень реального регионального влияния и мощи Китая (Филиппины, Индия и т. д.)



- У США есть несколько действительно идеальных "непотопляемых баз" в регионе (Япония, Гавайи, Австралия и т. д.), которые трудно нейтрализовать (но это также меняется, и быстро).



Опять же, это неполный список, и я уверен, что наши комментаторы могут расширить его или указать, что некоторые из моих предположений просто неверны.



Но давайте и об этом не будем слишком много думать.



Западные правящие элиты в панике, и они консолидируются в меньшую, но потенциально более жесткую "англосферу", лучшие (или "наименее плохие") позиции которой находятся в Тихом океане (как я всегда утверждал, большие многонациональные альянсы хороши как фиговые листки для оправдания империализма, но в военном отношении они неизбежно плохи, отстой). С их точки зрения, эта политика "составления фургонов в круг" (выражение прямо из времен геноцида, империализма) имеет смысл и действительно является жизнеспособным вариантом.



Я упомяну несколько хороших новостей, а затем позволю нашим комментаторам взять верх. Вот несколько хороших из них:



- Россия никогда не позволит Англосфере победить Китай в военном отношении. Проще говоря, она не может себе этого позволить. Я сделаю прогноз: китайские атомные подводные лодки в ближайшем будущем получат гораздо лучшие датчики и будут лучше интегрированы, они "разработают" лучшие технологии снижения шумов, более быстрые АПЛ с меньшими экипажами и превосходной автоматизацией. Что касается китайских самолетов, то они уже очень впечатляют, и Китай не испытывает такой же потребности, как Россия, в передовых стратегических бомбардировщиках большой дальности (где они все еще отстают больше всего) - вместо этого они могут использовать ракеты.



- Темпы прогресса КНР поистине удивительны, и, в отличие от России, китайская промышленная база огромна. Как только они "получат" "права" на технологию, они смогут производить ее в огромных количествах. Таким образом, даже если лучшая китайская подводная лодка все еще уступает или, в лучшем случае, более или менее соответствует оригинальному классу "Лос-Анджелес", то они могут производить их (и другие корабли или самолеты) в гораздо больших количествах, чем Англосфера.



- Китайская космическая программа, на мой, признаю, неинженерный взгляд, выглядит гораздо более многообещающей, чем пиар-дерьмо Безоса или Маска, которое удалось продать окончательно дезинформированному американскому налогоплательщику. Это очень важно, даже критически важно для современной войны.



- Китайские лидеры (наконец-то!) высказались! В прошлом это все были Путин и Россия; китайцы, в основном, держались в тени, но теперь они достаточно уверены в себе, чтобы называть вещи своими именами, и они очень успешно наносят ответный удар англоязычной пропаганде - открыто и прямо.



- Судя по всему, китайцы - гордые патриоты, которые никому не продадут свой недавно и очень болезненно приобретенный суверенитет (Молодцы! Вот бы все страны последовали этой модели!). Они также знают историю, в том числе то, как англосаксы вели с ними войну за продажу опиума (тогда не было никакого дерьма о правах человека, просто жестокая бандитская война). Они также могут взглянуть на современную Японию и увидеть, что истинное господство англосов может сделать с древней и благородной культурой.



И, вновь, я приглашаю вас всех пополнить приведенный выше список или развеять мои заблуждения!



Мой личный вывод таков: все крупные державы готовятся к крупной войне в Дальневосточной Азии и в Тихоокеанском регионе. С Божьей помощью и при мудром руководстве Путина и Си этого никогда не произойдет.



Но да, Китай, на мой взгляд, определенно находится под прицелом англосов.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США). Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



* Доктор Фу Манчу́ (Fu Manchu, в русском переводе иногда "Фу Ма́нчи") - литературный персонаж, созданный английским писателем Саксом Ромером. Фу Манчу является воплощением зла, криминальным гением, вроде профессора Мориарти или Фантомаса. Его образ используется в кино, телевидении, радио, комиксах уже более чем 90 лет. Сакс Ромер написал 13 повестей про Фу Манчу, существуют продолжения других авторов. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634047140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- А. Мамин обсудил с главой СИБУР Д. Коновым реализацию совместных проектов в нефтегазохимии

- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики

- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №694

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2021 года №709

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713

- В 2020 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 116 126 тенге

- КУСА или не КУСА? Как работать с проблемными активами

- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова

