"Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев

08:51 13.10.2021

"Энеида" и "Манас": параллели, аналогии

Автор: Асылбек Эшиев

Поэма "Энеида" Вергилия (I в. до н.э.) посвящена жизни и подвигам мифического основателя римского государства – героя Энея. Эней - один из главных вождей сражавшихся с эллинами троянцев. О нем говорится в поэмах Гомера (IX-VIII вв. до н.э.). "Илиада" и "Одиссея". Эней - двоюродный брат троянского царя Приама, второй по значению предводитель троянцев после Гектора. "Энеида" описывает странствия Энея после гибели Трои и прибытие его со спутниками в Италию для создания Римского государства. Следует напомнить, что римский поэт Вергилий (Publius Vergilius) в отличие от Гомера симпатизировал троянцам – грядущим римлянам-латинянам.



В поэме "Энеида":



706. Стих 6. В Лаций богов перенес … [3]



Здесь речь идет о том, что после падения Трои, Эней с горсткой сподвижников, забрав отцовские пенаты (деревянные идолы богов), переправляются в Лаций. Это могло бы означать, что духовная и светская жизнь Трои продолжится на земле предков (Дардана). Стало быть, у древней Италии ранее были другие наименования - Лаций (Λάτιος; latius); Авзоний (Αυζώνη; Ausonius) (Стих 233. … край Авзонийский [3]); Гесперия (Εσπερία; Hesperia) – это поэтическое название Италии, прозванного греками (Стих 530. Гесперия … [3]). Имеются сведения, что Гесперия (греч. Esperia) - название Испании у древних эллинов.



В эпосе "Манас":



Ногойдон калган кызыл туу, (Красное знамя от Ногоя,)



Жакыпта калган мына бу, (У Жакыпа было сохранено,)



Оболотуп аштады, (Оно возвышало до небес,)



Тойду Жакып баштады. (Начал Жакып торжество.) [4, с. 290]



Кыргызы Жакыпа (отец Манаса) после разгрома от калмыко-китайцев бегут на Алтай. Главное, что он забирает с собой и сохранит красное знамя Ногоя (отец Жакыпа) – государственный флаг, главный символ сорокаплеменного Кыргыз журту. В день выбора хана кыргызских племен, спустя полвека после изгнания из родной земли, на Алтае впервые поднимается красный флаг.



В поэме "Энеида":



Стих 491. Пентесилея ... – [3]



Пентесилея, Пенфесилея, (др.-греч. Πενθεσίλεια) - в древнегреческой мифологии дочь Ареса и Отреры, царица амазонок [12 мифы]. Известно, что Пентесилея воевала на стороне троянцев, и была убита Ахиллесом. У Геродота (V в. до н.э.).: "Эллины вели войну с амазонками (скифы называют амазонок "эорпата", что по-эллински означает мужеубийцы; "эор" ведь значит муж, а "пата" - убивать)" [10, с. 514]. Судя по всему, амазонки (ἀμαζός) сражались на редкость с воинами-мужами (эр; герой; heros) и убивали их, оттого и прозывались "эорпатами".



В эпосе "Манас":



Каңгайлап ураан салганы, (Бросила клич "кангай",)



Кабылан Манас баатырды (Леопарда витязя Манаса)



Качырып келип калганы. (Стремительно стала атаковать.) [5, с. 57]



В эпосе "Манас" фигурирует эпическая героиня, богатырша Кыз Сайкал из знатного рода племени каткалаң. В одном эпическом эпизоде сражаются на пиках Кыз Сайкал и Манас. Из-за джентельменского поступка Манаса они не могут друг друга одолеть. Впоследствии у них друг другу появятся чувство и уважение. Она дает свое согласие быть супругой на том свете ("түбөлүктүү акыретте" ("в вечности")). Следует подчеркнуть, что кроме главного эпического героя никто не решается биться с девой-богатыршей.



В поэме "Энеида":



Стих 612. Если должен проклятый… - [3]



Дидона (лат. Dido) - в греческой, римской и карфагенской мифологиях - царица-основательни¬ца Карфагена, дочь тирского царя [13]. Есть притча, что Дидона (IX в. до н.э.) предсказала о грядущем несчастье Энею и его народу. Видимо, в пророчестве подразумевалась война между Карфагеном и Римом (Пуническая война).



В эпосе "Манас":



Акыры тууса эркеги (Если родиться сын)



Аты болсун Семетей. (Ему имя Семетей.) [6, с. 214]



Абыке, Көбөш, кан Жакып (Абыке, Кобоша, Жакыпа)



Ошолорду жайласын! (Пусть прикончит сполна!)



Кырк чорону жайласын! ... (Пусть прикончит сорока витязей! ...)



Кан Коңурду жайласын! (Пусть прикончит хана Конурбая!) [6, с. 215]



Эти эпические строки из благословения девяностолетнего хана Кошоя на тризне Коктоя перед многотысячной аудиторией. Хан Кошой еще не рожденному сыну Манаса дает имя Семетей. Главное то, что его благословения (ак бата) сбывались. После смерти Манаса, его сын Семетей и его сподвижники прикончат родичей-узурпаторов, дезертиров-сепаратистов сорока витязей, хана каракитайцев Коңурбая.



В поэме "Энеида":



Стих 71. В царстве моем и тебя ожидают приют величавый … мужей посвященных … [3]



Здесь говорится о "Книге Сивилла", которая хранилась в храме Юпитера Капитолийского, и предсказала судьбу Рима. По легенде эти книги были привезены Сивилли Куманским, их купил последний царь Древнего Рима Луций Тарквиний (VI в. до н.э.). "Книги Сивилл" - название нескольких античных стихотворных сборников (4000 стихов, 14 песен), написанного на древнегреческом языке, которые содержали произнесенные сивиллами пророчества.



В эпосе "Манас":



Алтын сакал Айкожо, (Айкожо, с золотой бородой,)



Китебиңди жай кожо! (Айкожо, открывай книги!)



Келинге бата берели, (Невестке дадим благословение,)



Кудайдан сурап көрөлү! ... (Помолимся господу богу! …)



Оомийин Акбар деди эми (И, сказал Амин Акбар) [7, с. 165]



В эпосе у девяностопятилетнего провидца Айкожо с золотой бородой была книга, предсказывающая будущее и судьбу отдельных личностей. В одном варианте эпоса он спускается с небес и дает имя новрожденному Манасу.



Ай-ааламдан кат алдым, (Получил весточку от Вселенной,)



"Манас" деген аты жок, (Не зовите именем "Манас",)



"Арстан" деп аталгын… (Прозванье ему "Лев" ...)



Оомийин, Алла кудурет, (Аминь, господь Аллах,)



Аты Манас шер болот! (Ему имя тигр Манас!)



Деп ошентип Айкожо (Сказав так Айкожо)



Көздөн кайып жок болду. (Потерялся из виду.) [8, с. 49]



Святой Айкожо напоминает, что настоящее имя малыша Манас, однако прозванье будет "Лев" (и эпитет "тигр"), чтобы враги не могли узнать будущего кыргызского предводителя, героя. Там же говорится, что Айкожо получает весточки от Тенгри и Вселенной, и благословение Аллаха.



Ачып колун карады, (Открыл ладонь и посмотрел,)



Оң колунун бөлтөктөн, (В его правой руке,)



"Манас" атын таап алды (Нашел имя "Манас") [11, с. 18].



В варианте Жусупа Мамая калмыко-китайская гадательная книга называлась "Ыстырлап". По этой книге они узнают, что родится Манас, однако не могли знать, когда и где.



В поэме "Энеида":



Стихи 818-831. Брут – [3]



Брут, или Брут из Трои, - легендарный потомок троянского героя Энея, известного в средневековой британской истории как одноименного основателя и первого короля Британии. Эта легенда впервые появляется в Historia Brittonum, анонимном историческом сборнике 9-го века, к которому Ненний добавил комментарий, но наиболее известна из рассказа хроникера 12-го века Джеффри Монмутского в его Historia Regum Britanniae [14]. Известно, что был Брут – первый консул Рима 509 г. до н.э. Во времена Юлия Цезаря (I в. до н.э.) был другой Брут, римский сенатор. "И ты, Брут?" - по легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращенные к своему убийце - Марку Юнию Бруту.



В эпосе "Манас":



Мурунтадан бу Жакып (Издревле этот Жакып,)



Бурут окшойт куу Жакып. (Бурут что-ли, лукавец Жакып.) [4, с. 173]



Ажалдуу бурут бар болсоң (Бурут ищущий себе смерти)



Мага жакын келиңер (Подходи ко мне вплотную) [5, с. 137]



По мнению ряда ученых "термин "бурут" состоят из "буру" + "ут" - "бурут" (горные люди). В китайскиx источникаx этноним "бурут" дается как "булу", "булго", "булутэ". Китайцы месторасположения кыргызскиx каганов называли "Буду-тунь" - ставка (ордо, укрепленная крепость) главы бурутов [1, с. 54]. Другая часть востоковедов предполагает, что названия тюрко-монгольских родов бурут (бюрют, бюрд, бурд), по всей видимости, семантически связаны с основой "бюри" – волк" [2, с. 75]. У исследователя А. М. Тюрина имеются любопытные соображения о слове брут. Так, "К кусту слов "БУРЯТ-БРАТ" следуют добавить и БРИТТов (жителей Британии) и BROTHER (БРАТ на английском языке) … Мифическим предком бриттов является герой по имени БРУТ [Античный мир] … Это же относится к персонажам "древне"римской истории с именем БРУТ. Кстати, волк БУРИ в чистом виде проявился и в именах главных скандинавских богов. БУРИ – имя прародителя богов, БОРА – имя его сына" [9]. Подобные рассуждения, разумеется, представляет неподдельный интерес, ибо наука сначала выдвигает гипотезы, затем, или отклоняет, или подкрепляя их фактами, превращает в теории.



В поэме "Энеида":



Стих 650. Ил, Ассарак, Дардан – [3] основатели и преемники Трои (XV-XII вв. до н.э.).



Ил (Илос, др.-греч. Ἶλος) - основал город Илион в Трое. Дардан (др.-греч. Δаρδανος; сын Зевса) был прадедом Ила. Ил – дед троянского царя Приама, сын которого был Гектор. Ассарак - брат Ила. От Ассарака ведет свой род Эней, главный герой поэмы "Энеида".



У древних эллинов: "Эол [гр. Aiolos] – в древнегреческой мифологии – 1) повелитель ветров; 2) родоначальник греческого племени эолийцев" [18]. Троянский Ил и эллинский Эол (сын Эллина) – относительно ровесники догомеровской (троянской) эпохи. Надо отметить, что покровителями, и эллинов, и троянцев, были Олимпийские боги во главе с Зевсом. Возможно, Ил и Эол – синонимичные антропонимы, привязанные так или иначе с агионимами, антропонимами доэлладской государственности Пеласги (др.-греч. Πελασγοί). У Плутарха (I-II вв.): "Слушай народ!" - по-гречески "akouete leo", т.е. созвучно с именем Леоя "Слушай народ!" [17, c. 552]. Примечательно, что у эллинов слово leo обозначало народ (если не государство).



В древнетюркских каменных надписях понятие эл идет в значении государства. Так, "эль даже образно связывается с высоко стоящей организацией – небезынтересно такое сочетание: "от неба и эля в улусе от мужей моих я отделился" (tangri alim ucusuda arimka adyryldym)" [16, с. 888]. Или же "некоторые енисейские надписи-эпитафии, как свидетельствуют выражения turk gan balbali "балбал тюркского хана", ben oltim turges el icinta "я умер в тюргешском государстве" и др., составлены не позже середины VIII в., до свержения тюркской и тюргешской династий" [15, с. 77].



В эпосе "Манас":



Эркек уул, эр болуп, (Сыны мужей, богатыри,)



Не кыйындын баарысы (Все поголовно молодцы,)



Эсеп берип, эл болуп (Рады стараться гвардейцы-бойцы,)



Карайт экен көзүнө (Ждут только указания) [4, с. 66]



Это из речи кыргыза Байжигита на Алтае, родича Жакыпа, в которой позитивно толкуется вещие сны Жакыпа (отец Манаса). Очевидно, здесь слово эл (в строке "Эсеп берип, эл болуп") идет в качестве структуры верховной власти, гвардейцев-витязей, еще не рожденного Манаса.



Как нам представляется, такие очевидные эпонимические, антропонимические параллели, аналогии не случайны. Можно привести много других подобных примеров. Например, в агионимах, теонимах Кызыр Илйас, Ильматар, Калевала, Илиа, Бай Ульген; антропонимах Iакаб-эль, Bil-ga-mes, Ахилл (Αχιλλεύς), Леой, Юлий, Елена, Илья, Аттила, Элтерис (каган), Эл Туган Тутук, Сакал (каган), Элеман, Акбалта, Алманбет, Кыргыл; этнонимах алчын, калча, дөөлөс, татала, Törtel; топонимах Пеласги (Πελασγοί), Эллада (Ἑλλάς), Эллин (Έλληνες), Елисей (Elisaeus), Эльбрус, Итиль, Или, могли бы находиться аналогичные (Ил, Эол, leo, эл) сакральные слова.



Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, доктор филологических наук, профессор Жалал-Абадского государственного университета (Жалал-Абад, Кыргызстан).



Материалы статьи опубликованы ("Virgil"s "Aeneid" (I century BC) and the epic "Manas": historical and ethnographic parallels, analogies") в журнале "Евразийское научное объединение", №10 (68), 2020.



Стилистика и грамматика авторов сохранена



12 октября 2021