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Израиль отказался разменивать Голаны, - Г.Петров
18:14 12.10.2021

Перед переговорами с США еврейское государство обозначило цену нормализации отношений с арабами
Геннадий Петров

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о том, что его страна никогда не отдаст Голанские высоты, даже если отношения Запада с Башаром Асадом и его режимом изменятся. Заявление предваряет переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из Израиля и ОАЭ, посвященные продолжению процесса нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами. Беннет сигнализирует, что, как бы ни хотелось его стране наладить отношения с соседями, Америке стоит помнить, что есть уступки, на которые израильтяне никогда не пойдут.
Свое заявление израильский премьер-министр сделал на конференции, посвященной будущему Голан и организованной газетой "Макор ришон" – изданием, популярным среди израильских правых. Беннет отметил, что вопрос о принадлежности этой территории, контроль над которой Сирия потеряла по итогам войны 1967 года, решен окончательно и дискуссии по данному поводу неуместны.

"Голанские высоты – израильские. Точка", – сказал премьер-министр. Он особо обратил внимание на то, что Израиль не собирается менять свою позицию в зависимости от того, как сложатся отношения Запада с сирийскими властями.

По словам Беннета, его правительство ставит своей целью сильнее экономически интегрировать Голаны в состав еврейского государства. "Через шесть недель мы проведем здесь, на Голанских высотах, заседание правительства, в ходе которого утвердим национальную программу по развитию Голанских высот. В рамках этой программы будет утвержден проект строительства двух населенных пунктов, предоставлены льготы при создании рабочих мест и вложении инвестиций в эти районы", – заявил израильский премьер-министр.

Показателен этот срок – шесть недель. Дело в том, что этой осенью ожидается важное событие: официальная нормализация отношений между Суданом и Израилем. Соответствующая процедура пройдет в Вашингтоне в Белом доме. Предположительная дата ее проведения – конец октября. Именно эта тема будет обсуждаться на предстоящих на днях трехсторонних переговорах, которые проведут Блинкен с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, а также главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Они приурочены к годовщине заключения "Авраамовых соглашений" – договоренностей о нормализации отношений Израиля и ОАЭ. За ним последовали в целом аналогичные договоренности еврейского государства с Бахрейном и Марокко. "Авраамовы соглашения" и их последствия Дональд Трамп позиционировал как чуть ли не самое крупное внешнеполитическое достижение своего президентства. Кстати, именно при его правлении в 2019 году была подписана декларация о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

После смены президента США представители администрации Джозефа Байдена неоднократно заявляли, что курс, направленный на сближение Израиля с арабскими соседями, продолжится. А вот насчет Голан позиция Госдепа при новом президенте оказалась куда более двусмысленной. Памятно февральское заявление Блинкена. В нем он, заявив, что декларацию 2019 года новый президент пересматривать не будет, вместе с тем обмолвился, что к рассмотрению вопроса о принадлежности Голан можно вернуться в случае "если ситуация в Сирии изменится". Таким образом госсекретарь продемонстрировал, что команда Байдена, в отличие от команды Трампа, хочет сохранить свободу действий в отношениях с арабскими странами и не стремится признавать израильскими все территории, которые отошли к еврейскому государству после войны 1967 года.

Заявление Беннета ставит под вопрос израильско-суданскую мирную договоренность, с которой администрация Байдена связывает много надежд. Она стала бы зримым доказательством того, что не только Трампу под силу наладить отношения между арабами и евреями. Это была бы крупная победа Байдена, что для него особенно важно. Ведь его внешняя политика пока не может быть названа успешной. Конечно, суданско-израильская договоренность не могла бы компенсировать в глазах американского общественного мнения неудачу в Афганистане. Тем не менее Байден добился бы успеха там, где не до конца преуспел Трамп. Его администрация убедила Судан дать письменное обязательство заключить с Израилем мирный договор. Ценой согласия официального Хартума стало исключение страны из числа стран – спонсоров терроризма. Однако при правлении Трампа какой-либо документ о нормализации суданско-израильских отношений так и не был подписан. Между тем Судан не отходит от своей прежней позиции: Голанские высоты для него – неотъемлемая часть территории Сирии.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Людмила Самарская в беседе с "НГ" предположила, что заявление Беннета на перспективах суданско-израильских отношений все же не скажется. "Сложно ожидать от любого израильского политика, особенно правого, каковым является Беннет, заявлений о том, что возможны какие-то обсуждения вопроса о принадлежности Голан. Арабские страны, идущие на нормализацию отношений с Израилем, понимают, что политика еврейского государства такова и она не изменится", – считает эксперт.

11.10.21

Источник - ng.ru
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