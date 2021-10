Нуланд заставила Путина пойти на встречу с Зеленским?

20:52 12.10.2021

Почему Москва неожиданно согласилась на встречу в "нормандском формате"



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Всеволод Шимов

Станислав Бышок



Главы Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в ближайшие недели, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.



Ранее о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, сообщили в Москве. В заявлении на сайте Кремля сказано, что в ходе переговоров была "обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта". В частности, президент России "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих „нормандских" саммитах, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года".



"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", - говорится в документе. Кроме того, стороны продолжат "изучать предпосылки к возможной организации, в случае необходимости, и "нормандского" саммита.



Судя по всему, быстро изучили.



"Эти два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.



"Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной", - также сказано в заявлении.



Как они так быстро договорились? И как понимать резкую смену позиции Москвы? Ведь в Кремле в последнее время только и говорили, что о нецелесообразности встречи или даже разговора с украинским президентом до тех пор, пока Киев не выполнит обязательств, взятых в ходе последнего саммита.



Как раз в день, когда состоялись трехсторонние переговоры, вышла статья председателя "Единая Россия" Дмитрия Медведева, в которой тот заявил: Владимир Зеленский, боясь получить очередной "майдан", вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны, подытожил Медведев.



И вдруг Москва соглашается на встречу? Что произошло?



- В Москве господствует мнение, которое содержится и в статье Медведева, что Украина не является независимой в своей политике страной и получает "ценные указания" из Вашингтона, - отмечает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Вместе с тем Кремль не высказывал оптимизма относительно идеи Киева расширить "нормандский формат" за счет привлечения пятого участника - США. Выйти из этого положения оказалось возможно благодаря фактическому подключению американского внешнеполитического ведомства в лице, в частности, Виктории Нуланд к переговорам без формализации этого участия. Все остаются при своих, но при этом все довольны.



"СП": - Визит Нуланд как-то повлиял на смену позиции Москвы?



- В английском есть такая поговорка: better the devil you know than the devil you don’t. Прямого аналога в русском нет, но речь о том, что старый и известный противник всяко лучше нового и неизвестного. В Москве Нуланд считают одним из поджигателей второго украинского "майдана" и в целом антироссийским ястребом. Вместе с тем она же воспринимается в Вашингтоне как специалист по Украине, который на переговорах с русскими, которых она тоже хорошо знает, не уступит ни пяди американских интересов, каковы бы они ни были.



"СП": - Какой смысл вообще в этой встрече, если та же Меркель уходит, да и у Макрона выборы в следующем году?



- Ни Германия, ни Франция в донбасском конфликте не участвуют и не будут участвовать, кто бы ни пришел к власти в Берлине и Париже. Политика обеих стран при этом достаточно предсказуема и вряд ли серьезно изменится при смене канцлера и президента. А те договоренности, которые подписывают Меркель или Макрон, они подписывают не в личном качестве, но как представители своих стран. В этом смысле никогда не рано и никогда не поздно встречаться в "нормандском" или любом другом формате.



"СП": - А от Украины стоит ожидать чего-то нового?



- На Украине сегодня нет значимой политической силы, которая бы выступала за проведение требуемой минскими соглашениями конституционной реформы, с утверждением широкой автономии для Донбасса. Все стороны конфликта, кажется, свыклись с тем, что проблема носит затяжной, долговременный характер и что каких-то прорывов, будь то дипломатические или военные, ожидать не приходится.



- Речь идет о встрече на министерском уровне, так что встречи Путина с Зеленским не будет, - уверен политолог Всеволод Шимов.



- Думаю, речь идет об обычной "сверке часов", не более того, хотя особого смысла в этом действительно нет. Тем не менее, учитывая, что переговоры по Украине давно зашли в тупик, и никакой альтернативы "нормандскому формату" по-прежнему нет, все продолжают делать вид, что он по-прежнему что-то решает.



"СП": - Меркель уходит уже точно, у Макрона выборы в следующем году. Риски говорить с "хромыми утками"?



- Независимо от того, кто окажется у руля Германии или Франции, они остаются участниками нормандского формата, поэтому консультации продолжаются, независимо от перестановок в правительствах.



"СП": - Потенциальные сменщики Меркель и Макрона внесут, по-вашему, что-то новое?



- Если в Германии к власти придет правящая коалиция с участием "зеленых", и они получат пост министра иностранных дел, следует ожидать более жесткого и агрессивного курса со стороны Германии в отношении России. Нельзя исключать, что при таком раскладе весь "нормандский формат" прекратит свое существование.



Что касается Франции, то выборы президента там вряд ли принесут какие-то принципиальные изменения. Весьма вероятно, что Макрон останется на второй срок. А если даже и нет, французские элиты в целом настроены достаточно благожелательно к России и вовлечены в восточноевропейские и украинские дела в гораздо меньшей степени, чем Германия. Франция здесь играет роль скорее "свадебного генерала", от ее позиции мало что зависит.



"СП": - А чего ожидать от Украины? Кто-то верит, что позиция Киева изменится, и не будет всего того же самого? В окружении Зеленского постоянно говорят о невозможности выполнения минских соглашений. При этом все стороны в ходе переговоров постоянно подчеркивают их безальтернативность. Сколько можно уже этот цирк поддерживать?



- Смысл у этого цирка все же есть - он стабилизирует и замораживает ситуацию, не позволяя вернуться к конфронтационному сценарию. Пока это всех устраивает - и Украину, и Запад, и Россию. Какого-либо выхода из нынешнего тупика не видно, а идти на обострение никто не хочет. Как долго продлится такая ситуация, сказать сложно. Весьма вероятно, еще не один год. Поэтому стороны будут продолжать имитировать переговоры - сколь бесконечные, столь же и бесплодные.



"СП": - Накануне в Москву приехала Нуланд. По-вашему, ее визит на что-либо повлиял? Может, вообще стоит уже начать договариваться напрямую с США, исключив из переговоров их марионетку Украину и Германию с Францией, которые уже мало на что влияют?



- США никогда не пойдут на такого рода переговоры - по крайней мере, публично. Ведь Запад поддерживает иллюзию, что Украина - суверенное государство, которое страдает от российской агрессии. Поэтому утверждения, что киевский режим - американская марионетка, в Вашингтоне всегда будут с негодованием отвергать. Другое дело, что в непубличном формате такие переговоры вполне возможны и, нельзя исключать, что они уже идут. А "легализовывать" их результаты, весьма вероятно, будут через тот же "нормандский формат".