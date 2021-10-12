Понять и простить. Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры Казэнергетики просят их оправдать

18:57 12.10.2021

12 октября 2021,

В Байконырском районном суде Нур-Султана продолжаются прения по делу о хищениях во время очистки озера Карасу, которое находится на территории резиденции Первого Президента Казахстана. На скамье подсудимых восемь человек, двое из них - экс-вице-министры энергетики Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев. Их обвиняют в хищении бюджетных денег, которые были выделены на очистку озера от ила. На прениях выступили адвокаты и рассказали, почему бывших высокопоставленных чиновников нужно оправдать, передает корреспондент zakon.kz.



Гани Садибекова обвиняют в "Присвоении или растрате вверенного чужого имущества" во время очистки и санации озера Карасу. Прокуроры утверждают, что работы на озере не выполнялись, а выделенные деньги подсудимые клали себе в карман. Обвинение считает, что в результате их незаконных действий за период с 2014 по 2017 годы государству причинен ущерб на сумму 2,6 млрд тенге.



Защита бывшего вице-министра энергетики отрицает вину Гани Садибекова. Она просит его оправдать.



По словам адвоката Талгата Несипбаева, версия о том, что Садибеков был в сговоре с остальными подсудимыми для того, чтобы воровать бюджетные деньги, не может быть верной. Садибеков до начала расследования даже не знал пятерых подсудимых, с ними он познакомился на первом заседании.



В качестве доказательств сговора прокуроры привели прослушанные разговоры подсудимых. Но они, по словам защиты, не позволяют делать вывод о сговоре.



Прокуроры сами интерпретируют разговоры под криминальную окраску, сами себя убеждают в том, что они правы. Они позиционируют себя экспертами в сфере филологии, экспертами в том, что определяют принадлежность голосов, при том, что такой экспертизы не проводилось, - сказал Несипбаев.

Обвинения в хищении – это тоже фантазии прокуроров, уверена защита. Фактов совершения хищений нет, следствием этот факт не установлен и не доказан.



Обвинение в подписании фиктивных актов выполненных работ тоже несостоятелен. Перед тем, как подписывать акты экс-вице-министр тщательно проверял, как выполняются работы на озере Карасу: по согласованию с руководителем департамента управления отходами Минэнерго Жаном Нурбековым проводились батиметрические исследования (изучение рельефа подводной части озер, рек и т.д.), установлен технадзор, к тому же Нурбеков сам ездил на озеро в командировку, чтобы собственными глазами видеть, как подрядчик выполняет работу, за которую платят из бюджета страны.



Только после того, как Садибеков убеждался в том, что работы проводятся качественно, он подписывал акты выполненных работ.



Прошу признать Садибекова невиновным и оправдать в связи с отсутствием события преступления в его действиях. Прошу суд принять меры по реабилитации Садибекова, - сказал адвокат.

Сам Гани Садибеков сказал, что уголовное дело разделило его жизнь на до и после. Когда его задержали по подозрению в хищении, он думал, что это недоразумение. На первом же допросе Садибеков сказал, что ничего противозаконного не делал, вину не признал.



Бывший вице-министр рассказал, что озеро Карасу находится на территории резиденции Елбасы Нурсултана Назарбаева. И проект по очистке озер и уникальных курортных зон, направленный на сохранение природных богатств Казахстана, был разработан и принят на основании его поручения. Руководство Минэнерго хорошо понимало степень ответственности за качественную очистку озера, которое находилось в катастрофическом положении.



Я хочу с уверенностью сказать, что суд даст правовую оценку этому абсурдному обвинению. (…) В суде установлено, что озеро очищено ровно в той степени, в какой работы были оплачены. Надеюсь, суд оправдает меня по обвинению в том преступлении, которое я не совершал, - сказал Гани Садибеков.

Ранее прокуратура запросила для него 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Другой экс-вице-министр Бакытжан Джаксалиев, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах подрядчика в 2015 году, сказал, что тоже не признает вину.



Джаксалиев рассказал, что в Министерстве энергетики он считался ценным сотрудником.



За период работы в министерстве зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как ответственный, целеустремленный руководитель, которого отличает взвешенность в принятии решений. Соблюдал законодательство РК и требования этических норм государственного служащего, - сказал он.

Джаксалиев отметил, что в его обязанности не входило курирование проекта по очистке озера, он отвечал за сферы электроэнергетики, угольную промышленность и атомную энергетику.



Особо хочу подчеркнуть, что в перечне моих обязанностей отсутствует проект по очистке озера Карасу, потому что я не курировал этот проект, - заявил подсудимый.

Экс-вице-министр утверждает, что не встречался с подрядчиком, не поручал оплатить работы по очистке озера, не просил дать ему краткую информацию о том, как проводятся работы, чтобы уточнить бюджет, не поручал писать служебную записку министру о том, как проводятся работы и т.д.



По словам Джаксалиева, он подписывал акты выполненных работ на законных основаниях. При их подписании руководствовался поручением главы ведомства и первого вице-министра.



Джаксалиев подчеркнул, что акты выполненных работ – это "не документ оплаты". На основании актов деньги не перечисляются. Документы были им подписаны на законных основаниях: на озере проводились батиметрические исследования, установлен технадзор. К тому же работы проверялись Счетным комитетом. Нарушений комитет не выявил. А доказательствами выполнения работ является вывезенный со дна озера ил, который сейчас находится на полигоне.



Прошу признать собранные по делу доказательства обвинения недопустимыми. Прошу суд по статье 189 часть 4, пункт 2, УК РК оправдать в связи с отсутствием события и состава преступления, в том числе отсутствие какого-либо умысла, - сказал бывший вице-министр энергетики на прениях.

Напомним, прокуратура запросила для Джаксалиева восемь лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Также обвинение попросило суд конфисковать его имущество, пожизненно лишить права занимать должности на госслужбе и лишить ордена "Курмет".



В 2018 году стало известно о том, что два бывших вице-министра энергетики проходят подозреваемыми по делу о хищении денег, которые были выделены на очистку озера Карасу. Обоих чиновников обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. В 2020 году дело вернули прокурору для устранения нарушений. Слушания были продолжены в июне этого года.