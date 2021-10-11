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Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
00:10 13.10.2021

Шеф российской дипломатии предостерег западные страны от вмешательства в дела региона

Екатерина Постникова

Россия видит попытки расшатать геополитическую ситуацию в Азии: как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в регионе, "свою лепту [в это] вносят узкоформатные структуры эксклюзивного состава, военные блоки, работающие в логике холодной войны и политики сдерживания". Особый акцент министр сделал на ситуации вокруг Афганистана - по его оценке, вместо того чтобы взять ответственность за нынешний хаос в стране, Запад пытается переложить урегулирование на соседей республики. При этом США хотят сохранить в Центральной Азии свое военное присутствие, что для Москвы неприемлемо.

Место для разговора

12 октября в Нур-Султане прошла шестая встреча министров иностранных дел стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Этот форум существует почти 30 лет (он был создан в 1992 году с подачи Казахстана). Встречи глав МИДов проходят с 1999-го - их проводят примерно каждые четыре года (как и саммиты Совещания).

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Этот форум - диалоговая площадка, на которой участники обсуждают сотрудничество по экономическим, военно-политическим, гуманитарным и экологическим вопросам. В организацию входят 27 стран - от Азербайджана до Шри-Ланки, включая Россию; 14 стран и организаций (от Белоруссии и ООН до Японии и Лиги арабских государств) работают при ней как наблюдатели. Как сказал в своем выступлении Сергей Лавров, у Совещания есть экспертный и практический ресурсы в различных сферах, "в контексте упрочения панъевразийской многосторонности" он может быть очень востребован.

Для России СВМДА - хорошая платформа для продвижения инициатив: именно с подачи Москвы на нынешнем заседании было запущено направление информационной безопасности, новая для форума сфера. По оценке главы российского МИДа, организация вполне может "внести вклад в работу ООН" при согласовании инструментов интернет-защиты и предотвращения киберпреступлений.

И хотя СВМДА многое под силу, ситуация в самой Азии "проще не становится", считают в Москве. По словам Сергея Лаврова, Россия наблюдает попытки "разогреть здесь обстановку, расшатав существующие механизмы". "Разогрев" региона шеф российской дипломатии связал с тем, что произошло минувшим летом в Афганистане, после того как оттуда решили выйти США. С приходом к власти "Талибана" (запрещен в РФ) соседи республики столкнулись с угрозой неконтролируемой миграции, а в мире зазвучали опасения, что при талибах Афганистан вновь станет форпостом террористов.

Примерно с августа 2021 года, когда стало понятно, что талибы захватывают страну и останавливать вывод американских войск уже бессмысленно, западные государства - США и члены Евросоюза - начали предлагать варианты того, как справиться с потенциальным миграционным кризисом. Речь пошла, в частности, о том, чтобы разместить беженцев в государствах Центральной Азии (в СМИ появилась информация о том, что европейские страны предложили за эту услугу деньги Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану). В своем выступлении на СВМДА Сергей Лавров подчеркнул: вместо того чтобы взять ответственность "за последствия своих двадцатилетних экспериментов" в Афганистане, НАТО предлагает решать региональные проблемы "прежде всего соседям" этой страны.

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"Можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев", - сказал шеф российской дипломатии.

Кроме того что Москва считает такой подход безответственным, самих мигрантов вблизи от своих границ она расценивает как угрозу национальной безопасности, пояснил источник "Известий" в российских дипломатических кругах.

Главный вопрос - Афганистан

Помимо ситуации с беженцами, перед международным сообществом стоит еще один ключевой вопрос: что делать с террористами, которые намерены бороться с талибами за влияние в Афганистане и вновь превратить республику в свой главный оплот? По данным СМИ, хоть США и покинули страну, окончательно уходить из региона они не намерены - напротив, Штаты хотят разместить своих военных в соседних с Афганистаном странах.

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В Москве высказались категорически против. Как пояснил в конце августа Сергей Лавров, чтобы наносить удары по Афганистану, Вашингтон намерен разместить в соседних с республикой государствах свою инфраструктуру, вооружения и военнослужащих. У главенствующей же в этом регионе Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) существуют свои правила, и одно из них предполагает, что для размещения у одного из союзников иностранных войск необходимо согласие всех.

По данным СМИ, в качестве альтернативы Москва предложила Вашингтону свои военные базы в регионе - в частности, в Киргизии и Таджикистане. Как сообщила газета The Wall Street Journal, 22 сентября в Хельсинки этот вопрос обсудили главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Марк Милли.

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. […> Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное - чтобы данные ими обещания выполнялись", - подчеркнул в своем выступлении Сергей Лавров.

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Сейчас талибское правительство активно работает над тем, чтобы добиться международного признания. С этой целью недавно в Катаре прошли очередные консультации с США (подписав в феврале 2020 года Дохийские соглашения, талибы и Вашингтон договорились, что в течение 14 месяцев американцы выведут свои войска из Афганистана).

Россия также рассчитывает продолжить консультации с новыми афганскими властями в привычном "московском формате" (создан в 2017 году, в переговорах участвуют РФ, Афганистан, Индия, Иран, Китай и Пакистан). Следующая такая встреча запланирована на 20 октября. Правда, пока неясно, приедут ли на нее талибы. "Если этого не случится, то ничего страшного, поговорим и без них", - сказал собеседник "Известий" в российской делегации. И добавил: "Ситуация в Афганистане сейчас подвешенная, все ждут, когда и как талибы начнут выполнять свои обещания".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634073000
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