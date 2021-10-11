О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20

00:54 13.10.2021

И какая мотивация стоит за готовностью помочь жителям республики материально



Наталия Портякова



На экстренном саммите G20 по Афганистану, созванном 12 октября председательствующей в этом объединении Италией, Брюссель заявил о выделении на нужды народа республики еще €700 млн вдобавок к €300 млн, обещанным ранее. До этого возобновить гуманитарную помощь афганцам, оказавшимся перед угрозой массового голода, пообещали и американцы. Готовится оказать гуманитарное содействие стране и Россия, сообщил на этой неделе спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. При этом большинство понимает: гарантировать, что помощь дойдет до самых нуждающихся афганцев, нельзя. Но в неоказании ее есть куда более серьезные риски.



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До недавних пор около 80% всех госрасходов в Афганистане обеспечивались деньгами международных организаций. Но после прихода к власти движения "Талибан" (запрещен в РФ) финансовая поддержка Кабулу была приостановлена. А США, в банках которых находилось более $7 млрд активов Центрального банка Афганистана, заморозили все счета, чтобы деньги не достались талибам.



Но они перестали быть доступны и рядовым афганцам, враз лишившимся зарплат. Новые власти ограничили еженедельное снятие денег с банковских счетов суммой в $200, при этом афганская валюта резко упала в цене. Газ по всей стране всего за месяц подорожал на 60%. Резко подскочили и цены на продовольствие: стоимость муки, к примеру, выросла на 40%. В результате привычной картиной любого афганского города стали стихийно образованные барахолки, на которых жители пытаются продать свой скромный домашний скарб (а иногда и собственных детей), чтобы выручить деньги на еду.



Еще в апреле этого года, согласно данным правительства республики, каждый третий афганец испытывал острую нехватку продовольствия. В последние месяцы число таких людей резко возросло - как и из-за воздействия засухи, затронувшей 25 из 34 провинций, так и из-за конфликтов, краха правительства, замораживания финансовых средств и резкого роста цен, сообщил "Известиям" заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Афганистане Фабрицио Чезаретти.



- В сентябре–декабре ФАО намерена оказать помощь в общей сложности 3,24 млн человек как пропитанием, так и деньгами. Но программа по-прежнему недофинансирована, и $21 млн необходим для оказания помощи этим людям, чтобы избежать дальнейшего ухудшения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране, в частности в сельских районах, где проживают 7 из 10 афганцев, - отметил собеседник "Известий".



Между тем, по прогнозу Всемирной продовольственной программы, если не предпринять никаких действий, то уже к началу 2022 года Афганистан столкнется с почти "повсеместной нищетой" с уровнем бедности в 97–98%.



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"Речь идет о гуманитарной катастрофе, страна не имеет никакой внешней поддержки. Нужно, чтобы богатейшие страны делали что-то", - признал очевидное в конце сентября премьер Италии Марио Драги, созывая экстренный саммит "двадцатки" по Афганистану.



По итогам встречи 12 октября, самыми щедрыми в "плане что-то сделать" оказались европейцы. Евросоюз сообщил о намерении выделить на нужды афганского народа еще €700 млн вдобавок к €300 млн, обещанных ранее. Впрочем, участники встречи тут же оговорили, что эти деньги будут переданы строго в руки международных организаций.



США, в свою очередь, сообщили о возобновлении гуманитарной помощи афганцам - хоть и без указания конкретных объемов - еще в минувшие выходные по итогам двухдневных переговоров с талибами в Катаре. Появились даже слухи, что якобы Вашингтон выразил готовность взять на себя и расходы по выплатам зарплат госслужащим Афганистана на ближайшие полгода. Но официальных подтверждений этого не последовало.



- Денег талибам не дадут. "Талибан" - до сих пор террористическая организация, и любые деньги им можно интерпретировать как финансирование терроризма. Афганские деньги на американских счетах тоже не разморозят, чтобы не потерять рычаг давления на талибов. Но американцам нужно сохранить реноме - это важно для международной репутации, и поэтому вместо денег предложена гумпомощь, - заметил в беседе с "Известиями" руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



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По словам эксперта, сейчас в Афганистане два главных кризиса, напрямую касающихся обычных граждан: реальная угроза голода и крах системы здравоохранения. И все международные гуманитарные усилия будут направлены на решение этих проблем.



Некоторые страны, к слову, без всяких саммитов стали помогать Кабулу поставками медикаментов, одеждой и продовольствия (в частности, так поступили Иран, Пакистан, Узбекистан, Катар и Иран). Но и на этом пути не все оказалось гладко: согласно свидетельствам в соцсетях, переданная китайцами в сентябре помощь, предназначенная для страдающих афганских семей, была в первую очередь распределена между боевиками "Талибана". Схожие обвинения звучали и из Ирана, отправившего афганцам уже четыре партии.



- Нет никаких гарантий, что гумпомощь талибы не раздадут своим или не продадут в Пакистан, чтобы выручить деньги. То есть проблема контроля за распределением этой помощи существует. Но сегодня никто не выработал универсальной формулы, и поэтому мир продолжает экспериментировать на ходу, - пояснил Андрей Серенко то, почему даже при таких подводных камнях все продолжат помогать афганцам материально.



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Москва также поддержит жителей республики. Как сказал на днях спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, принципиальное решение об оказании Россией гумпомощи стране принято, детали поставок прорабатываются. Но объявлено об этом будет, очевидно, по итогам встречи "московского формата" по Афганистану, которая пройдет 20 октября.



Вместе с тем в России неоднократно высказывали мысль о том, что финансировать постконфликтное восстановление Афганистана должны прежде всего те, кто заправлял всем в стране последние годы.



- За 20 лет присутствия США экономическая ситуация в Афганистане только усугублялась. И ее дальнейшее ухудшение, естественно, приведет к усилению наркотрафика, несмотря на заявления "Талибана" о готовности покончить с этой заразой. И, конечно, количество беженцев будет возрастать, поскольку людям не останется иного выхода, кроме как искать лучшей доли за границей, а это большие проблемы в первую очередь для Европы. И за недопущение этого надо будет платить, - сказал "Известиям" заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



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Впрочем, эксперт Немецкого института по международным делам и вопросам безопасности Вольфганг Рихтер назвал дискуссии о потенциальных проблемах новой волны иммиграции в Европе преувеличенными.



- Ряд европейских правительств (и, безусловно, Германии) по-прежнему чувствуют политическую ответственность за судьбу афганского населения. На этом фоне Европа и США в обмен на некоторую финансовую и гуманитарную помощь афганскому народу ведут переговоры с "Талибаном" (без их официального признания) в основном по трем вопросам: недопущению действий в регионе террористических организаций, разрешению на беспрепятственную эмиграцию тех афганцев, которые сотрудничали с западными державами и хотят покинуть страну, и вопросу сохранения в республике минимальных политических стандартов, - сказал немецкий эксперт "Известиям".



Именно эта мотивация и объясняет нынешние дипломатические усилия Запада, резюмировал Вольфганг Рихтер.