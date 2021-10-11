Умер известный казахстанский журналист Рашид Гарипов

18:21 12.10.2021

12 октября скончался казахстанский журналист Рашид Гарипов, сообщает zakon.kz.



Печальную весть сообщили его коллеги.



Рашид Гарипов родился 16 мая 1958 года в городе Октябрьский Башкирской ССР.



Казахстанской журналистике он отдал 34 года.



В разные годы работал в газетах "Вечерний Алматы", "Экспресс К", "Страна и мир", "Караван", "Известия Казахстана", "Казахстанская правда" и на телеканале "КТК".



С июля 2012 года по сентябрь 2021 года трудился в газете "Время" в должности шеф-редактора еженедельного выпуска.



В 2011 году был награжден медалью "Ерен Еңбегі Ушін".