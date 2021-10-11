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    Таджикистан   | 
Статский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.СеменоваСтатский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.Семенова
18:00 12.10.2021

Найти "Шейха Туркестана"

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Историк Гафур Шерматов нашел утерянную могилу основателя исторической науки в Таджикистане Александра Семенова, этот материал посвящен этому удивительному человеку.

12 октября исполняется 148 лет со дня рождения выдающегося русского и советского востоковеда, дипломата, заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, первого директора Института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана, академика Александра Александровича Семенова.

Пролог

Весной 2012 года ко мне обратился доктор исторических наук, профессор Виктор Дубовицкий с просьбой попытаться найти могилу академика Семенова, считавшуюся утерянной.

По его словам, многие узбекские коллеги - историки считали, что Александр Семенов умер в Ташкенте и захоронен там, но розыски его могилы в Ташкенте не увенчались успехом.

Поиски в Душанбе на православном кладбище проходили летом и осенью, сложно и нелегко, большая территория, жара, могилы и проходы, заросшие дикорастущей растительностью, и все же удача улыбнулась мне. В октябре 2012 года я нашел захоронение академика и его супруги.

Сотрудник Института истории, Академии наук Республики Таджикистан, доктор исторических наук, профессор Виктор Дубовицкий и Валерий Германов, кандидат исторических наук, сотрудник Института истории, Академии наук Республики Узбекистан исследователь научного наследия академика А. А. Семенова, у его могилы на душанбинском городском кладбище.

Чуть позже захоронение известного ученого было приведено в порядок членами добровольческой группы Память – 201. В октябре 2020 года пантеон – захоронение академика Семенова и его супруги на душанбинском православном кладбище было капитально отремонтировано благодаря помощи Посольства Российской Федерации в Таджикистане.

"Надеюсь, что ученые учреждения Узбекистана и Таджикистана достойно увековечат память А.А. Семенова – "Шейха Туркестана"…", - Владимир Минорский - русский востоковед и дипломат, исследователь истории, исторической географии, литературы и культуры Персии и Закавказья. Профессор Лондонского университета.

Статский советник, профессор, генерал и губернатор

…Осенью 1897 года состоялось очередное заседание краеведов Лазаревского института восточных языков в Москве. Слово было предоставлено студенту, окончившему второй курс института Александру Семенову. Традиционные азиатские базары, тайны дервишских орденов, мечети с высокими минаретами, памятники Самарканда и Бухары, высокие горы Кухистана – его доклад вызвал неподдельный интерес присутствующих. Он говорил об особенностях жизни, истории и культуры таджиков, подчеркнул не изученность Восточной Бухары.

На перспективного молодого ученого обратил внимание русский этнограф, археолог, путешественник граф Алексей Алексеевич Бобринский. И пригласил его в экспедицию по Восточной Бухаре и Памиру. За годы экспедиций путешественники прошли через Зеравшанский район, могучие хребты Каратегина, Дарваза и Памира, побывали в Гиссаре, Каратегине, Кулябе.

Выпускник Лазаревского института восточных языков А. Семенов

Результатом участия Александра Семенова в экспедиции стала опубликованная в Москве в 1903 году книга "Материалы для изучения наречий горных таджиков в Центральной Азии", за которую Семенов получил золотую медаль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

И это первое знакомство с территорией нынешнего Таджикистана и его древним народом еще больше укрепило решение посвятить свою жизнь интересному краю.

С 1900 года начинается служебная деятельность Семенова в аппарате Туркестанского генерал-губернаторства. Занимая различные должности, он не прерывает научных занятий. Здесь же он получил блестящее знание таджикского, узбекского, арабского и турецкого языков.

Связанные с выполнением служебных обязанностей многочисленные поездки по Средней Азии, а также работа над множеством восточных рукописей расширили научный кругозор Семенова и дали ему возможность собрать и опубликовать интересные материалы преимущественно по истории и истории культуры таджиков, нередко до того совершенно неизвестные.

Тогда же Александр Семенов перевел с таджикского языка сказание об основании Бухары.

Летом 1906 года он был переведен из Ашхабада в Ташкент в канцелярию Туркестанского генерал-губернаторства. 26 июня 1906 года его ввели в состав Наблюдательного комитета за ведением дел Туркестанской публичной библиотеки и музея.

Академик Семенов

В июне 1911 года Семенов стал заниматься в качестве чиновника дипломатической работой. В период Первой Мировой войны он был назначен вице-губернатором Самаркандской области. Он проработал в Главном управлении Туркестанского края и по ведомству Министерства иностранных дел до 1917 года.

Александр Семенов дослужился до чина статского советника, то есть генерала, и был награжден многими орденами Российской империи и Бухарского эмирата.

Октябрьскую революцию Александр Александрович встретил сочувственно, хотя одобрения советской власти публично он никогда не высказывал. 25 апреля 1918 года он был командирован Совнаркомом Туркестанской АССР в Москву и Петроград для решения вопросов, связанных с открытием в Ташкенте университета. При этом Александр Александрович смог добиться встречи с главой Советского государства Владимиром Ильичом Лениным и тот отправил его в Ташкент создавать университет и в придачу знаменитый поезд с учеными.

С 1921 года Семенов стал профессором на Восточном факультете Среднеазиатского университета в Ташкенте. Как человек он был дальновидный и бескомпромиссный. На рубеже сложных 40-х годов ученый-историк отстаивал идеи, за которые вполне мог угодить в ГУЛАГ. "Запомнилось, - пишет узбекский советский искусствовед, профессор Лазарь Ремпель, - как в одной из своих работ Семенов назвал иранскую культуру арийской.

Последовала суровая и далеко не во всем справедливая критика, в которой доказывалось, что А.А. Семенов стоит на чуждых позициях. Пышнотелый, грузный, с колючими стрелками закрученных в разные стороны усов, Александр Александрович сидел на поскрипывающем под ним стуле в окружении соболезнующих ему нейтралов и, как бы рассуждая сам с собой, сказал: "Ну что ж удивительного в том, что я плохой марксист, было бы удивительно, если бы выяснилось обратное - что бывший губернатор Туркестана стал хорошим марксистом".

Работа в Душанбе

В начале 50-х годов Семенов переезжает из Ташкента в Душанбе, где 1951 г. на базе Таджикского филиала АН СССР была учреждена Академия наук Таджикской ССР.

Семенов был избран действительным членом вновь образованной академии. Понимая его заслуги в становлении развитии исторической науки в Таджикистане, руководство Республики и Президиум АН Таджикской ССР, просили ученого взять на себя задачу возглавить Институт истории, археологии и этнографии.

Возглавив Институт истории, Александр Александрович свои административные обязанности совмещает с большой научной и педагогической работой.

Пожалуй, даже сегодня, через много лет после его кончины, трудно найти человека, который знал бы историю Таджикистана лучше Александра Семенова. Полвека кропотливой работы с древними рукописями, глубокое знакомство с историей страны и народа, изучение таджикского и узбекского языков сделали Александра Александровича Семенова выдающимся ученым-востоковедом.

Душанбе 1957 год, Академия Наук Таджикской ССР – группа академиков, первый слева академик А. Семенов.
Фото Н. Софьина

В огромном списке научных трудов профессора Семенова можно встретить работы по истории, археологии, литературоведению, переводы памятников художественной и научной литературы прошлых веков, описание рукописей и т.п.

Одной из заслуг Семенова являлась его работа по воспитанию научных кадров республики. Сколько времени он потратил для организации защиты диссертаций аспирантами – таджиками в Ташкенте, Москве и Ленинграде. Чтобы выявить способных и тяготеющих к науке молодых студентов, ученый преподавал в Таджикском государственном университете и Душанбинском государственном педагогическом институте. Он вел историю Средней Азии XVI - середины XIX вв.

Такой же, но значительно расширенный и углубленный курс читался им для аспирантов. Кроме того, у студентов-старшекурсников и аспирантов он вел курс источниковедения по истории Средней Азии, а у студентов-археологов - курсы арабской палеографии, средневековой среднеазиатской метрологии и курс "Хронология Востока".

Академик Семенов со своими учениками А. Мухтаровым и Н. Нурджановым

Многочисленные экспедиции института, возглавляемого Семеновым, - историков, этнографов, археологов ежегодно выезжали в различные уголки республики, собирая богатейший материал, освещающий развитие Таджикистана много веков назад, давая представление о высокой материальной культуре таджикского народа.

Александр Семенов получил огромное признание в научном мире. Многочисленные публикации по важным проблемам средневековой истории Средней Азии: "К вопросу о происхождении Саманидов", "Абу-Али ибн-Сина", "Описание персидских, таджикских рукописей", переводы "Муким – ханской истории", "Истории Убайдуллы – хана" 18-века и другие не менее значимые исследования ставят Семенова в первый ряд ученых – исследователей таджикской истории.

В настоящее время опубликовано двести сорок трудов этого замечательного ученого, а свыше ста, хранящихся в личном архиве – ждут своих исследователей и публикаторов!

Фото Г. Шерматова
Дом №4 на улице Истравшан, где когда-то проживал академик. После его смерти там находилась квартира – музей ученого. В настоящее время дом снесен.

Увы, в наши времена называют улицы в честь других людей, от которых, подчас, не осталось никаких добрых следов. А такие, как Александр Семенов, открывший миру и сберегший для потомков бесценные сокровища культуры таджикского и узбекского народов, уходят за горизонт забвения…

Источник - Азия-Плюс
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